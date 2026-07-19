Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

«Аз есмь Путь, Истина и Жизнь» — звучат в мире слова Спасителя, обращенные к человечеству. И Христос засвидетельствовал и самой жизнью Своей, что Он есть путь, и только через Него проходят и приходят в радость вечной жизни, что Он есть Истина, и только в Нем находят ее ищущие, что Он есть жизнь, в Нем едином — источник жизни, Им живет все живое. За время Своей такой короткой земной жизни подвигом, и делами, и словами Христос открыл и указал человечеству путь в Царство Небесное. Святое Евангелие — книга, которая, как в первом веке, так и в двадцатом, остается всегда и для всех современной и учит жизни. С ее строк с нами говорит Бог. Умеем ли мы слышать и понимать обращенные к нам речи? Умеем ли видеть воплощение в самой жизни исполнение Божиих обетований? Если нет, то мы подобно слепцам бредем по жизни. Господь же постоянно предостерегает всех живущих от слепоты, как телесной, так и духовной, которая может подстерегать людей на путях жизни.

Вот и сегодня прост и краток отрывок из Евангелия. «Преходящу Иисусови, по Нем идоста два слепца, зовуща и глаголюща: помилуй ны, Иисусе Сыне Давидов» (Мф. 9, 31). Велика трагедия незрячего человека, и никто не застрахован от подобного несчастья. Два вида зрения жизненно важны для живущих: зрение телесное и духовное. Но если утрату зрения телесного по мере того, как угасает свет в очах, человек ощущает сам и ищет врача, то об утрате духовного зрения мало кто понимает, чтобы озаботиться о целителе. Не потому ли за три с половиной года Своего общественного служения Господь наш Иисус Христос пять раз напоминает нам о важности зрения, а чудом исцелений от слепоты свидетельствует о Себе как о великом враче, милость Которого к пребывающим во тьме безгранична. Не потому ли, что «Помилуй ны, Иисусе Сыне Давидов» звучит в мире на протяжении всей истории Нового Завета, и слова эти произносят люди самые разные, попадая во тьму неразрешимых проблем и обстоятельств жизни. Произносят их, когда обступает мрак безнадежности и неведения, куда и как идти по жизни. Произносят зрячие и ослепшие, слепые и даже слепорожденные. Как часто и мы с вами с надеждой произносим эти слова. И только один вопрос задает Христос Спаситель всем ослепшим от жизненных невзгод: «Веруете ли, что Я могу это сделать? И в ответ на расположение нашего сердца милость Божия изрекает: «По вере вашей да будет вам».

В Евангелии пять поразительных примеров свидетельствуют миру величие славы Божией и Его милости к страдающему человеку. Слепец бесноватый и глухонемой, два слепца в Галилее, слепец из Вифсаиды, Иерусалимский слепорожденный, прозревший на празднике кущей, и пред самыми страданиями Спасителя исцеленные Им на Иерихонской дороге два слепца, пребывавшие во тьме. Не видеть Божиего мира во всем его разнообразии и богатстве, когда угас свет очей, — страшно для человека, но не страшнее ли, дорогие мои, потерять духовное зрение, когда глаза видят, но видят всё превратно, не понимая сути всего происходящего вокруг. Да, дорогие мои, вот об этой страшной духовной слепоте и напоминает нам Господь сегодня, когда видя не видят и слыша не слышат и не разумеют (Мф. 13, 13). Эта слепота состоит в том, что люди изгнали из жизни своей понятие о Боге — Творце. Устроение земного благополучия стало единственной целью жизни. Бездумная жизнь ослепляет душу, очи ума помутились и не видят Господа и всех дел Его. И эта слепота страшнее утраты телесного зрения, ибо предрекает мрак на вечность.

Но вернемся к сегодняшнему Евангелию. Иисус Христос только что совершил в Галилее чудо воскрешения отроковицы, дочери Иаира. Слух об этом разнесся тотчас, и два слепца, сраженные невероятным известием, устремились за Христом с воплями о помиловании. Вернувший к жизни умершую не возможет ли и им вернуть зрение? И слепые просят у Христа милости к себе: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Не вдруг являет Господь силу Своего могущества. Он отвечает на просьбы слепцов вопросом: «Веруете ли вы, что Я могу это сделать?» Вера в Бога и вера Богу — вот единственное условие, которое открывает пред человеком чудодейственные силы Божии. «Ей, Господи!» — спешат засвидетельствовать свою веру слепцы. «По вере вашей да будет вам», — произнес Христос, и открылись глаза их.

Не более ли поразителен и впечатляющ будет для нас пример исцеления Господом Иерусалимского слепорожденного, тем более что на фоне его несчастья так страшно и безнадежно открылась духовная слепота зрячих. Знатоки писаний и законов отказались принять очевидные для всех дела Божии. Слепорожденный же прозрел и поклонился Богу, а видящие засвидетельствовали пред миром свою безнадежную духовную слепоту.

