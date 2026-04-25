Сегодня день памяти известного русского поэта В.А.Жуковского, скончавшегося 12 апреля 1852 г. Василий Андреевич Жуковский родился 29 января 1783 г. в селе Мишенское Тульской губернии и был внебрачным сыном помещика А.И.Бунина и пленной турчанки Сальхи, отданной ему в крепостные. Мальчику была дана фамилия усыновившего его помещика Андрея Жуковского, который жил на положении приживальщика в доме Буниных. Это позволило будущему поэту избежать участи незаконнорожденного.

Первоначальное образование Жуковский получил в кругу семьи Буниных, в 1797 — 1801 гг. учился в Благородном пансионе при Московском университете, где начал писать стихи. Участие в «Дружеском литературном обществе», в которое входили представители образованной дворянской молодежи, определило творческие интересы Жуковского. В 1802 г. в издаваемом Карамзиным «Вестнике Европы» появилось первое большое стихотворение Жуковского «Сельское кладбище», выразившее взгляды и настроения, характерные для русского сентиментализма. К 1808 творчество Жуковского приобретает романтический характер, он пишет первые свои баллады: «Людмила» (1808), «Кассандра» (1809), «Светлана» 1808 — 12).

В начале Отечественной войны 1812 г. Жуковский вступил в ополчение; откликом на военные события явились стихи «Певец во стане русских воинов», послание «Императору Александру» (1814), принесшие ему широкую известность. С 1815 начался двадцатипятилетний период его придворной службы, сначала в должности чтеца при вдовствующей Императрице Марии Федоровне, а с 1825 г. — воспитателя Наследника Престола, будущего Императора Александра II. Жуковский прославился еще и как замечательный переводчик. Он перевел на русский язык баллады В. Скотта, поэмы Шиллера и Байрона, произведения восточного эпоса «Наль и Дамаянти» и древнеиндийскую поэму «Махабхарата», «Одиссею» Гомера и др. В 1833 г. он написал стихотворение, названные им «Молитвой Русского народа», вскоре ставшее гимном Российской Империи «Боже, Царя храни».

Скончался Жуковский в Баден-Бадене. Его прах был перевезен в Россию и погребен в Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры.

Сегодня мы также вспоминаем видного русского военачальника, командующего белой Русской армией генерал-лейтенанта барона П.Н.Врангеля, скончавшегося в 1928 г.

Петр Николаевич Врангель родился 15 августа 1878 г. в г. Новоалександровске. Окончив Ростовское реальное училище, Врангель по желанию отца поступил в петербургский Горный институт, который окончил с золотой медалью. По окончании института, согласно закону прохождения действительной военной службы, в 1901 г. Врангель поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный полк, получив к концу службы офицерский чин корнета гвардии.

Некоторое время Врангель служил чиновником для особых поручений при Иркутском генерал-губернаторе, однако в гражданской службе быстро разочаровался и с началом Русско-японской войны добровольно вступил в ряды армии. За отличие в боях против неприятеля Врангель получил первые свои боевые ордена и закончил войну казачьим подъесаулом. Окончив Николаевскую академию Генштаба Врангель вернулся для продолжения службы в гвардейский Конный полк.

В годы Первой мировой войны Врангель отличился в бою под Каушеном (Восточная Пруссия), за что удостоился ордена Св. Георгия IV ст. А в апреле 1915 г. Врангель был награжден и Георгиевским оружием за успешно проведенную разведку боем. В январе 1917 г. Врангель был произведен за боевые отличия в генерал-майоры и назначен временно командующим Уссурийской конной дивизией.

Февральскую революцию и установление власти Временного правительства Врангель встретил враждебно. От предложения Керенского возглавить войска Минского округа он отказался. После большевистского вооруженного переворота уехал в Крым. Летом 1918 г. Врангель присоединился к Добровольческой армией генерала А.И.Деникина, командовал 1-й конной дивизией, успешно действовавшей при освобождении от большевиков Северного Кавказа. Вскоре Врангель стал центром притяжения правых монархических сил, хотя и не разделял в полной мере взгляды традиционных монархистов, считая, что «монархию в России лучше восстановить на пять лет позже, чем на пять минут раньше». В 1920 г. Врангель возглавил Вооруженные силы Юга России, реорганизованные им в Русскую армию. Однако уже осенью того же года обескровленная Русская армия была вынуждена оставить Крым.

Эмигрировав, Врангель создал в 1924 г. Русский общевоинский союз (РОВС), призванный сохранить боеспособность русских военных-эмигрантов на случай возобновления военных действий против большевиков, а также оказывать материальную помощь офицерам. В марте 1928 г. Врангель заболел туберкулезом и вскоре скончался. Генерал был похоронен в Брюсселе, на кладбище в Юккль-Кальвет. В октябре 1929 г. прах был перевезен в Белград, где перезахоронен в русской церкви Св. Троицы.

