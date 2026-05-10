Сегодняшнее Евангельское чтение — отрывок из Евангелия от Иоанна. Он столь важен для нашего церковного сознания, что Святая Церковь избирает его для чтения именно на этой неделе и даже именует эту неделю Неделей о самаряныне. Здесь Господь очень подробно для этой женщины и для всех тех, кто позже будет читать это место, излагает божественное учение о Святом Духе. Без этого, без этих слов Христа Спасителя невозможно понять ничего в христианстве. В религиозной жизни, к сожалению, не много людей могут разобраться и найти свой путь. Поэтому Господь ещё две тысячи лет назад сказал, обращаясь к Своим ученикам: Не бойся, малое стадо! (Лк. 12, 32). Действительно, перед нами лежит 6,5-миллиардный мир, но истинных учеников Христовых, которые хотят учиться христианству, не так много, к сожалению.

Иоанн Богослов повествует нам о том, как Спасителю надлежало проходить через Самарию (Ин. 4, 4). Это такая область, где жили люди, в своих религиозных представлениях отступившие во многом от закона, которого придерживались иудеи. Иудеи не общались с самарянами. Это нежелание к ним приобщиться было столь велико, что гораздо чаще иудеи, когда шли в Иерусалим на праздник пасхи или Пятидесятницы, обходили Самарию стороной. Это требовало огромных усилий, нужно было пройти лишние десятки километров, но было очень велико желание не оскверниться, общаясь с этими людьми. Мы сейчас живём в информационную эпоху, поэтому даже слово Божие в нас не входит, потому голова забита. В древности у иудеев были только книги Священного Писания. Никаких других не было, ни газет, ни журналов. Жили одной книгой. Поэтому каждый иудей знал: С преподобным преподобен будеши (Пс. 17, 26). Поэтому обходили стороной. Даже в русском языке есть такое выражение: «обходить стороной». Есть люди, занимающиеся такими вещами, что их лучше обходить стороной. Но так сложились обстоятельства, что если обходить, Христос не попал бы на праздник. И потом, для Бога всё чисто. Самарянин, хоть и заблудший человек, но он для Него такое же чадо, может быть даже более любимое. Так всегда бывает — того ребёнка, который дороже достаётся матери и отцу, болезненного, может быть, убогонького как-то больше любят. Поэтому Господь намеревался пройти через Самарию.

Там был колодец Иаковлев (Ин. 4, 6). Когда-то праотец Иаков в этом колодце поил своих животных, ибо все они были скотоводы. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? (Ин. 4, 9) То есть она чуть в обморок не упала от такого предложения. Во-первых, женщина, сами понимаете — второй сорт. Во-вторых, самарянка, то есть грешница априори, потому что исповедует незнамо что — полуязычница, полуподчинённая закону. Когда видишь самарянина, надо сразу делать семь вёрст крюк. А чтоб из её рук взять воды — это даже для неё было шок.

Ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: «дай Мне пить», то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую (Ин. 4, 9−10). Если бы ты знала! Так можно сказать вообще каждому человеку — и крещёному, и некрещёному, и исповедующему другую веру: «О, если бы ты знал, что тебя ждёт, если ты станешь настоящим учеником Христовым!» Выше этого дара, который есть у Бога и который предназначен для каждого рождающегося человека на земле, нет ничего ни на небе, ни на земле. Господь хочет этот дар дать каждому. Когда маленький ребёнок занят своими мыслями, а ему читают какую-то нотацию, он как бы отключается и не понимает, что от него хотят. Ему говорят: «Вот это делать не надо, а вот это, наоборот, нужно». А он всё равно делает наоборот. Почему? «Я так хочу». Таковы не только дети, но и взрослые. Не только взрослые, которые никогда не слыхали ни о какой религии, но и даже те, которые постоянно ходят в церковь. Большинство из нас с вами вообще не понимают, о чём идёт речь. Всё время скатываются, как по разъезженной глиняной дороге автомобиль скатывается в колею. Эти слова Христовы обращены к нам. Он говорит этой женщине. Почему Он ей говорит? Позже выяснилось, что это вообще грешница большая и с точки зрения закона, и вообще здравого смысла. Тем не менее, как это интересно. Ни в Израиле, нигде не нашлось собеседника, чтобы поговорить о Духе Святом, как только с женщиной, как только с язычницей, как только с распутницей. Больше собеседника на земле, на всём земном шаре не нашлось никого. Только она смогла это воспринять тогда. Почему? Что ей дало возможность, если и не понять это во всей полноте, но хотя бы почувствовать правду в этих словах? Только одно — её смирение. Она не возгордилась тем, что иудей у неё попросил воды, а осторожно Его предупредила. Может быть, она подумала, что Он не разобрался, кто перед Ним. Потом призналась в своём грехе, покаялась перед Ним. Это дало возможность ей услышать эти божественные слова.

Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 13−14). Обычный человек смерти, конечно, боится. Он понимает, что всё равно придётся умирать, но хочется как-то подольше пожить. Помирать не очень хочется. Только если человек очень долго болеет, он ждёт, когда же уже это всё кончится. И то, предложи ему, хочет ли он быть здоров и ещё пожить, он согласился бы. А что такое жизнь вечная? Несмотря на то что в Евангелии много об этом сказано, современные крещёные люди не понимают, что такое жизнь вечная. Раз не понимают, они и не хотят никакой жизни вечной. Раз не хотят, они к этому не стремятся. Раз они к этому не стремятся, они не являются христианами. Крещение — это некий формальный акт, который даёт человеку возможность прийти в церковь, свечки поставить. С таким же успехом можно костры во дворе разжигать. Понятно, что никакие свечки в Царствие Божие и жизнь вечную не вводят. Что такое жизнь вечная? Господь говорил самарянке о воде, водой Он образно именует благодать Святаго Духа, которая истекает из Божества в человека. Так как Бог — существо вечное, безначальное, то приобщение человека к Богу и есть жизнь вечная. Человек как личность, однажды родившись на земле, неистребим. Большинство людей после смерти прямиком поступают в ад, как мы это именуем. С божественной точки зрения, ад — это не есть жизнь. Человек себя осознаёт, он продолжает своё бытие в такой форме, но это не есть жизнь. Жизнь — это то, что нас связывает с Богом. Только жизнь в Боге именуется жизнью и вечной жизнью. Поэтому христианство — это такое учение, которое помогает нам и указывает нам путь, как войти в жизнь вечную, то есть соединиться с Богом. Это соединение с Богом в силу того, что мы твари, а Бог — Творец, по существу невозможно. Бог бесконечно выше, чем человек. Поэтому соединение с Богом возможно только через Его благодать, когда благодать приходит к человеку в сердце, а Царство Божие созидается внутри. Как Господь и сказал: Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21). В созидании в своей душе Царства Божия и заключается цель христианской жизни, которая начинается от крещения, когда человек получает в крещении и Таинстве миропомазания залог Святаго Духа. Некоторые говорят: «Хороший человек, умер некрещёный. Как за него молиться?» Обыкновенно: «Господи, помилуй». А он сподобится вечной жизни? А как это возможно? Если нет благодати Божией. Вечная жизнь — это приобщение к благодати Божией, причём не фрагментарное, а постоянное соединение. Хороший человек или плохой, не играет никакой роли. Хорошее растёт в лесу дерево, даже очень хорошее — двести лет, без дупел, ровное, плодоносное, но не наследует вечной жизни. Почему? Потому что дерево. Некоторые люди говорят: «Вот у меня собачка умерла, что с ней будет?» Уже ничего, собачка умерла. Хорошая была собачка, но ничего не сделаешь, собачка не наследует жизни вечной, потому что благодать Святаго Духа может касаться только человека. Почему? Потому что человек создан по подобию Божию, а собачка нет. Благодать Божия не может смешаться с собачим естеством. Не потому что это нечистое животное, можно помыть, и будет чистое. А в силу того, что совершенно другая природа. Наше спасения возможно только потому, что мы созданы Богом по Его образу и подобию. Причём Им Самим. Что такое христианство? Преподобный Серафим говорил, что это стяжание Духа Святаго. Цель и смысл христианства — так прожить жизнь, чтобы благодать Святаго Духа вошла в сердце и там жила, чтобы