Для нас же, други мои, не будет ли полезно поразмышлять, как проявляется духовная слепота человека в наше время. Во-первых, духовно слеп тот, у кого нет помысла о том, что жизнь на земле есть преддверие жизни вечной, и дана она нам от Бога, чтобы вернуть себе утраченное нами достоинство быть чадом Божиим. Как часто и мы, верующие, омраченные духовной слепотой, суетливо начинаем грядущий день без обращения к Богу. Увлекаясь житейскими заботами, думаем, что благосостоянием и успехами обязаны только себе, своему труду, своей распорядительности, своему умению жить. Но так ли это? Не заблуждаемся ли мы, подобно слепым, в таком образе мыслей? Подумайте, дорогие наши, вставая утром от сна, мы принимаем от благости Божией продолжение драгоценного дара жизни. Смерть не похитила нас среди ночи, и Господь вновь дает нам видеть свет наступающего дня. Так, первые минуты начинающегося дня надо предварить молитвенным обращением к Источнику жизни, к Солнцу правды, и Он осветит весь предлежащий день, и на всем скажется Божие благословение. Ни скорбь не сокрушит нас, ни радость не омрачится грехом. Сердечное осознание, что мы живем и благоденствуем милостью Божией, породит в душе благодарность, и чувство это станет при нас постоянной молитвой и памятью о Боге. Всякое дыхание хвалит Господа, а человек — венец творения — в земной суете и суемудрии забывает о смысле жизни, гонится за призраками земного надуманного счастья, которое, как призрак, манит, но ускользает тотчас, как только человек приблизится к нему. Человек подобно слепому мечется по жизни, гоняется за славой, богатством, удовольствиями и никогда не может насытиться, ибо все это лишь мечта. Реальная жизнь, Богом каждому из нас благословленная, коротка и проходит мимо слепцов.

Жизнь каждого есть дар Божий, и Его забота о живущих непрестанна. Каждая струя воздуха, освежающая нашу грудь, не служит ли к сохранению здоровья? Каждый луч солнца, освещающий и согревающий мир, не источник ли умножения земных благ для человека? Каждая капля воды, нами испитая, не приносит ли оживления нашим силам? Не о Боге ли мы, по выражению апостола, живем, и движемся, и существуем? И как же можно стать слепцами, чтобы не видеть и забыть о всех Божиих благодеяниях? Как не принести покаянной молитвы за вольно или невольно содеянные грехи, без которых не миновать нам ни одного дня? Как не сокрушиться сердцем, припоминая множество мыслей и чувств недобрых, неблагочестивых, порочных, обуревающих нашу душу в течение дня? Без молитвы к Богу, без мольбы о прощении грехов наших нельзя обойтись, отходя ко сну. «Неужели мне одр сей гроб будет?» — напомнила бы нам молитва. И очнулась бы душа хоть на краткое время от суеты земных забот и отдалась помыслам о временной и вечной жизни, которая всегда с нами. Не знаем, что день грядущий нам готовит. Не знаем времени, когда вечность откроет пред нами свою дверь и мы окажемся иностранцами в неведомой стране, не зная ни языка ее, ни обычаев. Кто так не помышляет, тот поистине слеп душой и по всей справедливости может быть назван человеком духовно слепым.

Душевно слеп, во-вторых, тот, кто целью своей жизни постоянно ставит только исполнение своих желаний и прихотей. Самоугодие, или потворство самому себе, есть самый плохой руководитель в жизни. Оно не дает человеку одуматься, войти в себя. Угождение своим прихотям ведет к пресыщению чувственными удовольствиями, потворству привычкам изнеженного тела, истощает жизнь и доводит до скоропостижной нечаянной смерти. Такая жизнь для человека проходит как бы в тумане и потемках, отравленная дурманом, незаметно сокращается для него время земного бытия. Жизнь, не имеющая нравственного руководства в законе евангельском, поистине — слепая, не выше жизни бессловесных животных. У кого целью жизни является самоугодие, тот живет подобно слепому. Если сердце человека замкнуто на себе, то он становится бесчувственным ко всему окружающему и ко всем окружающим. Если при этом человек мнит себя верующим, то он торопливо спешит пробубнить молитву и сам не слышит произносимых слов, витая мыслью по житейским делам. И по сути, в эти моменты он подобен кимвалу бряцающему или меди звенящей — без любви к Богу в сердце, без благоговения к Нему в совести. Сердце человека, погрязшего в самости, ослеплено мнением о своих достоинствах, он оценивает свою жизнь как подвиг ради Бога и простирается к учительству. Но тщетно его стремление учить добру и нравственности других, ибо ни того, ни другого нет в его собственном сердце. От не одухотворенного Святым Духом учительства, навеянного самомнением, на самом деле слепого руководителя, только умножатся слепцы, подобные своему учителю. Такая жизнь в слепоте душевной делает христианина хуже язычника. У людей слепых духовно нет в сердце страха Божиего, а в душе мысли о страшном суде Божием.

Семидесятилетнее безбожие в России взрастило множество поколений духовных слепцов. И если родители еще имели некоторое понятие о вере своих отцов, но не сохранили веру в своей жизни, то детей, рожденных от слепых родителей, не ошибемся, назвав слепорожденными. Но ныне на глазах у всего мира в России не являются ли дела Божии в явном даровании слепорожденным духовного зрения. К Богу приходит молодежь, от Него, только от Него получающая дар веры.

Тяжела для человека слепота телесная, но духовная слепота несравненно страшнее и пагубнее. Кто, к несчастью, впадет в слепоту духовную, тот близок к погибели. Но, други наши, никто из живущих не гарантирован от страшного несчастья впасть в слепоту, как телесную, так и духовную. Потому смотрите, како опасно ходите. Как же мы все должны быть внимательны к себе!

Слепота духовная в людях есть скорбь для Церкви, несчастье для школы, язва для общества. Мы должны молиться Богу, чтобы избавил нас от ослепления душевного, чтобы отвел от душепагубной слепоты. Каждая страсть, случайно закравшаяся в наше сердце, в нашу душу, в наши помыслы, делает человека духовно слепым, своим рабом, пленником, служителем своей плоти; а тогда, как легко и скоро можно потеряться навсегда, погибнуть навеки. Но самое важное, други наши, что мы должны помнить и беречь как зеницу ока, — это веру нашу и доверие Богу. По вере нашей да будет нам. А Господь всегда рядом, и Его верность Своим обетованиям неизменна.

Аминь.