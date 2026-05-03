Сегодня во всех наших храмах читается Евангелие от Иоанна о том, как Господь пришёл на праздник в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, — что в переводе значит «Дом милосердия» — при которой было пять крытых ходов (Ин. 5, 2). И в этих проходах лежали болящие. Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью (Ин. 5, 4). Эта Овчая купель существовала для того, чтобы мыть овец (поэтому она называлась Овчей), с тем чтобы потом этих овец приносить в жертву Богу. Поэтому их готовили. Овечек мыли, они были чистенькие, у них шкурка сияла чистотою, потому что иначе как-то неприлично. Тогда уже, в той глубокой древности, люди понимали, что «на тебе, Боже, что нам негоже» — это не совсем прилично. Поэтому всегда, когда приносили из стада какое-то животное в жертву, это был самый лучший, без всякого изъяна, обязательно молодой, а не какой-нибудь старый буйвол. Всякий хозяин знал своё стадо и выбирал лучшего из лучших. Животных гнали в Иерусалим, потому что там был единственный Храм Божий на земле, и приносили их в жертву Богу. Себе ничего от этого не брали, а всё шло на храм. Часть из этого мяса ели священники, часть — обслуживающий персонал, левиты вкушали, часть — продавали, потому что бывал такой избыток, а не пропадать же добру, на рынке продавали, деньги шли тоже на содержание храма. Никому в голову не приходило рядиться, как это делают сейчас некоторые сумасшедшие, вопрошающие: «А почему крещение в храме столько-то стоит или столько-то?». Да ничего не стоит. Придёшь, скажешь: «Знаете, у меня денег нет. Хочу принять Святое крещение», попросят: «Ну, скажи „Символ веры“». «Символ веры» произнёс — молодец, давай тебя покрестим. Может, ещё что-нибудь от Евангелия спросят: «Расскажи нам эпизод из Евангелия от Иоанна, 14-е зачало, о расслабленном». Не знаешь, ну иди учи тогда. А то хочешь и бесплатно, и втёмную, ничего не зная, будучи тёмным мужиком. Иди учись. А всегда, даже и сейчас до сего времени на Западе и у нас в отдельных ВУЗах, если у кого денег нет, должен отлично хотя бы учиться, тогда заведение учебное берёт на себя труд, чтобы учить талантливого, способного, потому что он хорошо учится, на одни пятёрки, на такого не жалко и деньги потратить. А если балбес, пусть платит и за экзамены, и за зачёты. Тебе же нужен диплом. Ну давай, потихонечку покупай свой диплом. Всё нормально. Что, какие претензии? Никто в Большой театр не приходит, не говорит: «Вы знаете, у меня денег нет, хочу в партере тут посидеть, послушать, похлопать. Ещё мне цветы дайте, я хочу Захаровой букет. Нет, это мне не пойдёт, мне вот такой большой!». Бред? Ну что ж, мы живём в бредовом состоянии нашего общества, ничего тут такого странного нет. Но тогда в древности люди всё-таки понимали такие вещи. Может быть, они были и поумней, и потрезвей, но как-то, в общем, у них эти вопросы разрешались.

Единственная проблема была с этим исцелением, потому что исцелялся только кто-то один — кто первый в купель бросится. Тоже очень интересно. Такой смирительный эпизод. Ты должен окунуться в купель, в которой моются животные. В некотором смысле человек должен сам со своей гордыней внутренне уравнять себя со скотом бессмысленным, тем самым почувствовав эту связь с матерью нашей природой, поняв, что ты недалеко ушёл ни от ягнёнка, ни от бычка, и признав, что ты такое же несчастное, больное, грешное животное.

И вот, случилось такое событие, о котором Иоанн Богослов нам поведал. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет (Ин. 5, 5). Обычная история, потому что никакой реальной медицины, тем более доказательной, в те времена не было. Как и сейчас у нас. Мы находимся, опять же, повторю, в бредовом обществе. «На, — говорит, — тебе лекарство, мне помогло». Тот пьёт, ему становится хуже. Понятно, потому что лечат от желтухи, а он оказался малайцем. Потому что никто ничего не понимает, но раз ему помогло, считает своим долгом присоветовать ближнему. Я помню, у нас тут один наш прихожанин упал в обморок, тут же подбежало шесть или восемь женщин, и каждая из своей сумочки стала ему пихать в рот то лекарство, которое ей помогло. Хорошо, я тут оказался, по рукам им дал, а ему не дал съесть то, что им помогло. И человек жив до сих пор. На Георгия мы даже там с ним в храме были, поздоровались. Слава Богу, жив. Как хорошо! А если б его полечили бы православные, то, может быть, уже отпевать бы пришлось. Причём с такой скоростью все подбежали и лекарства суют. Потому что все шибко понимают и в метаболизме, и в химизме гладкой мышцы, и вообще во всём, что происходит с человеком. Потому что «мне помогло». Если уж ты так хочешь быть доктором, пожалуйста, закончи институт, потом ординатуру, потом присуседься к какому-нибудь хорошему доктору, который на хорошем счету, смотри, учись ещё лет пять. Ну, а потом уже что-нибудь и поймёшь, а не так, конечно.