благодать руководила человеком. Обычным человеком руководят в жизни его страсти. Хочу денег, хочу гулять, хочу играть, хочу есть, хочу пить. Или наоборот — не хочу. Раздражает — гневаюсь, обидели — ругаюсь, нанесли какой-то вред — мщу. Почему? Потому что в душе возникает чувство мстительности. А если по слабости не может отомстить, то всем вокруг рассказывает, какой тот негодяй, тем самым тоже мстит каким-то образом. Христианская жизнь совсем другая. Христианин воспринимает жизнь с такой точки зрения — что бы со мной ни случилось, это попущено мне Богом. Для чего? Для моего блага. С какой целью? Чтобы мне было удобней приобщиться к благодати. Я тяжело заболел — это благо. Потому что Отец Небесный считает, что таким образом, через болезнь, мне сокращается путь к благодати Божией. Вокруг меня все умерли — это благо. С помощью этого горя потери близких я скорее приобщусь к благодати Божией. Началась термоядерная война — это благо. Раз Господь это попустил, значит мне в этом аду спастись легче. Помоги Господи, дай Господи это всё перенести и остаться христианином в этом кошмаре. Господь те кошмары, которые люди сами устраивают на земле, в своей семье, в собственном сердце, всё преобразует во благо человеку. Но какое благо? Не материальное, а духовное. С помощью скорбей, болезней, страданий Он переквашивает человека, очищает его. Допустим, человек любит играть в игральные автоматы. Вот его переехал трамвай и отрезал ему правую ногу. Он лежит в Склифосовского, сделали ему культю, всё болит. Предложи ему: «Пойдём, костыль тебе дам, допрыгаем, поиграем?» Нет, ему даже не захочется. Почему? Потеря ноги как-то все его мысли на другое отодвинула. Была зависимость, а теперь с потерей ноги эта зависимость исчезла. Будет другая зависимость — от костыля. Одно дело зависимость по собственной воле — от вина, табака и тому подобное, а другое — от того, что ногу потерял. Совершенно разные мотивы. Формально — человек ногу потерял, можно пожалеть. А с точки зрения исцеления от других вещей — это ему благо. И так во всём.

Мы уже немного касались в начале того, что обычный человек умом и сердцем распластан по земной жизни. Он всё в земной жизни хочет устроить так, как ему нравится. Вот мужу хочется одного, а жене хочется другого, и все друг от друга постоянно этого добиваются. Один ждёт одного, сначала просит, потом раздражается, потом упрекает. Один хочет жёлтенькие обои, а другой синенькие. Вот они рубятся насмерть и до развода. Хотя какие бы обои ни были, через некоторое время, когда нас накроют крышкой гроба, будет тёмненько. И какие там остались обои, не играет никакой роли. Рубиться из-за этого нет смысла. Жизнь дана не для того, чтобы наклеить обои, какие тебе нужно. Она для того, чтобы ты использовал те поводы, которые тебе Господь даёт, для смирения. Есть возможно смириться, смирись. А зачем? Почему я должен смиряться? Да ничего не должен. Узкие врата существуют для входа в Царствие Небесное, а в преисподнюю очень широкие (см. Мф. 7, 13−14). Ты никому ничего не должен, каждый свободно спускается в ад, по своему желанию, но, если ты хочешь, у тебя есть возможность, потому что благодать Божия даётся исключительно смиренным (см. 1 Пет. 5, 5). Больше никому, никогда и ни за что. Хоть ты гениальный учёный, хоть ты метко стреляешь из лука, хоть ты хорошо водишь автомобиль, хоть у тебя куча денег, это не играет никакой роли. Это всё земное, временное, а вот то смирение, которое ты стяжал, оно вечное.

