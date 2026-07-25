Тимофей Васильевич Локоть родился 19 января 1869 г. в казачьей семье. Получив образование в Киевском университете и Московском сельскохозяйственном институте, Локоть со временем достиг звания доктора агрономии, стал известным селекционером и профессором сельского хозяйства и лесоводства в Ново-Александровском сельскохозяйственном институте. Как и многие представители интеллигенции, Локоть первоначально придерживался лево-либеральных взглядов, был депутатом I Государственной Думы, где входил в группу трудовиков. Однако со временем Локоть разочаровался в лидерах социалистического и либерального движения и проделал эволюцию в сторону монархизма и русского национализма.

Свои взгляды Локоть проводил на страницах издаваемой им внепартийной правой газеты «Киев», которая открыто провозглашала лозунг «Россия для русских!». Отвечая своим критикам, возмущенным этой позицией, Локоть писал: «Ну, а для кого же Россия?.. Россия для евреев? Россия для немцев? Россия для англичан?.. Удивительная у нас логика! Если бы немцу сказали, что Германия не для немцев, или что позорно говорить — «Германия — для немцев», он бы счел это в лучшем случае — за глупость, за полное отсутствие национального и государственного самосознания. А у нас. считается не только некультурным, а просто даже неприличным думать и говорить «Россия для русских!».

При этом Локоть всегда разделял национализм государственный (при котором первенствующие места в государственном управлении отводятся тем народностям, которые положили больше труда на создание данного государства) и национализм племенной, который может быть как проявлением этнографической самобытности (что можно только приветствовать), так и сепаратизма, который необходимо подавлять.

Локоть неоднократно выступал с докладами в Киевском Клубе Русских Националистов, в 1914 г. предпринимал попытки создания собственной «Народной партии». Революций, как Февральской, так и Октябрьской, Локоть не принял и эмигрировал. В эмиграции он окончательно сблизился с правыми монархистами, принимал участие в Рейхенгалльском съезде (Бавария), на котором выступил с докладом на тему «О завоеваниях революции и идеологии русского монархизма». Скончался Локоть в 1942 г. на 74-м году жизни в Сербии.

Русская линия