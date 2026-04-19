Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало!

Христос Воскресе!

Дорогие наши, вот и окончилась первая неделя Святой Пасхи, которую православная Церковь торжествовала как один день. И только с завтрашнего дня начнется круг недель и седмиц целого года. Но еще сорок дней до отдания будут звучать пасхальные песнопения, и мы будем приветствовать друг друга чудными словами: «Христос Воскресе!» Сколько в них жизни и света. Слова эти пришли к нам от апостолов-самовидцев и произнесены при явлении им воскресшего Господа. Они излились в порыве первого восторга и радостного изумления и остались на все времена единственным и незаменимым выражением высочайшей радости. Живому чувству любви достаточно краткого слова.

Так, други мои, сквозь толщу времен, чрез тьму земного бытия пришел и к нам свет Христова Воскресения, дошли и ликующие слова очевидцев этого величайшего в истории земли события. И живут эти пасхальные слова в сердцах верующих, в них мы чувствуем веяние Божией благодати и невидимое присутствие Самого воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Облако свидетельств о Воскресении Христовом с тех пор растет, и в каждом поколении рождаются те, кто поклоняется Воскресшему в Духе и Истине, просвещается Его светом, укрепляется Его силой на жизнь. Святое Евангелие сохранило миру память о деяниях воскресшего Христа вплоть до Его Вознесения.

По Своем Воскресении из мертвых Христос в продолжение сорока дней являлся апостолам. И все обстоятельства явлений Христа стали непререкаемым доказательством истинности Его Воскресения и того, что восставший из гроба силою Своего Божества и по Воскресении имел плоть не призрачную, а действительную, воспринятую Им от Пресвятой Богородицы. Эта плоть была пригвождена ко кресту, и язвы, сохранившиеся на ней после Воскресения, есть неоспоримое о том свидетельство.

В первый же день весть о Воскресении Христовом получили святые жены-мироносицы от ангела Божия, а первое явление Самого воскресшего Христа было Марии Магдалине. «Жена, — говорит святитель Григорий Богослов, — из уст змия приняла первую ложь, и жена же из уст Самого воскресшего Господа услышала первая радостную весть; дабы чья рука растворила смертное питие, та же самая подала и чашу жизни».

В тот же день, позднее, Христос утешил тяжко скорбящего о смерти Учителя и о своем падении апостола Петра, потом преподал духовный урок путникам в Эммаус — Луке и Клеопе, совершив с ними вторую литургию после Сионской. И ни одному из этих свидетельств не поверили те, кто сам не видел и не слышал воскресшего. Поздно вечером пришел Господь и к одиннадцати апостолам, собранным за закрытыми дверями страха ради иудейска, не было среди них в то время только апостола Фомы. Можно представить состояние апостолов при первом явлении им воскресшего Христа. Оплакав Его страдания и смерть, тяжко переживая стыд за себя, что в последние минуты жизни не были они при Учителе, страх за будущее и растерянность пред грядущим одиночеством, они забыли на это время все обетования Спасителя, все Его слова. И вот Он пред ними, прошел сквозь затворенные двери. Не призрак ли, не видение ли пораженного горем сердца? Но слышат голос Учителя, Его интонации: «Мир вам». Он показывает руки, ноги и ребра Свои со следами ран и язв. Но не тотчас приходит вера и виденному глазами. Он ли? Страх, смятение и недоумение не отступают.

Тогда Христос, упрекнув апостолов в неверии и жестокосердии, вторично ниспосылает в души их благословенный мир, утверждая их в вере и готовя на всемирную проповедь: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин. 20, 21). И радость, не передаваемая словами, поглотила всеобщую скорбь. Ведь воистину воскрес Христос! Так исполнились слова Господа, сказанные ученикам перед Своими страданиями: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22).

