Христос воскресе, дорогие братья и сестры!

В эти святые пасхальные дни наполняйте храмы, причащайтесь Святых Христовых Таин, берите с собой деток, пусть Пасха будет и в головах, и в сердцах, и в домах, и среди всех наших друзей, знакомых, родичей и всех православных христиан. Пасха — главное событие человеческой истории. Христос воскрес для того, чтобы добро победило зло, и, победив его, мы сподобимся Жизни Вечной во Христе.

Спаси вас Господи!

Я очень рад нашему общению, очень рад и этим тёплым пасхальным дням, очень рад и всему тому, что мы за этот год успели совершить. Не потому, что это какие-то грандиозные вещи, а потому, что это живое продолжение нашей веры, которая без дел мертва, и то малое, что нам удалось совершить, весьма греет душу. И пусть это добро, которое зажёг в нашем сердце Господь наш Иисус Христос, изливается на бедный и несчастный и страдающий мир. Не будем унывать, потому что каждый день, прожитый ради Христа — это день, прожитый ради Царствия Божия.

Христос Воскресе! Аминь.

