Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на Валаамском острове в 1329 году. Они были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря скудны. Часто во времена вражеских нашествий (XII, XVII века) монастырь переживал опустошение, на долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Собранное ими братство явилось светочем Православия в этом крае.

Свидетельством иноческого подвига Преподобных стали церковное предание и древние летописные памятники. Смысл иноческого жития преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении светом Христовой веры языческих карельских племен, в утверждении Православия на Севере Руси, в основании монашеской обители, которая стала оплотом Православия в ранние века христианского просвещения. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия и Германа и перенесении их в Новгород во время нашествия шведов в 1163 г.

Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря, и было положено начало церковному почитанию преподобных Сергия и Германа в пределах Новгородской епархии. Свидетельством их церковного почитания является наличие их в соборе Новгородских святых, упоминания в службе «Всем русским святым», составленной в XVIII веке, а также прориси и иконописный подлинник XVIII века. В 1819 году, 20 октября, Святейшим Синодом было предписано общероссийское почитание Валаамских угодников и определены дни церковного празднования их памяти 28 июня/11июля и 11 сентября /24 сентября. Мощи преподобных Сергия и Германа и ныне почивают под спудом в Спасо-Преображенском Соборе Валаамского монастыря. Свидетельством благодатной молитвенной помощи Преподобных являются многочисленные чудеса, явленные по вере просящих и молящихся. Святые Сергий и Герман продолжают свидетельствовать на протяжении тысячи лет свое незримое присутствие, охраняя своим молитвенным предстательством Валаамскую обитель.

Сегодня мы вспоминаем видного русского военно-морского деятеля, командующего Черноморским флотом вице-адмирала Григория Павловича Чухнина, смертельно раненного революционным террористом в 1906 году.

Он родился в 1848 году, с 1902 по 1904 годы был начальником Николаевской морской академии. В апреле 1904 года Чухнин был назначен главнокомандующим Черноморского флота и портов Черного моря. В дни революционной смуты 1905 — 1907 годов, адмирал приложил немало усилий для водворения порядка в Севастополе и подавления мятежей, устроенных моряками Черноморского флота. За это 27 января 1906 года, по приговору боевой организации партии эсеров, Е.А.Измайлович стреляла в командующего Черноморским флотом, но, к счастью, покушение было безуспешным, и адмирал остался жив. Однако революционные террористы не могли простить адмиралу того, что он приказал повесить «легендарного» лейтенанта Шмидта, поднявшего мятеж на крейсере «Очаков», и 28 июня 1906 года адмирал Чухнин был убит на собственной даче «Голландия» эсером-матросом Я.С.Акимовым. В ночь с 28 на 29 июня вице-адмирал скончался. Похоронен Чухнин в соборе Св. Владимира в Севастополе.

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