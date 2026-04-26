Сегодняшний день Святая Церковь посвящает памяти святых жён-мироносиц, учениц Христовых, которые на протяжении Его проповеди были всегда рядом с Ним и весьма помогали Ему и апостолам, обеспечивая всю жизнь первой будущей христианской общины. Понятное дело, они зовутся мироносицами, потому что они принесли миро, для того чтобы умастить тело Христово после того, как они же Его сняли с Креста. И вот, они пришли с миром, а тело Христово не обнаружили. Он воскрес. В том, что они пришли к пустому гробу, нет ничего удивительного, но удивительно то, что они пришли первыми. Желание исполнить необходимые погребальные обряды было больше, чем возможности их памяти, потому что Господь им, как и всем остальным их собратьям, многократно говорил, что Он в третий день воскреснет. Их память после этого сотрясения — после распятия Христа — не удержала слова Господни.

Так очень часто бывает, и каждый человек, который хочет что-то кому-то преподать, священники тоже в этом ряду, всё время с этим сталкивается. Когда человеку говоришь, совсем не всегда он это понимает, и даже когда он понимает сам текст, совсем не обязательно, что он это принимает своей душой для того, чтобы это в дальнейшем для себя использовать. Иногда даже можно и всякие диалоги наблюдать, когда два человека очень активно беседуют, но каждый о своём. Это очень интересно. Бывает забавно, но недолго, потому что наскучивает обычно. Как мальчишки или девчонки дразнятся: один своё кричит, другой своё. Это можно без конца устраивать, и каждый день, и на протяжении всей школы, пока не разойдутся по институтам, по колледжам или просто по помойкам на улице, по тюрьмам, и уже контакт потеряют.

Так что нет ничего удивительного в том, что жёны-мироносицы пришли помазать тело Иисусово в то время, как оно воскресло. Но, как однажды сказал апостол, и многие святые это повторяли: «Бог и намерения — по-славянски — целует», то есть приветствует намерения человека. Потому что намерение — это есть продукт души. Обычно как человек говорит: «Так бы и убил!». Редко когда услышишь: «Так бы и простил!», гораздо реже, потому что человек существо грешное, и грех понуждает человека искать себе оправдания. Ну, например, трусость свою человек оправдывает осторожностью: «Да ну, что связываться? Всё равно бесполезно». Занимает такую позицию, вроде бы гуманитарную, а на самом деле элементарно трусит и не хочет связываться. Почему? Потому что от этого могут ему быть какие-то шероховатости в жизни. Например, так.

И вот, Святая Церковь приветствует совершенно нелепый поступок этих женщин. Как помазать Того, Кто воскрес? Все обряды человеческие для Христа совершенно не нужны. Христос как Новый Адам, как Человек, в Коем не было никакого греха, Который имел непосредственное общение с Богом-Отцом, в человеческих обрядах, очень традиционных и важных для всех людей, совершенно не нуждался. Обряды нужны для того, чтобы человека закрепить в очень правильных вещах, чтобы не нарушился строй его души и шествие его в мир иной. Каждый человек очень на короткое время рождается на земле и живёт на ней, но цель-то совсем не земная жизнь, а цель для человека, которую Бог ему предназначил — это войти в жизнь вечную. Христос есть сам источник вечной жизни. Зачем Ему помазание миром, даже если бы (прости меня, Господи!) предположить, что Он в этот раз бы и не воскрес. Он всё равно в этом помазании никак не нуждается. Но этих женщин, страдающих от горя, никто, конечно, никакому богословию не учил. Их сердечный порыв трансформировался в это действие. Они встали ни свет ни заря и с первым лучом света побежали на кладбище, нашли эту пещеру ещё в сумеречной заре. Пока бежали, сообразили, что им камень не отвалить, а когда подбежали, смотрят — камня нет. И когда вошли — о, милость Божия! — оказывается, сам Господь их приход к Нему приветствовал тем, что Ангела им дал послушать. И вот, на иконе как раз этот момент и изображается: Ангел сидит у ног — там, где лежало ещё совсем недавно тело Иисусово, и говорит: что вы ищете живого между мертвыми? Он воскрес. (Лк. 24, 5).