Радость апостолов, видевших воскресшего Господа, бурным потоком выплеснулась на пришедшего позднее Фому. В одиночестве переживал он тяжелое уныние и потерю доверия всему, чем жил три года в присутствии любимого Учителя. Теперь ему говорят, что Он жив, но своими глазами он видел смерть Его. Истерзанное душевной болью сердце Фомы решительно воспротивилось тому, что видели другие, но не он сам. «Не поверю, пока не увижу воскресшего, не поверю, пока не осязаю ран и язв и не вложу руки моей в ребра Его» (Ин. 20, 25). Сколько неподдельного горького чувства в этом «не поверю!». Как хочется верить! Но как поверить невероятному, невиданному? Восемь дней тяжкого томления души его между верой и сомнением, когда Христос, снова явившись пред апостолами, ниспослав им мир, обратился прямо к Фоме со словами: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20, 27).

Кто может сказать нам, дерзнул ли Фома прикоснуться к воскресшему, но вопль его и по сию пору слышит мир: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20, 28) И выстраданная в тяжких сомнениях вера Фомы стала адамантом крепости. Явленная всей его жизнью и евангельской проповедью, она запечатлена и мученической его кончиной. Церковь же и по сей день вспоминает: «О, доброе неверие Фомино, верных сердца в познание приведе и со страхом возопи: Господь мой и Бог мой, слава Тебе!» Сердцеведец Христос, по образному замечанию митрополита Филарета, позволил апостолу Фоме собственными руками взять радость Воскресения из живоносных ран воскресшего тела. И не только радость взял Фома у воскресшего Христа, но дерзновение и силу веры.

Кратко ответил Христос на восторг веры апостола: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). Этими словами Господь Иисус Христос обличил всякого рода неверие на все времена. Но, как всегда снисходя к слабостям и немощам человеческим, Он дал многим Своим современникам удостоверение в истинности Воскресения Своего не только духовно, но и через внешние чувства. Но насколько же выше и ценнее вера, основанная на сердечном доверии свидетельству Евангельской Истины. Блаженны не видевшие и веровавшие!

Опыт веры, по слову Самого Христа, есть блаженство, а это несравненно выше и мгновенных восторгов, и совершеннее радости. Блаженны все те миллионы христиан, которые уверовали в воскресшего Христа, не лицезрев Его, которые принимают Его как Сына Божия, сошедшего с небес нашего ради спасения. Блаженны те, кто признает Его своим единственным Спасителем в жизни и в смерти, на земле и в вечности.

Вера в Воскресение Христово — важнейший момент и основа нашей жизни. Свет ее освещает жизненный путь верующего, возвышает мысль и сердце от материальных интересов в область любви и правды Божией. Верующий не одинок в бушующем житейском море. Его Кормчий — воскресший Христос — дарует уму разумение тайн своего спасения, а сердцу ощущение Царства Небесного, которое, по слову Спасителя, внутрь нас есть. С Воскресением Христовым свет Небесного Царства проник в земную юдоль, но освещать и просвещать ее полным светом начал не ранее, чем когда явилась истинная вера. Поэтому-то и Христос по Своем Воскресении являлся апостолам, утверждая их в вере в то, что смертью Его попрана смерть и что заря новой вечной жизни занимается на земле, и прощение от живоносного гроба воссия человечеству. И. «если Христос не воскрес. то тщетна и вера наша», — говорит апостол Павел (1 Кор. 15, 14).

Дорогие наши! Воскресший Христос через веру отверз ум апостолам, просветил их Божественным светом, и не только им даны эти небесные дары, но по сей день все верующие Его учению и Его слову умудряются, освещаются и водятся по жизни Божественной любовью Спасителя. Будем же, дорогие, несомненной верой беречь свою связь с Богом, страшиться неверия, внимая себе постоянно, в истинной ли мы вере? Неверие лукаво, оно может и не проявляться в словах, но властно обнаруживать себя всем образом нашей жизни. Вера, как и любовь, ослабевает от забвения. Мы не можем теперь видеть Христа и прикоснуться к нему, как апостолы, но постоянной памятью о Нем, доверием слову Божию и Преданию Церкви, молитвой и таинством причащения мы всегда будем с Господом, и Он с нами. И к нам обращены слова воскресшего Спасителя: «Веруйте во свет, да сынове света будете» (Ин. 12, 36). Свет воскресшего Христа просвещает всех! Воистину Воскресе Христос!

Аминь.

