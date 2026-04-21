Сегодня православные верующие отмечают особый день поминовения усопших — Радоницу. Согласно канонам Православной Церкви, посещение кладбища в день Христова Воскресения не предусмотрено. Для этого существует специальный праздник Радоница (Радуница) — девятый день по Пасхе.

Кроме поминовения каждого умершего в отдельности, Церковь творит в определенные дни года поминовения всех умерших по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, кто, настигнутый внезапной смертью, не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви.

Творится это поминовение с тем благочестивым намерением, чтобы, по совершении светлого семидневного торжества Воскресения Христова, разделить великую радость Пасхи и с умершими в надежде блаженного воскресения, радость которого возвестил Сам Господь, сойдя во ад с вестью о победе над смертью. Эта весть радостная, отсюда и Радоница, слово древнеславянское, означающее «радующаяся».

Предание гласит, что однажды один благочестивый старец Киево-Печерской лавры вместе с диаконом на Пасху пошел покадить пещеры, где почивали усопшие. И только воскликнули они: «Христос Воскресе, отцы и братия!», как послышалось в ответ громогласное восклицание: «Воистину Воскресе!»

Во вторник Фоминой недели во всех православных храмах совершается особое пасхальное поминовение усопших, после которого верующие идут на кладбище, чтобы символически похристосоваться с умершими близкими. В этот день также принято приводить в порядок могилы усопших, причём не только могилы своих родственников, но и те, которые по какой-либо причине оказались забытыми и неухоженными.

Весьма полезно на Радоницу и в другие памятные дни жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с просьбой молитв об усопшем. Во всех храмах существуют особые панихидные столы-каноны, на которые кладут жертвуемую служителям церкви снедь. Вкушая ее, они поминают тех, за кого была принесена эта жертва.

