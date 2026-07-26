«И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей» (Мф.14, 14−21) . Так что тысяч пятнадцать было народу. И вот пять хлебов и две рыбы. Не только наелись, но ещё и осталось на следующий день.

Конечно, это чудо. Конечно, один Господь творит чудеса. Но так Богу угодно, чтобы эти чудеса творились через людей. И вот что этому чуду предшествовало? Первое, что было у этих людей, у пятнадцати тысяч, — желание идти за Господом и слушать то, что Он им говорит. Без этого желания они бы не смогли быть участниками этого чуда. Это первое, что нам нужно отметить. Второе — что Господь над ними сжалился. Это говорит о том, что Господь всегда человеку сострадает в его нужде: в голоде, в болезни, в каких-то потерях.

Потому что очень часто мы как-то отчаиваемся, забывая о том, что Господь любую нашу нужду знает и нам в этой нужде всегда сочувствует. Но по нашему маловерию мы это упускаем из внимания и думаем, что от наших каких-то усилий зависит отношение Господа к нам. На самом деле — нет: Он нас всегда, с самого рождения, как любил, так и любит. И мы видим, что апостолы обратились к Нему. Почему? А потому что они тоже сжалились — говорят: «Отпусти их, потому что уже поздно, пусть купят себе поесть». Они проявили сострадание, они уже научились проявлять милосердие. И вот эти два милосердия сложились: Божественное и апостольское. А какой результат? Христос говорит: а вы дайте им есть. Потому что очень часто мы можем помочь сами, но перекладываем это на других. А Богу угодно, чтобы мы сами творили дела милосердия, которые нужны не только тому человеку, ради которого мы это делаем, а, прежде всего, для нас самих.

И апостолы были полны решимости того, чтобы выполнить слова Господни, это мы видим. Говорит: принесите рыбу, хлеб, — они принесли, — всё сделали, как Он велел. Он помолился, благословил: стали рыбу раздавать (и хлеб), а она приумножается — и накормили всех. Вот это совместное усилие человека и Бога по-гречески называется синергия: две энергии, человека и Бога, соединяются вместе, тогда бывает всегда чудесный результат. Потому что всегда, к чему прикасается Сам Господь, — это всегда чудесно, это всегда чудесное явление. Надо только это увидеть. И вот Господь явил это чудо. И, конечно, очень важно и надежду полагать на Бога, и несумненно верить в Него, не сомневаться, что Ему это возможно, — и тогда чудеса будут являться.

В нашей жизни тоже время от времени мы заходим в такую ситуацию, когда нам кажется, что это тупик. Но если хотеть и обращаться к Богу, тогда этот тупик очень хорошо разрешается. — Господь Сам выводит человека из этой трудной, как ему казалось, неразрешимой ситуации. Надо только верить Ему, надеяться и помнить, что Он не хочет нас как-то истязать, мучить — нет. Он просто ждёт нашего обращения. Конечно, каждое событие нашей жизни — это есть та школа, тот урок, который Он нам задаёт. И мы должны этот урок выучить и должны сдать этот экзамен — тогда что-то изменится. Поэтому если бы мы в течение своей жизни не забывали об этом, а к этому прибегали постоянно, в каждой ситуации: и в борьбе с каким-то грехом нашим постоянным, или с каким-то нападением, или с болезнью, или ещё с чем-то, чтобы пережить какую-то ситуацию.

Потому что часто человек приходит в Церковь к священнику в какой-то панике, а на самом деле ситуация простая, ну, я не знаю, как подсолнечник: цветочек жёлтенький, а в нем зёрнышки, — экая невидаль. И вот, прям, паника. А чего? Ядерная война что ли? Если тебе тяжело, ну, поезжай в Хабаровск, посмотри, как люди живут, которые потеряли всё. Вот всё! И по грудь в воде, и если там привезут чего, покормят, водички, так сказать, неотравленной дадут, вот тогда — и слава Богу. Вот все, как малые дети, полностью зависимы от других людей. Вот это — да: ситуация трудная! И то по телевизору говорят, что там паники никакой нет. А тут что, какое-то пустяковое дело — в панике: глаза квадратные, не знает, чего делать, губы дрожат, слёзы капают. Господи, понятно, что когда человек вперяется в одну проблему, она кажется ему очень большой и высокой. Вот, маленькая бумажечка, но если к глазу поднести, за ней уже ничего не видно. Так же и любая проблема: можно в зрачок её вставить, и тогда вообще света белого не взвидишь.

Забываем огромного, который шире Вселенной, всемогущего Бога, который, во-первых, это всё знает, во-вторых, тебе сочувствует, и, в-третьих, хочет помочь. Но для этого ты должен собрать всю свою веру, обязательно смириться, и, в-третьих, покаяться в грехах. Потому что-то, что с тобой происходит, происходит промыслительно. И тихенько, спокойненько проси, и сам старайся, и выйдешь на свет Божий, переживёшь этот трудный момент. Потому что каждый трудный момент — тоже нужен. Дети, когда учатся ходить, всегда падают, иногда довольно больно. А как еще научиться ходить? — Никак. Другого пути просто нет. Так же и во взрослой жизни, и в духовной жизни, — это всегда.

https://проповеди.рф/propoved/propoved-na-nedelyu-8-yu-po-pyatidesyatnice-uspenskij-post-2013/