А в те времена ничего этого не было, надеялись на одного Господа Бога. И, кстати, это неплохо. Потому что Господь знает такое тёмное состояние Своего любимого творения и сам устраивал для них такие возможности. И вот, человек 38 лет страдал от болезни, не мог он ходить. Он мог только лежать и надеяться. Конечно, вот так лежать и надеяться без телевизора очень трудно. Остаётся человеку только молиться. И вот, 38 лет он терпел, ждал, смирялся, но не уходил домой, не просил: «Отнесите меня домой помирать», нет. В нём жила надежда. Для Господа 38 лет — это как для нас пол-секунды. И вот, Он призрел на этого человека и увидел: смотри-ка, он у этой Овчей купели единственный такой, который 38 лет лежит, надеется и ждёт. И послал к нему Своего Единородного Сына. Какая любовь Божия к человеку! Потому что в нём весь ропот пропал, всё нетерпение.

Больные обычно очень раздражительны, нетерпеливы, очень капризны, они очень досаждают людям, которые за ними ухаживают. Те стараются для них, а они всё капризничают, всё им не так: то плохо, то больно, то невкусно, то душно. В общем, больные люди довольно противны, надо сказать. Чему же они противятся? Они противятся тому, чтобы их лечили. А любовь человека желает, чтобы человек пожил подольше и чтобы он с нами подольше побыл. Вот такая вот тяжёлая дилемма.

И вот, Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему — задаёт странный вопрос — хочешь ли быть здоров? (Ин. 5, 6). Звучит так, как будто Он хочет поиздеваться. Но, конечно, не для этого. Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же прихожу, другой уже сходит прежде меня (Ин. 5, 7). Почему же вопрос такой задал Господь? Это был последний экзамен. Потому что любой другой на его месте сказал бы: «Живу долго здесь, болею, весь Иерусалим знает, что я здесь лежу, мимо меня проходят сотни тысяч людей каждый праздник и на Пасху, и на Пятидесятницу, и на праздник Кущей. И все уже меня знают и в лицо, и по имени, и ни один из этих людей не оказывает мне милосердие. Я стражду, болею». Не так. Он сказал очень деликатно. В этой речи не было ни слова ропота и недовольства. То есть он засвидетельствовал перед Богом, что он достиг высшей степени христианского смирения. А Бог только смиренным дает благодать (Иак. 4, 6).

И Господь ему говорит: встань, возьми постель твою и ходи (Ин. 5, 8). Да не нужна никакая купель, не нужны никакие омовения, не нужны никакие умащения, не нужно никакое лекарство! Благодать Божия тебя исцеляет. Последнее испытание. Вот ты лежишь больной, расслабленный не год, не два, 38 лет, Я тебе говорю: «Встань и ходи», если ты сейчас поверишь, ты встанешь. Он встал и пошёл. А теперь, в знак того, Что Господь тебя исцелил, возьми свою постель и ходи. Занимайся миссионерской работой. Пусть люди смотрят. Пусть люди смотрят, как ты 38 лет лежал, никто из них тебе не помог, а Христос тебя исцелил.

И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний (Ин. 5, 9). А почему в субботний? Потому что все строго смотрели, как бы чего никто не сделал в субботу, потому что в субботу нельзя ничего делать, надо, чтоб больной ещё день помучился обязательно, и тогда они будут очень довольны. Ни в коем случае нельзя нарушить, потому что никак не понимали, в чём смысл субботы.

Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели (Ин. 5, 10). Потому что это же труд, а суббота — день покоя. Как же ты можешь постель брать в руки? И он нашёл очень мудрые слова: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: «возьми постель твою и ходи» (Ин. 5, 11). То есть вы, ребята, меня не исцелили за 38 лет, никто даже не удосужился поднять меня на носилках и бросить в воду, а Этот Человек меня исцелил, вот я хожу и постель свою ношу. Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте (Ин. 5, 13). Потому что Иисус это сделал не для того, чтобы Его прославляли как великого целителя, чудотворца. Совершенно не для этого. Он это сделал из милости к человеку, который благодаря своей болезни достиг христианского устроения души, то есть смирения. Это произошло закономерно и естественно.

