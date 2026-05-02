Блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) родилась в 1885 году в многодетной семье крестьян села Себино Епифанского уезда Тульской губернии. При той нужде, в которой жили Никоновы, четвертый ребенок, которым и была Матрона, мог стать прежде всего лишним ртом и поэтому еще до его рождения мать решила отдать дитя в приют. Однако, вскоре она была вразумлена Господом в видении и отказалась от этой мысли. Ребенок родился слепой, но мать любила свое «дитя несчастное».

При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века. С ранних пор Матрона была отмечена Богом даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях.

В отрочестве Матроне представилась возможность попутешествовать. До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солее 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой столп России». Значения этих слов матушка никому не объяснила, но ее близкие догадывались, что отец Иоанн провидел особое служение Матронушки России и русскому народу во времена гонений на Церковь.

Еще в раннем возрасте Матрона предсказала революцию, как «будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать». Образно она показывала, как будут делить землю, хватать с жадностью наделы, лишь бы захватить себе лишнее, а потом все бросят землю и побегут кто куда. Земля никому не нужна будет.

На семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить, и до конца дней своих была «сидячей». Сидение ее — в разных домах и квартирах, где она находила приют, — продолжалось еще пятьдесят лет. В 1925 году Матрона перебиралась в Москву, в которой прожила до конца жизни. Москву блаженная очень любила, говорила, что «это святой город, сердце России». После революции много раз Матрону хотели арестовать. Были арестованы и посажены в тюрьму (или сосланы) многие из ее ближних.

Как-то в 1939 или 1940-м году Матрона сказала: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит». Когда началась война, матушка просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Ее ближние вспоминали, что пальцы ее были в ранках. Матрона могла духовно присутствовать в различных местах, для ее духовного взора пространства не существовало. Она часто говорила, что бывает невидимо на фронтах, помогает нашим воинам. Она передала всем, что в Тулу немцы не войдут. Ее пророчество оправдалось.

Матронушка часто повторяла: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!»

Последний земной приют Матронушка нашла на подмосковной станции Сходня (улица Курганная, дом 23), где поселилась у дальней родственницы, покинув комнату в Староконюшенном переулке. Говорят, что о времени кончины ей было открыто Господом за три дня, и она сделала все необходимые распоряжения. Матушка просила, чтобы ее отпели в церкви Ризоположения. Она не велела приносить на похороны венки и пластмассовые цветы.

2 мая 1952 года она почила. 4 мая в Неделю жен-мироносиц при большом стечении народа состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы «слышать службу».

