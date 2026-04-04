Сегодня мы вспоминаем замечательного русского композитора Максима Созонтовича Березовского, скончавшегося 22 марта 1777 г. Он родился 16 октября 1745 г. в г. Глухове Черниговской губернии. Окончив Киевскую духовную академию, Березовский, по приезде в Петербург, был определен, благодаря своему прекрасному голосу, в придворную певческую капеллу. Как даровитый юноша, уже в ту пору обладавший выдающимися способностями к композиции и виртуозным талантом (Березовский отлично играл на скрипке), он обратил на себя общее внимание. В 1764 г. на 20 году своей жизни, Березовский был послан в Италию, для продолжения образования в знаменитой Болонской академии. Вскоре дарование Березовского и его музыкальные успехи доставили ему популярность в Италии — он удостоился неслыханных в то время для чужеземца почестей и отличий. Многие музыкальные академии в Италии избрали русского музыканта и композитора своим почетным членом, а сама Болонская академия записала его имя золотыми буквами на мраморной доске и удостоила титула почетного академика.

К этому же периоду времени относится опера Березовского «Демофонт», имевшая огромный успех у знатоков и знаменитых музыкантов того времени. Живя в Италии и тоскуя по родине, Березовский посылал оттуда в Россию свои лучшие произведения: «Литургию», концерт «Отрыгну сердце мое», «Слава в вышних Богу»; «Милость и суд воспою тебе Господи». «Причастный» и другие.

По приезде в Петербург, Березовский был вскоре представлен в качестве знаменитого артиста многим высокопоставленным лицам, но среди царедворцев нашелся лишь один — князь Потемкин, обративший внимание на даровитого композитора, и тут же предложивший ему место директора будущей музыкальной академии, которую Потемкин предполагал основать в Кременчуге. Однако, князь Потемкин вскоре забыл не только о Березовском, но и о самой академии. Это обстоятельство имело роковое значение для композитора. Отчаявшись получить соответствующее его таланту и знаниям место или хотя бы повышение в должности, он впал в мрачную тоску. Березовский — талантливейший композитор России XVIII века — умер в расцвете лет, в полном одиночестве и в предельной нищете.

В этот день, 22 марта 1840 г., совершил свой геройский подвиг солдат Архип Осипов, участвовавший в обороне Михайловского укрепления во время нападения на него кавказских горцев. За свой подвиг Осипов удостоился чести стать первым из русских воинов, чье имя было навечно зачислено в списки воинской части.

Осипов происходил из семьи крепостных крестьян села Каменка Липецкого уезда Киевской губернии. О времени его рождения точных данных нет. По одним источникам на момент совершения геройского поступка ему было 38 лет, по другим — 40.

За свою долгую службу Осипов участвовал в войнах с Персией и Турцией, за что в 1829 г. был награжден серебряными медалями. В мае 1834 г. два батальона Крымского полка, в том числе «5 мушкетерская рота», где служил Осипов, влились в Тенгинский полк. В 1837 г. на Черноморском побережье Кавказа, близ устья реки Вулан, было построено Михайловское укрепление, вошедшее в состав Черноморской береговой линии, начальником которой был генерал-лейтенант Н.Н.Раевский, сын прославленного героя Отечественной войны 1812 года.

22 марта на Михайловское укрепление обрушились банды горцев, в 20 раз превосходившие по численности русский гарнизон. Во время этих ожесточенных боев и совершил свой подвиг русский солдат. Когда огромное скопище бандитов ворвалось в русский форт, последовал взрыв порохового погреба, подожженного рядовым Тенгинского полка Архипом Осиповым. От взрыва погибли три тысячи бандитов и почти весь гарнизон крепости. Остатки гарнизона (около 80 человек) попали в плен к горцам. Приказ взорвать крепость вместе с противником отдал руководивший обороной укрепления штабс-капитан Николай Константинович Лико, во время налета раненный двумя пулями, а затем порубленный шашкой. По одним сведениям, он пал в крепости, по другим — был захвачен в тяжелом состоянии в плен и умер.

О подвиге Архипа Осипова узнали спустя несколько месяцев после того, как почти пятьдесят защитников крепости, возвратившись из плена, под присягой все подтвердили. «Обрекая себя на столь славную смерть, — гласил приказ военного министра от 8 ноября 1840 г., — он просил только товарищей помнить его дело, если кто-либо из них останется в живых. Это желание Осипова исполнилось. Несколько человек храбрых его товарищей, уцелевших среди общего разрушения и погибели, сохранили его завет и верно его передали. Государь Император почтил заслуги доблестных защитников Михайловского укрепления в оставленных ими семействах. Для увековечения же памяти о достохвальном подвиге рядового Архипа Осипова, который семейства не имел, Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил сохранить навсегда имя его в списках I гренадерской роты Тенгинского полка, считая его первым рядовым, и на всех перекличках, при спросе этого имени, первому за ним рядовому отвечать: «Погиб во славу русского оружия в Михайловском укреплении».Подвигу Архипа Осипова посвящали стихи и песни, в октябре 1881 г. во Владикавказе герою был воздвигнут памятник, позже разрушенный. А в 1889 г. станица Вуланская по просьбе жителей была переименована в Архипо-Осиповскую, и доныне, уже в качестве поселка городского типа, носящая имя русского героя.

Русская линия