Это говорит о том, что Господь более всего ценит в человеке: не ум, не физическую силу, не красоту, не богатство, не какие-то знания, не ловкость, не какое-то искусство, которым обладает человек. Нет, более всего Господь ценит любовь к Нему. И вот их любовь так проявилась, что превзошла даже любовь апостолов. И они явились для остальных Христовых, мужчин, которые непрестанно были со Христом, возвестителями того, что Христос воскрес. Поэтому Господь так устроил, что святые мужи, и подвижники, и богословы, и поэты, которые составляли весь чин нашего богослужения и чтения Священного Писания, постановили нам после дня Антипасхи и памяти апостола Фомы прославлять жён-мироносиц как первых. Потому что их сердце оказалось ближе ко Христу. В чём эта близость? В любви к Нему. Пусть и любовь эта выражается в таком чудном поступке.

У остальных людей тоже иногда выражается любовь в каких-то странных нелепостях. Например, шлют открытку. А что с неё толку? Какова потом судьба этой открытки? И ещё хлеще — смс: человек считает своим долгом пять-семь раз нажать пальчиком на кнопочку. Труда вообще никакого, но намерение уже принимается, потому что человек подбирает нужные слова. Или не подбирает. Сейчас даже в Интернете есть на каждый случай всякие слова, а можно и в стихах, то есть вообще никакого усилия, кроме одного — памяти. Один человек помнит о другом. А почему он помнит? А потому что он к этому человеку неравнодушен. И вот такое неравнодушие — это проявление уже любви.

И вот, Господь любовь этих женщин, Своих учениц, приветствует. И в знак этого приветствия Ангела посылает. Господь же повелитель всех Ангелов. Ангел — это значит «посланник». Он им сказал: «Христос, Которого вы здесь ищете, воскрес. Идите и расскажите прочим об этом». Такая их выдающаяся роль в истории Церкви. Именно женщины возвестили о воскресшем Христе. Почему? Потому что они больше любят. И вот это для Бога самое важное. Самое важное. Если кто-то из нас захочет быть христианином, он должен научиться любить Христа. В чём это будет выражаться, это не так важно. Ребёночек четырёх лет рисует маме на какое-то дурацкое 8 Марта какую-то картинку, которая точная копия с той картинки, которую в детском саду увидел у Пети, и пишет: «Маме от Васи». Но если посмотреть на маму в этот момент, она прям вся сияет, а цена этой картинки — ноль. А что же ценно? А ценно, что он для мамы предпринял такой труд небольшой свой. Он, может быть, вспомнил, может быть, ему напомнили, но главное, что он не забыл, он помнит о маме. Так же и в посещении кладбища. Для многих людей проблема: на Пасху идти, на Рождество, на 1 Мая, а может, просто на 7 Ноября пойти на кладбище, а может, в День рождения? Да мало ли, какая разница! 365 дней в году, и все прекрасны, потому что мы живём, ножки, слава Богу, ходят. Пришли и помолились. Сам этот приход ничего не значит, а значит только наша любовь к человеку, который здесь погребён. А обычай даёт возможность не только мне самому прийти, а всем, кто так же его любит и хочет посетить его могилу. Поэтому мы приходим в один и тот же день, и даже можем ещё и созвониться. Разве плохо всем прийти и всем помолиться на могиле? Это проявление любви, которая преодолевает смерть. Человек может умереть очень давно, аж в ХIX веке, а можно прийти и помолиться о нём, и ты почувствуешь, что он рядом и твоё сердце общается с ним, и что твоя молитва угодна Богу. И каждый день, когда будешь приходить на эту могилу, это будет всем радость: и тебе, и Богу, и той душе, о которой ты молился, потому что любовь — это совокупность всех совершенств человека (см. Кол. 3, 14). И, собственно, христианство — это и есть путь к совершенной любви.

Итак, Святая Церковь приветствует этот поступок жён-мироносиц, поэтому мы их прославляем. Но нам надо ещё задуматься над тем, чтобы мы с вами имели такую жизнь, чтобы такого рода поступки её наполняли, потому что это весьма и весьма угодно Богу. В этом спасение. Спасение — в любви, потому что краше того, что есть любовь, нет ничего. Я имею в виду любовь в христианском смысле, а не в эстрадно-певческом. Любовь — это как раз и есть то искомое, чему хотел Господь научить Своих учеников. И порадовался, что учениц Он уже научил, потому что жёны-мироносицы были и у Креста, и снимали Его с Креста, и участвовали в погребении, и вот, теперь прибежали для того, чтобы умастить Его тело. А ученики все, кроме одного, разбежались. Любовь этих женщин преодолела страх. Очень важно, чтобы наша совершенная любовь, о которой Господь говорил, и в нас тоже преодолела всякий страх. Как в Писании сказано: совершенная любовь изгоняет страх (1 Ин. 4, 18).