Каждый из нас имеет некоторую до Бога нужду, и многие из нас время от времени по этому поводу молятся, некоторые даже, помолившись какое-то время, приходят с раздражением к священнику: «Вот я уже молился, а Господь всё никак», не понимая по неразвитости, по неначитанности, что Господь только смиренным дает благодать (Иак. 4, 6). И цель нашего терпения только в одном — в достижении смирения. И когда смирение посещает человека, только тогда благодать Божия имеет возможность коснуться человеческого сердца. Без этого невозможно. С нетерпением, с раздражением с обидой. Некоторые на Бога жалуются что Бог плохой, что Он не слышит. Человек начинает с Богом рядиться, как маленький ребёночек папе или маме говорит: «Ты мне никогда ничего не покупаешь!», хотя они купили всё, что на нём, и всё, что в доме. А почему «никогда»? А ему вот вынь да положь то, что ему сейчас приспичило. А на самом деле ему в этот момент кнута надо дать. «Ах „ничего никогда“? На тебе витамин Р, называется „ремень“.. Ну давай теперь вспоминать». Тогда он посмотрит вокруг: вот это купили, вот это. «Понятно?» — «Да, понятно» — «Будешь так?» — «Нет, больше не буду». Вот, собственно, и всё. Поэтому к Богу — только со смирением.

И этот человек, достигший смирения, получил своё исцеление. Не Ангела ему Отец Небесный послал, а Самого Единородного Своего Сына, Словом Которого Он создал всю вселенную. Представляете, для Бога это совершенно не жалко — для человека, который страдает и достиг смирения, оказать такую милость. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5, 14). Потому что этот человек размышлял, как и многие люди, которые восклицают, иногда потрясая кулаками в сторону неба: «Да за что ж это мне?!». Если «за что», так тебя убить надо восемь раз, а ты всего-лишь приболел. Но человек считает, что если другие грешат больше, то ему должно быть меньше. Это суд человеческий. А для Бога — по-другому. Господь каждому назначает наказание такое, которое должно подействовать на этого человека. Строго индивидуально. Поэтому за одно и то же преступления одного Господь лишит какой-то части его имущества, а другого лишит всех его детей. Он Сам знает, какое лекарство применить к каждому человеку. А почему Он так хорошо знает? А потому что при создании каждого человека, помимо папы и мамы, которые это всё вслепую организовывают, Господь участвует в этом непосредственно Своей творческой силой. Поэтому Он каждого человека гораздо лучше знает, чем отец с матерью, и интересуется человеком и его спасением гораздо больше, чем отец и мать, я уж не говорю о бабушках.

Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. — это была политическая ошибка — И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу (Ин. 5, 15−16). Очень часто, когда некий человек делает то, что противно убеждениям другого, у последнего возникает ненависть вплоть до убийства. Логики тут никакой нет. Болел человек 38 лет, другой его исцелил. Ну, казалось бы, радуйся! Нет, ненависть такая, что готов убить. А Господь как раз показывал, для чего суббота. Бочему Господь дал такую заповедь: Шесть дней <…> делай <…>, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему (Исх. 20, 9−10). Потому что человек — увлекающееся существо. Увлекается своим стадом, огородом, увлекается своими детьми, внуками, увлекается своей женой или чужими жёнами. Очень увлекающийся человек. И Господь ему сказал: шесть дней <…> делай, а седьмой — день покоя, оставь всё, вспомни о Боги, почитай Священное Писание. Если Священное Писание не можешь читать, лень тебе выучить грамоту, сходи в синагогу, а если ты в Иерусалиме, сходи в храм, послушай, как другие читают, как растолковывают, что это значит, для того чтоб тебе не забыть Бога. Потому что самое страшное на свете состояние человека — хуже не бывает! — это когда человек забыл Бога. То есть он как-то в течение своей жизни совершенно не рассматривает какие-то свои с Богом отношения, живёт так, как будто никакого Бога нет. То есть живёт как животное. Потому что если к лошади подойти и спросить: «Голубка моя, какие у тебя отношения с Богом?», она размашисто закивает головой. А на самом деле она ничего не понимает. А человеку дан разум в основном для того, чтобы он с помощью этого замечательного, совершенно божественного инструмента, имел возможность познать Бога и познать Его желание по отношению к тебе. Вот что Бог от меня хочет? Для этого. В других целях разум тоже можно использовать. Например, для игры в шахматы. Бесконечно глупое занятие. Сидят взрослые неглупые люди и играют. Как-то это очень наивно. Мозг-то развивается, а толку-то ноль. Человек ничего не строит, не создаёт. Любой компьютер лучше любого гроссмейстера играет. Собственно, бессмысленная трата времени. Правда, говорят, это есть бизнес. Но бизнес в результате которого ничего не улучшается, а только приобретаются медали, не имеет никакого смысла. Имеет смысл только то, что приносит реальную пользу. И вот, ум человека создан для того, чтобы человек мог познать Господа Бога, познать Его волю. И чтобы человек воспринял эту волю как свою. Вот смысл жизни.

