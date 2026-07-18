Русская линия
Сводка новостей от 18 июля 2026

Этот день в Русской истории
Сегодня мы празднуем обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, день памяти прпмцц. вл. кн. Елисаветы и инокини Варвары, вспоминаем Императора Иоанна VI и живописца В.Д.Поленова…

Рака с мощами преподобного Сергия РадонежскогоСегодня мы празднуем обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Мощи преподобного Сергия († 1392; память 25 сентября/8 октября) были обретены 5 июля 1422 г. при преподобном игумене Никоне († 1426; память 17/30 ноября). В 1408 году, когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном видении накануне татарского набега преподобный Сергий известил своего ученика и преемника о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что искушение будет непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, процветет и еще более возрастет. Перед началом строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы на месте деревянного, освященного 25 сентября 1412 года, преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел известить игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?» И вот при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента открыты и изнесены были нетленные мощи преподобного, и все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского князя Звенигородского Юрия Димитриевича († 1425), святые мощи были изнесены из земли и временно поставлены в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь Сошествия Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного Троицкого собора они были перенесены в него, где и пребывают доныне.

Преподобномученица Елизавета ФеодоровнаПреподобномученица Великая княгиня Елисавета родилась 20 октября 1864 года в протестантской семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича, брата Императора Российского Александра III.

5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь Елисаветы Феодоровны. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб Великий князь Сергей Александрович. Бросившаяся к месту взрыва Елисавета Феодоровна увидела картину, по своему ужасу превосходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя на коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо любимого мужа.

В час тяжелого испытания Елисавета Феодоровна просила помощи и утешения у Бога. На следующий день она причастилась Святых Тайн в храме Чудова монастыря, где стоял гроб супруга. На третий день после гибели мужа Елисавета Феодоровна поехала в тюрьму к убийце. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она даже подала Государю прошение о помиловании убийцы.

Елисавета Феодоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфо-Мариинской в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два храма — Марфо-Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом.

9 апреля 1910 года за всенощным бдением епископ Дмитровский Трифон посвятил насельниц в звание крестовых сестер любви и милосердия. На следующий день за Божественной литургией святитель Владимир, митрополит Московский и Коломенский, возложил на сестер восьмиконечные кипарисовые кресты, а Елисавету Феодоровну возвел в сан настоятельницы обители.

Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, худ. Филипп Москвитин В Марфо-Мариинской обители Великая княгиня Елисавета Феодоровна вела подвижническую жизнь: спала на деревянной кровати без матраса, часто не более трех часов; пищу употребляла весьма умеренно и строго соблюдала посты; в полночь вставала на молитву, а потом обходила все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжелобольного. С начала первой мировой войны Великая княгиня организовала помощь фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.

Отречение Императора Николая II от престола явилось большим ударом для Елисаветы Феодоровны. Душа ее была потрясена, она не могла говорить без слез. Елисавета Феодоровна видела, в какую пропасть летела Россия, и горько плакала о русском народе, о дорогой ей Царской семье.

Великую княгиню Елисавету Феодоровну арестовали на третий день святой Пасхи 1918 года, в Светлый вторник. В тот день святитель Тихон служил молебен в обители. С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. Их привезли в сибирский город Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены Великий князь Сергей Михайлович и его секретарь Феодор Михайлович Ремез, Великие князья Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Палей. Спутниц Елисаветы Феодоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили на свободу. Но сестра Варвара добилась, чтобы ее оставили при Великой княгине.

5 (18) июля 1918 года, узников ночью повезли в направлении деревни Синячихи. За городом, на заброшенном руднике, и совершилось кровавое преступление. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первой столкнули Великую княгиню Елисавету. Она крестилась и громко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают!».

Елисавета Феодоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и сделала перевязку князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала Херувимская песнь — это пели мученики.

Когда их тела были извлечены из шахты, у преподобномучениц Елисаветы и Варвары пальцы были сложены для крестного знамения. При отступлении Белой армии гробы с мощами преподобномучениц в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.

Иоанн VI Антонович с матерью Анной ЛеопольдовнойВ этот день, 5 июля 1764 г., погиб свергнутый с Престола в 1741 г. Император Иоанн VI Антонович.

Он родился 12 августа 1740 года и был правнуком Государя Иоанна V Алексеевича (брата Петра Великого), сыном принца Антона Ульриха Брауншвейгского. Родившийся в самом конце царствования Анны Иоанновны, младенец был провозглашен наследником Престола, а после смерти своей двоюродной бабки — Императором при регентстве Э.И.Бирона. Однако в результате последовавшего две недели спустя переворота правительницей была объявлена мать младенца-императора Анна Леопольдовна. Спустя еще год, 25 ноября 1741, очередной переворот возвел на Престол дочь Петра Великого — Елизавету. Первоначально предполагалось выслать свергнутого с Претстола младенца вместе с родителями за границу, но позднее Елизавета Петровна велела перевести «Брауншвейгское семейство» в Холмогоры, где ребенок был изолирован от родителей и воспитывался отдельно. В 1756 г. юношу перевели в Шлиссельбургскую крепость, в которой он содержался в условиях абсолютной секретности: к нему никого не допускали, и его не должен был видеть никто, включая крепостных служителей. Сохранившиеся сведения позволяют, однако, утверждать, что Иоанн знал о своем царском происхождении, был обучен грамоте и мечтал о жизни в монастыре. В июле 1764 г. подпоручик В.Я.Мирович предпринял попытку освободить Ивана из крепости, но неудачно. Действовавшие согласно инструкции стражники убили своего узника.

Василий Дмитриевич ПоленовСегодня мы также вспоминаем русского живописца Василия Дмитриевича Поленова, скончавшегося в 1927 году.

Он родился 20 мая 1844 г. в Петербурге в семье известного историка, археолога и библиографа члена-корреспондента Императорской Академии наук. По окончании курса наук в петрозаводской гимназии записался в ученики Императорской Академии Художеств, обучаясь в которой в 1869 г. за картину «Иов и его друзья» получил малую золотую медаль, а в следующем году за полотно «Христос воскрешает дочь Иаира» — большую золотую медаль.

Окончив одновременно университетский курс по юридическому факультету в 1872 г., Поленов отправился за границу дополнять полученное в России образование. В 1876 г. художнику было присвоено звание академика. Возвратившись в том же году в Россию, Поленов вскоре отправился на театр Русско-турецкой войны, в продолжение которой состоял, для рисования и писания ее эпизодов при главной квартире Наследника-Цесаревича, впоследствии Императора Александра III. По окончании войны поселился в Москве, оттуда в 1884 г. сделал поездку в Константинополь, Палестину, Сирию и Египет.

Среди наиболее известных полотен художника: «Бабушкин сад» (187), «Лето» (1879), «Заросший пруд» (1880), «Христос и грешница» (1887), серия этюдов, написанных в путешествии на Восток (в Третьяковской галерее, в Москве) и некоторые другие.

Поленов также немало сделал для оживления интереса к русской национальной архитектурной старине, внес большой вклад в русский стиль внутри модерна, создав в соавторстве с В.М.Васнецовым эскизы церквей, построенных в Абрамцеве и Бехове под Тарусой. Много времени уделял Поленов и работе над театральными декорациями.

После революции художник жил в своей усадьбе Борок, как на островке старой Руси, занимаясь живописью и руководя деревенскими театральными кружками.

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня мы празднуем обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, день памяти прпмцц. вл. кн. Елисаветы и инокини Варвары, вспоминаем Императора Иоанна VI и живописца В.Д.Поленова...
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