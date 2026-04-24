Алексей Петрович Ермолов родился 24 мая 1777 г. в Москве в небогатой дворянской семье офицера. Получив образование дома и в Благородном пансионе при Московском университете, Ермолов в 1792 г. начал действительную военную службу в Нежинском драгунском полку в звании капитана. В 1794 г. он принимал участие участвовал в войне против Польши и был отмечен А.В.Суворовым орденом св. Георгия 4-й степени. В 1796 г. Ермолов воевал в Персии и вскоре был произведен в подполковники. Увлекшись в это время идеями французских республиканцев, молодой офицер был арестован и после недолгого заключения в Петропавловской крепости сослан «навечно» в Кострому. Однако вскоре Ермолов был прощен и возвращен в строй. В кампаниях против Франции 1805 — 1807 гг. он командовал артиллерией авангарда, проявив мужество и умение. В Отечественной войне 1812 г. Ермолов, уже произведенный в генералы, участвовал во всех крупных сражениях, особо отличившись в битвах при Смоленске, Бородине, Малоярославце и Березине. Во время заграничного похода русской армии Ермолов был начальником всей артиллерии и отлично дрался при Дрездене, Лейпциге, Кульме. Спрошенный Императором Александром I, благоволившим тогда к иностранцам, о желаемой награде, Ермолов ответил: «Произведите меня в немцы, Государь!», чем вызвал восторг патриотично настроенных офицеров.

В 1816 г. Ермолов был назначен командиром отдельного Грузинского корпуса, главнокомандующим гражданской частью на Кавказе и одновременно чрезвычайным и полномочным послом в Иране. В этих должностях генерал приобрел славу завоевателя народов Северного Кавказа, начавшего долгую, но успешную для России Кавказскую войну 1817 — 1864 годов. Ермолов проводил твердую имперскую политику, справедливо считая, что «проконсул Кавказа жестокость здешних нравов не может укротить мягкосердечием». В течение 11 лет Ермолов твердой рукой управлял Кавказом, действуя планомерно и расчетливо, соединяя жесткость и суровость с уважительным отношением к мирному населению. «Штурм Кавказа будет стоить дорого, — считал он, — так поведем же осаду». Свою политику на Кавказе главнокомандующий определил так: «Я медленно спешу». Ермолов провел ряд военных операций в Чечне, Дагестане и на Кубани, построил новые крепости (Грозная, Внезапная, Бурная), усмирил беспокойства в Имеретии, Гурии и Мингрелии, присоединил к России Абхазию, Карабахское и Ширванское ханства. Он поощрял развитие на Кавказе торговли и промышленности, улучшил Военно-Грузинскую дорогу. При нем создавались лечебные учреждения на минеральных водах, был основан Пятигорск, а из крепости Кислой вырос город Кисловодск. В 1827 г. Ермолов был отправлен в отставку с назначением членом Государственного Совета. «Подвиги Ваши — достояние Отечества, и Ваша слава принадлежит России», писал о Ермолове А.С. Пушкин. Скончался А.П.Ермолов 11 апреля 1861 г. Похоронен в Троицкой церкви г. Орла.

Сегодня также мы вспоминаем выдающегося русского флотоводца и путешественника Михаила Петровича Лазарева. Он родился 3 ноября 1788 г. в семье владимирского губернатора. Рано потеряв родителей Михаил по ходатайству Г. Р.Державина в 1800 г. был определен в Морской кадетский корпус, по окончании которого определился волонтером на суда британского флота, плавал в Атлантике, у Антильских островов и в Индийском океане, участвовал в Трафальгарском сражении (1805) и в войне со Швецией (1808), за отличие был произведен в лейтенанты.

В 1813−16 гг., командуя корветом «Суворов» Лазарев, совершил свое первое кругосветное плавание из Кронштадта к берегам Русской Америки и обратно, обнаружив в Тихом океане пять необитаемых атоллов (острова Суворова), сделав таким образом первое российское открытие в южном полушарии. В 1819 г. Лазарев получил назначение в экспедицию по поискам Южного материка под руководством Фаддея Беллинсгаузена. Все трудности по набору экипажей, обеспечению всем необходимым для длительного плавания в высоких широтах легли на плечи лейтенанта Лазарева, командира шлюпа «Мирный». В 1819−21 гг. путешественники совершили первое кругосветное плавание к берегам Антарктиды. Третье кругосветное плавание в должности капитана Лазарев осуществил в 1822−25 гг. на фрегате «Крейсер», когда были проведены научные исследования по метеорологии, океанографии и этнографии. Экспедиция проходила по маршруту Кронштадт — Рио-де-Жанейро — мыс Доброй Надежды — Русская Америка — мыс Горн — Кронштадт.

В годы Русско-турецкой войны Лазарев отличился в Наваринском сражении и был произведен в контр-адмиралы, руководимый им линейный корабль «Азов» первым из судов Русского флота удостоен георгиевского флага. Два следующих года его эскадра блокировала Дарданеллы. В 1832 г. Лазарев был назначен начальником штаба Черноморского флота, а в 1834 г. еще и военным губернатором Николаева и Севастополя. В 1838−40 гг. адмирал возглавлял военные операции на море против кавказских горцев. Заслугой Лазарева стало также воспитание им целой плеяды выдающихся командиров и флотоводцев, включая П.С.Нахимова, В.А.Корнилова, В.И.Истомина, Г. И.Бутакова, Е.В.Путятина, И.С.Унковского. Отличительными качествами характера Лазарева были инициатива и смелость, быстрота в принятии решений, добропорядочность и честность. Его именем названы море, шельфовый ледник, антарктическая станция, атолл, остров, поселок, бухта и два мыса.

Сегодня день памяти выдающегося теоретика монархизма, русского мыслителя и публициста Ивана Лукьяновича Солоневича, скончавшегося в 1953 г. Он родился 1 ноября 1891 г. в Гродно, сын публициста, внук священника. До революции был журналистом, сотрудничал в «Новом времени», учился на юридическом факультете Петербургского университета, был одним из организаторов спортивного движения. Во время Гражданской войны помогал белым, его брат погиб сражаясь в рядах армии Врангеля. Сам Солоневич заболел тифом и остался в Советской России, жил в Одессе, затем в Москве, был спортивным инструктором. В 1934 г. бежал в Финляндию вместе с братом и сыном, жена выехала по фиктивным документам в 1932 г. За рубежом Солоневич опубликовал книгу «Россия в концлагере», сделавшую его знаменитым. С 1936 г. он издавал в Болгарии газету «Голос России», вокруг которой начал создавать организацию народно-монархического направления. В 1938 г. в редакции прогремел взрыв, в результате которого погибла жена Солоневича и секретарь редакции, газету пришлось закрыть. Солоневич перебрался в Германию, организовал в Софии выпуск нового издания «Наша газета», где начал публиковать свою книгу «Белая Империя». Однако главным трудом Солоневича стала книга «Народная монархия», которую он опубликовал во время Второй мировой войны и в которой изложил свое учение о монархии. После войны Солоневич оказался в английской зоне оккупации, в 1948 г. перебрался в Аргентину, где организовал выпуск новой газеты «Наша страна», ставшей заметным явлением в русской эмиграции. В 1950 г. правительство Аргентины выслало Солоневича в Уругвай, где он и скончался.