И вот, воля Божия была в том, чтоб человек понял, для чего суббота. Не формально: о, суббота — всё! — лежу перед телевизором и смотрю футбол. Нет, воля Божия совершенно не в этом. Наоборот, суббота дана для того, чтобы человек творил дела божественные. А суббота не для того, чтобы исцелить больного? Именно для этого.

В чём смысл всех заповедей? Все заповеди разделяются на две реки. Одни заповеди направляют человека на любовь к Богу, а другие — на любовь к ближнему. Как лучше проявить любовь к ближнему, чем привести к исцелению болящего? За что ж тут ненавидеть? За то же, за что любой чиновник ненавидит посетителей. Потому что чиновник работает на своей работе не для того, чтобы выполнять свою функцию. А какова функция чиновника? Чтоб послужить пришедшему к нему человеку. А чиновник, наоборот, использует всех приходящих, чтоб они послужили ему, чтоб с них чего-то такое взять. То есть он задачу искажает до направления наоборот. Поэтому получается, вместо того чтобы человеку помочь, над ним издеваются. Издеваются до такой точки, пока человек, наконец-то, не поймёт, что надо чиновнику дать денег. А он настолько обнаглел, что деньги берёт, а всё равно ничего не делает. То есть извращение. И это страшное дело, причём богоненавистное дело, потому что ты не для этого поставлен. Врач — для того чтобы лечить, а не для того чтобы, так сказать, раздевать пациентов. Работник ЖЭКа — для того чтоб удовлетворить законную просьбу того человека, который к нему пришёл. Сотрудник ДПС — для того чтоб был порядок на улице, а не для того чтоб сидеть в кустах и охотой заниматься, которая заключается в том, чтоб в два часа ночи, когда все спят, смотреть, не проехал ли кто на красный свет. Тишина, никого нет, а он сидит в укромном месте и ждёт, не проехал ли кто-нибудь. Это противоречит самой задаче твоей службы. И вот, к сожалению, ещё в те времена такие искажения уже были распространены. Поэтому Господь и говорит: Горе вам, <…> фарисеи, лицемеры (Мф. 23, 14). Потому что всё извращают.

А теперь представьте себе, если все будут исцеляться, тогда зачем тут иудейские учителя и священники? То есть Он перешёл дорогу их бизнесу. А нет ничего слаще для безбожного человека, чем деньги. Поэтому они Его и возненавидели, поэтому они Его и убили, поэтому они Его и оклеветали. И всё это происходит до сего дня, всё то же самое, обычное дело. Одни отнимают у других, а болящий человек вообще мало кого интересует. Посмотрим на медицину, педагогику, строительство, а самое наглядное — это торговля. Какому покупателю нужна тухлятина? Но торгуют тухлятиной, потому что на тухлятине гораздо легче бизнес сделать. Ты покупаешь тухлятину, потом её замораживаешь сильно, а потом продаёшь. Тухлятина же ничего не стоит, её только выкинуть, а он ещё на ней деньги зарабатывает. И понятно, что Господь против этого. И понятно, что те, которые на тухлятине делают деньги, они ненавидят Христа. Вообще, как Господь однажды сказал: Не можете служить Богу и маммоне (Мф. 6, 24). Человек должен выбрать свой путь: либо ты служишь Богу, либо ты служишь тухлятине и сам потихонечку превращаешься в тухлятину, и дети твои такие же тухлые, и внуки.

Вот об этом, а не только о расслабленном, этот эпизод, который нам любимый ученик Христов поведал. И нам надо обязательно убегать от греха, чтобы перед Богом мы были чисты, смиренны. Тогда Господь исполнит то, о чём мы его просим.

