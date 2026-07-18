Сегодня мы празднуем обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Мощи преподобного Сергия († 1392; память 25 сентября/8 октября) были обретены 5 июля 1422 г. при преподобном игумене Никоне († 1426; память 17/30 ноября). В 1408 году, когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном видении накануне татарского набега преподобный Сергий известил своего ученика и преемника о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что искушение будет непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, процветет и еще более возрастет. Перед началом строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы на месте деревянного, освященного 25 сентября 1412 года, преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел известить игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?» И вот при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента открыты и изнесены были нетленные мощи преподобного, и все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского князя Звенигородского Юрия Димитриевича († 1425), святые мощи были изнесены из земли и временно поставлены в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь Сошествия Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного Троицкого собора они были перенесены в него, где и пребывают доныне.

Преподобномученица Великая княгиня Елисавета родилась 20 октября 1864 года в протестантской семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича, брата Императора Российского Александра III.

5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь Елисаветы Феодоровны. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб Великий князь Сергей Александрович. Бросившаяся к месту взрыва Елисавета Феодоровна увидела картину, по своему ужасу превосходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя на коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо любимого мужа.

В час тяжелого испытания Елисавета Феодоровна просила помощи и утешения у Бога. На следующий день она причастилась Святых Тайн в храме Чудова монастыря, где стоял гроб супруга. На третий день после гибели мужа Елисавета Феодоровна поехала в тюрьму к убийце. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она даже подала Государю прошение о помиловании убийцы.

Елисавета Феодоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфо-Мариинской в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два храма — Марфо-Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом.

9 апреля 1910 года за всенощным бдением епископ Дмитровский Трифон посвятил насельниц в звание крестовых сестер любви и милосердия. На следующий день за Божественной литургией святитель Владимир, митрополит Московский и Коломенский, возложил на сестер восьмиконечные кипарисовые кресты, а Елисавету Феодоровну возвел в сан настоятельницы обители.

В Марфо-Мариинской обители Великая княгиня Елисавета Феодоровна вела подвижническую жизнь: спала на деревянной кровати без матраса, часто не более трех часов; пищу употребляла весьма умеренно и строго соблюдала посты; в полночь вставала на молитву, а потом обходила все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжелобольного. С начала первой мировой войны Великая княгиня организовала помощь фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.

Отречение Императора Николая II от престола явилось большим ударом для Елисаветы Феодоровны. Душа ее была потрясена, она не могла говорить без слез. Елисавета Феодоровна видела, в какую пропасть летела Россия, и горько плакала о русском народе, о дорогой ей Царской семье.

Великую княгиню Елисавету Феодоровну арестовали на третий день святой Пасхи 1918 года, в Светлый вторник. В тот день святитель Тихон служил молебен в обители. С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. Их привезли в сибирский город Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены Великий князь Сергей Михайлович и его секретарь Феодор Михайлович Ремез, Великие князья Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Палей. Спутниц Елисаветы Феодоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили на свободу. Но сестра Варвара добилась, чтобы ее оставили при Великой княгине.

5 (18) июля 1918 года, узников ночью повезли в направлении деревни Синячихи. За городом, на заброшенном руднике, и совершилось кровавое преступление. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первой столкнули Великую княгиню Елисавету. Она крестилась и громко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают!».

Елисавета Феодоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и сделала перевязку князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала Херувимская песнь — это пели мученики.

Когда их тела были извлечены из шахты, у преподобномучениц Елисаветы и Варвары пальцы были сложены для крестного знамения. При отступлении Белой армии гробы с мощами преподобномучениц в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.

В этот день, 5 июля 1764 г., погиб свергнутый с Престола в 1741 г. Император Иоанн VI Антонович.

Он родился 12 августа 1740 года и был правнуком Государя Иоанна V Алексеевича (брата Петра Великого), сыном принца Антона Ульриха Брауншвейгского. Родившийся в самом конце царствования Анны Иоанновны, младенец был провозглашен наследником Престола, а после смерти своей двоюродной бабки — Императором при регентстве Э.И.Бирона. Однако в результате последовавшего две недели спустя переворота правительницей была объявлена мать младенца-императора Анна Леопольдовна. Спустя еще год, 25 ноября 1741, очередной переворот возвел на Престол дочь Петра Великого — Елизавету. Первоначально предполагалось выслать свергнутого с Претстола младенца вместе с родителями за границу, но позднее Елизавета Петровна велела перевести «Брауншвейгское семейство» в Холмогоры, где ребенок был изолирован от родителей и воспитывался отдельно. В 1756 г. юношу перевели в Шлиссельбургскую крепость, в которой он содержался в условиях абсолютной секретности: к нему никого не допускали, и его не должен был видеть никто, включая крепостных служителей. Сохранившиеся сведения позволяют, однако, утверждать, что Иоанн знал о своем царском происхождении, был обучен грамоте и мечтал о жизни в монастыре. В июле 1764 г. подпоручик В.Я.Мирович предпринял попытку освободить Ивана из крепости, но неудачно. Действовавшие согласно инструкции стражники убили своего узника.

Сегодня мы также вспоминаем русского живописца Василия Дмитриевича Поленова, скончавшегося в 1927 году.

Он родился 20 мая 1844 г. в Петербурге в семье известного историка, археолога и библиографа члена-корреспондента Императорской Академии наук. По окончании курса наук в петрозаводской гимназии записался в ученики Императорской Академии Художеств, обучаясь в которой в 1869 г. за картину «Иов и его друзья» получил малую золотую медаль, а в следующем году за полотно «Христос воскрешает дочь Иаира» — большую золотую медаль.

Окончив одновременно университетский курс по юридическому факультету в 1872 г., Поленов отправился за границу дополнять полученное в России образование. В 1876 г. художнику было присвоено звание академика. Возвратившись в том же году в Россию, Поленов вскоре отправился на театр Русско-турецкой войны, в продолжение которой состоял, для рисования и писания ее эпизодов при главной квартире Наследника-Цесаревича, впоследствии Императора Александра III. По окончании войны поселился в Москве, оттуда в 1884 г. сделал поездку в Константинополь, Палестину, Сирию и Египет.

Среди наиболее известных полотен художника: «Бабушкин сад» (187), «Лето» (1879), «Заросший пруд» (1880), «Христос и грешница» (1887), серия этюдов, написанных в путешествии на Восток (в Третьяковской галерее, в Москве) и некоторые другие.

Поленов также немало сделал для оживления интереса к русской национальной архитектурной старине, внес большой вклад в русский стиль внутри модерна, создав в соавторстве с В.М.Васнецовым эскизы церквей, построенных в Абрамцеве и Бехове под Тарусой. Много времени уделял Поленов и работе над театральными декорациями.

После революции художник жил в своей усадьбе Борок, как на островке старой Руси, занимаясь живописью и руководя деревенскими театральными кружками.

Русская линия