Смирение этой женщины-самарянки дало ей возможность услышать божественные слова Христа Спасителя. Через неё услышали и мы. Это качество, которое у неё было, важнее всего. Только это качество открывает путь в жизнь вечную. Всё остальное, из-за чего мы спорим, страдаем, нервничаем, переживаем, это всё пустая суета в казённом доме. Не играет никакой роли для спасения. Все наши помыслы — поступит ребёнок в институт или не поступит, давать или не давать, нанимать или не нанимать. Все мысли об этом. Ну поступил, ну закончил, ну написал диссертацию, или ему кто-то написал. Дальше-то что? От этого что-нибудь зависит? Ничего. Даже работа не зависит. Вроде все формальные регалии есть, а ума нет, или совести нет, или слишком гордый и с ним противно работать. Попробуют по рекомендации, а потом смотрят, хоть ты доктор наук, выгонят и всё — на кой ты тут нужен? Человек всё время занят каким-то странными задачами. Есть только одна важная задача — созидать себя как человека, как христианина, только для одной цели — чтобы стать сосудом благодати Божией. Для этого всё — и Церковь создана, для этого Евангелие написано, для этого Господь дал Таинства, чтобы мы обновляли в себе благодать Божию. В этом смысл и цель жизни христианской, всё остальное чепуха. Всё остальное маловажно, остальное только средство, как костыли. Сам костыль ходить не может, он может лежать или стоять в углу. Как и все наши заботы — это всего лишь такие костыли. Нельзя же всю жизнь уделять внимание одним только костылям. Нужно уделять и самому тому человеку, кто на них ходит. Конечно, образование, деньги, развитие человека (музыкальное, художественное, математическое, логическое) — это всё вещи очень хорошие. Они могут человеку очень помочь во многом, кроме того, чтобы помочь стать христианином. Даже заповеди Божии даны нам Богом для того, чтобы, пытаясь их исполнить, мы пришли в состояние полной собственной немощи, то есть чтобы мы смирились, поняв, что мы нуждаемся в Спасителе. Не я буду спасаться. А то: вот у меня пост не получился. Странно вообще. Говорит: «У меня на молитве рассеивается ум». Только у ангелов не рассеивается, а у всех смертных, начиная от Антония Великого и кончая Серафимом Вырицким, у всех рассеивался. А ты хочешь, чтобы не рассеивался? Ты такой великий? А может, ты ангел? Давай у твоих домашних пойдём спросим, как они с ангелом живут. Ответят: «Спаси и сохрани, упаси нас Бог от этого ангела». Зачем тогда это всё — эти молитвы, эти посты? Если мы едим друг друга, уж лучше телятину есть, баранину, свинину. Лучше не есть человечину, это же важнее. Если мы думаем, что кусок свинины приближает нас к Богу или отдаляет нас от Бога, то мы находимся в сознании человека по религиозному развитию находящемся две тысячи лет назад. За это время Церковь вырастила уже сотни тысяч святых угодников, а ты всё в иудействе бултыхаешься. Нужен пост? Конечно, нужен как воздержание. Но дело ведь не в свинине, а в воздержании. Это разные вещи. Одно дело — исповедь, а другое дело — покаяние. Это разные вещи. Всё разные вещи, которые мы должны постигать, пропускать через ум и сердце. Апостол Павел говорит, что всё, что мы ни делаем, мы должны делать во славу Божию (см. 1 Кор. 10, 31). Нам с вами нужно устроить жизнь так, чтобы даже когда мы берём веник, кладём грязное бельё в стиральную машину или ждём автобус, а он не приходит, мы всегда помнили, что цель нашей жизни — не вовремя приехать, а стяжать благодать Святаго Духа. Нужно выбирать для себя то, что нас к этому приближает, и отвергать то, что нас от этого удаляет. Это христианская жизнь — постоянное творческое решение всех вопросов, возникающих в твоей жизни. У нас по всяким глупостям хотят к батюшке обращаться. Почему это происходит? Не потому что такой тупой. Если такой тупой, на тебе 72-процентное мыло, ешь. Не ешь? Батюшка же благословил, что же ты не ешь? Не хочет мыло есть. Значит соображает. Соображать не хочется, потому что умственный труд самый тяжёлый. Людям умственного труда везде, кроме России, всегда платят самые большие деньги. Чтобы развить ум, нужно огромное усилие, многодесятилетнее, а потом его ещё нужно употреблять к месту, это очень дорогого стоит. Христианство — это умное делание. Каждую минуту нужно делать выбор. Нужно иметь навык делать этот правильный выбор. Нужно не уставать, потому что невозможно отдохнуть от благодати Божией. Душа должна быть у христианина в постоянном напряжении. Дух должен быть бодр. Он всегда должен быть в поиске благодати Божией. Всё, что мешает этому, нужно постараться из своей жизни устранить. Мы с людьми спорим, дети иногда даже дерутся. За что они сражаются? За какие-то вещи, которые не имеют к духовной жизни никакого отношения. Воин Христов сражается за другое, его брань не против плоти и крови (Еф. 6, 12), не против себе подобных. Каждого человека он использует для другой цели. Через каждого человека я могу получить благодать Святаго Духа. Даже если человек мой родственник, с которым я живу сорок лет и знаю его досконально, всё равно.

