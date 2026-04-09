Пятый день после входа Господа в Иерусалим или четвертый день Страстной седмицы называется в церковной традиции Чистым Четвергом. В этот день Церковь вспоминает умовение Господом нашим Иисусом Христом ног своих учеников и установление Таинства Евхаристии или Причащения.

Великий или Чистый Четверг — это один из самых важных дней для спасения человечества — именно в этот день Господь Иисус Христос оставил себя Церкви на все времена, сказав «ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает и Аз в нем».

На Тайной Вечери, где было установлено Таинство Евхаристии, Господь остался на прощальную, самую большую беседу со своими учениками, которых долго наставлял. Потом Он пошел в Гефсиманию молиться со своими учениками. Уже поздно вечером Его в Гефсимании предал Иуда.

Православная Церковь считает этот день важной частью подготовки к Пасхе, празднованию Воскресения Христова. В Чистый Четверг все православные верующие традиционно приходят в храм на богослужение, за которым, очистив свою совесть исповедью, приступают к Святым Христовым Таинам.

Богослужение в этот день начинается с утрени, во время которой после шестопсалмия и «Аллилуия» поется тропарь: «Егда славнии ученицы на умовении Вечери просвещахуся..» Совершается Литургия Св. Василия Великого и соединяется с вечернею в память того, что Господь установил вечером Таинство Причащения. Вместо Херувимской песни, причастного стиха и песни: «Да исполнятся уста наша..», поется одна и та же песнь: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими..» В этот день Святейший Патриарх совершает освящение мира, употребляемого для совершения Таинства Миропомазания, при освящении храмов и антиминсов.

Вечером Великого Четверга служится самая длинная служба в году — утреня с чтением 12-ти Евангелий, в которых час за часом рассказывается о событиях Страстей Христовых — от предательства до смерти и погребения.

Во все времена к Великому Четвергу верующие готовились особенно, а в Российской Империи этот день был выходным. В Чистый Четверг наши предки также наводили порядок дома и ходили в баню. Начиная с четверга, начинают активно готовиться к праздничной пасхальной трапезе.

Русская линия