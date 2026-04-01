Юрий Федорович Самарин родился 21 апреля 1819 г. в Петербурге в аристократической дворянской семье. Образование получил на филологическом факультете Московского университета, где защитил магистерскую диссертацию «Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники» (1844).

Являясь в молодые годы большим почитателем философии Гегеля, Самарин пытался примирить ее с Православием, но попытка эта потерпела крах. Зрелые философские взгляды Самарина основывались на представлениях славянофильского учения о Православии как истинном христианстве.

С середины 1840-х гг. Юрий Самарин стал одним из главных деятелей славянофильского движения. В 1849 г. он был заключен в Петропавловскую крепость за «Письма из Риги», распространявшиеся в списках и направленные против немецкого засилья в Прибалтике. «Все здесь дышит ненавистью к нам; ненавистью слабого к сильному, облагодетельстваванного к благодетелю и вместе гордым презрением выжившего из ума учителя к переросшему его ученику — писал Ю. Самарин о Прибалтике. — Здесь все окружение таково, что ежеминутно осознаешь себя как русского и как русский оскорбляешься».

В 1853−56 гг. написал и пустил в обращение в списках записку «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе» — проект отмены крепостного права в России. В 1859−60 гг. Самарин активно работал в Редакционных комиссиях по выработке крестьянской реформы 1861 г. Скончался Ю. Самарин 19 марта 1876 г.

Сегодня мы вспоминаем генерал-адъютанта, генерала от кавалерии, активного борца с революционной смутой 1905 — 1907 гг. Павла Карловича фон Ренненкампфа, замученного 1 апреля 1918 г. большевиками.

Он родился 17 апреля 1854 г. близ Ревеля и происходил из вестфальского дворянского рода, перебравшегося в XVI в. в Прибалтику. Ренненкампф окончил Гельсингфорсское пехотное юнкерское училище и Николаевскую академию Генштаба. Долгое время он служил на офицерских должностях при штабе Варшавского военного округа, а в 1899 г. был назначен начальником штаба войск Забайкальской области.

В звании генерал-майора Ренненкампф в 1900 г. принял участие в подавлении Ихэтуаньского («боксерского») восстания в Китае, в ходе которого был дважды награжден за боевые отличия орденом Св. Георгия (IV и III ст.). Во время Русско-японской войны 1904−1905 гг. командовал Забайкальской казачьей дивизией, особо отличившись при Мукденском сражении. Проявив личное мужество, был ранен в ногу, отмечен золотым оружием с надписью «За храбрость» и орденом св. Станислава 1-й степени с мечами. За боевые отличия был произведен в генерал-лейтенанты и по окончании боевых действий назначен командиром 7-го Сибирского армейского корпуса.

В годы революционной смуты 1905 — 1907 гг., командуя карательным отрядом, Ренненкампф энергично подавил антиправительственные выступления в Забайкалье, восстановив сообщение Маньчжурской армии с Западной Сибирью. За усмирение восставших генерал получил из рук Императора бриллиантовые украшения к Золотому оружию, а революционеры организовали на него покушение, к счастью безуспешное. В последние дни революции генерал был послан на усмирение Прибалтийских губ. С началом Первой мировой войны Ренненкампф был назначен командующим 1-й армией Северо-Западного фронта. В августе 1914 г. генерал нанес поражение 8-ой германской армии под Гумбинненом в Восточной Пруссии, однако в результате дальнейших неудачных действий был отдан под суд, так как общественное мнение несправедливо обвинило генерала с немецкой фамилией в измене.

Остаток жизни над ним тяготело ложное обвинение в предательстве, что причиняло Ренненкампфу глубокие нравственные страдания — его не раз подвергали оскорблениям на улице и в общественных местах. Между тем, как вспоминала его жена, в Прибалтике Ренненкампфа считали «чересчур русским патриотом» и «страшным русофилом». Его повторно арестовали при Временном правительстве, но никаких фактов измены не нашли. В марте 1918 г. генерал был арестован в Таганроге — на этот раз уже большевиками. Несколько раз ему предлагали перейти на службу к новой власти и занять один из командных постов в Красной армии. Но от сотрудничества с большевиками Ренненкампф категорически отказался. Перед отступлением большевиков из Таганрога в ночь с 31 марта на 1 апреля 1918 г. после издевательств (ему выкололи глаза) Ренненкампф был вывезен за город и расстрелян (по другой версии зарублен). По свидетельству самих же большевиков, генерал вел себя перед расстрелом геройски.

В этот день в 1908 г. был утвержден Устав Киевского Клуба русских националистов. Целью Клуба объявлялось «распространение в обществе идей русского национализма, национального самосознания, проведение в жизнь идей мирного политического и культурного развития России, выяснение нужд и потребностей населения края и удовлетворение их легальными путями, борьба с вредными влияниями космополитизма и учениями антирусскими, противогосударственными и противообщественными, главным же образом, борьба с польским натиском и украинофильством и, наконец, объединение людей, исповедующих принципы национально-русской государственности».

Устав предусматривал следующие виды членства: 1) почетные члены, 2) члены-учредители, 3) действительные члены, 4) члены-сотрудники. Можно было стать еще и пожизненным членом, для чего нужно было внести в кассу организации не менее 200 руб. Управлял клубом Совет, состоявший из 18 членов и 2 кандидатов. По именному списку в Клубе на 1909 г. числилось 326, а к 1913 г. уже 738 человек.

Одним из активных деятелей Клуба был видный ученый-психолог, теоретик русского национализма профессор Иван Алексеевич Сикорский (память 14 февраля). Вот что говорил он в своей речи в собрании русских избирателей в 1910 г.:

«На Киев смотрит вся Россия. Петербург никогда не имел значения руководителя национальной жизни России. Москва после 1905 г. также утратила нравственный авторитет в глазах национально-русского общества. Значение центра русской национальной жизни начинает переходить к Киеву, и на киевлянах лежит высший долг перед городом и родиной: мы должны укреплять возникшую здесь русскую твердыню. Пора нам сказать: мы — сыны великого народа и здесь в историческом Киеве, хозяева — мы! Городское управление матери городов русских должно быть русским. Мы должны решительно сказать: мы — русские, и Киев — наш. Я, как человек старый, по сравнению с большинством присутствующих здесь, могу сказать одно: Я вас благословляю! Идите смело и дружно и никому не уступайте своего первородства. Надо, чтобы Киев богател, но богател, как национально-русский центр..».

В этот день 19 марта 1814 г. Император Александр I Благословенный торжественно вступил в покоренный русской армией и союзниками Париж.

Русская линия