Я вспомнил одну историю человека. Он был уже очень старенький. Жил только тем, чтобы прийти на литургию причаститься. Я наблюдал эту сцену. Он уже договорился, что пойдёт на службу, жена была не портив, она болела. Вдруг она сказала: «Ты куда?» У неё уже было состояние мерцательного сознания, она забывала. Говоришь с ней, а через минуту она может спросить то же самое, о чём говорили до этого. Он отвечает: «Я на службу». Она спрашивает: «А как же я?» Только что ведь договорились, что она останется, а он пойдёт. До храма было шагов пятьдесят. Он соглашается: «Хорошо, я останусь». Представляете, такой урок. Он жил только этим, но, когда жена сказала: «А как же я?», он тут же оставляет ради неё самое дорогое. Я подумал, как бы кто-нибудь из моих прихожан на это отреагировал. Сказал бы: «Вечно ты! Нельзя с тобой, дурой, договориться! Я на службу хочу!» Он тут же ради послушания, ради того, чтобы извлечь из этой ситуации возможность смириться, лишается самого дорогого, и через это приобщается благодати Божией. Что случилось потом? Потом пятьдесят шагов батюшка прошёл и его причастил и матушку заодно. На службе он, конечно, не побыл, но зато она была утешена. Так они жили и умерли почти в один день. Прожили вместе такую совместную жизнь. Это было дивное зрелище. Как человек мог достигнуть такой высоты и красоты христианства. Что такое христианство? Христианство — это есть жертвенная любовь к ближнему. Человек на примере своей жизни это и показывает. Этого нужно достичь. Понятно, что этого можно достичь только при полном смирении, когда человек отвергается самого себя. Отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8, 34). Вот этому нужно жизнь посвятить. Остальное тоже нужно — и дом строить, и машину чинить, юбилеи справлять, это не мешает. Но нужно всегда выбирать, куда я иду в данный момент. Здесь на свадьбу зовут, а здесь по другому поводу, надо сделать выбор, что лучше. Не с точки зрения того, чего мне хочется. Обычно человек выбирает, что ему ближе. Человек выбирает сердцем. А что в сердце? Тамо гади, ихже несть числа (Пс. 103, 25). Поэтому сердцем выбирать не годится. Нужно выбирать по Священному Писанию и по совести. Это иногда очень против сердца. Иногда сердце хочет совсем не того, что нужно. Это нужно очень хорошо понимать. Почему так происходит? Потому что мы люди грешные. Эта женщина-самарянка не забыла, что она грешная, это дало ей возможность увидеть благодать Божию. Так же и мы, если не будем об этом забывать, нам будет легче. Многие жалуются сами на себя: «Я осуждаю». Почему ты осуждаешь? Потому что ты забыл, что ты грешник, что ты такой же приговорённый осуждённый, ты совсем не судья. Судья — это Господь Бог. Если ты судишь, то ты бессовестный нахал, присваивающий себе прерогативы Божии. Ты просто забыл, что ты пёс, смердящий грехами, ты не имеешь никакого права судить. В тебе страсть и гордость. Гордость тебе заслоняет твои собственные грехи, поэтому ты осуждаешь, тебе кажется, что он грешный. Ты хуже его в тысячу раз. На примере этой женщины, конечно, грешницы, Господь нам показывает всю истину и красоту христианской женщины.

