Характеристики «мира сего» в устах Иисуса Христа емки и кратки. «Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий..» (Мк. 8:38)

Два слова: «Прелюбодейный и грешный». Хотя прелюбодеяние тоже грех, нельзя, очевидно, сказать просто «грешный». Нужно все же выделить прелюбодеяние в отдельную категорию, потому что это — грех господствующий. И не говорит Господь: «в роде сем, вороватом, лицемерном, корыстном, ханжеском, жестоком», и прочее, и прочее. Всего этого перечислять не надо, а вот прелюбодеяние — надо. «В роде сем прелюбодейном и грешном».

О Лоте и о Содоме сказано, что он «живя между ними (содомлянами), ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные» (2 Пет. 2:8). Притом еще и назван «праведным» тот, кто после бегства из гибнущего города стал отцом собственных внуков, поскольку в пьяном виде спал с дочерьми. Сказано, что Господь «праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил» (2 Пет. 2:7).

Итак, если человек не вполне святой мучается, живя между любителями всякого беззакония, то как же нужно было мучиться Господу Иисусу, живя среди людей! Это нашим больным глазам нынешнее состояние человечества представляется чем-то привычным и естественным. Чистым глазам Богочеловека это же зрелище предстает, возможно, чем-то похожим на лепрозорий.

Становится понятным горький возглас Иисусов: «О, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» (Мф. 17:17). Опять два слова: «неверный и развращенный». Неверность означает и склонность к измене, и непостоянство в добре, и подмешивание лжи в истину. А развращение понятно без объяснений. «Неверный и развращенный», «прелюбодейный и грешный», таков наш мир, согласно кратким Христовым характеристикам. А, значит, таковы и мы в нем, потому что нельзя одной из ниток ковра сказать, что «в этом ковре все нитки грешные, кроме меня». Нет. Если мы все еще живем по понятиям, и обычаям мира сего (обычаи всегда сильнее законов), то все характеристики мира относятся к нам напрямую.

Нужно внутреннему человеку выйти из привычного круга мертвых понятий; выйти, как евреям — из Египта. Тогда исполнится слово Христово из последней Его молитвы: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира» (Ин. 17:15−16).

Блажен, кто понимает, о чем речь, и не только понимает, но и делает. Тот усыновляется Богу, по сказанному: «выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями» (2 Кор. 6:17−18).

Мир таких не любит. «Таких», это тех, кто живет «здесь», но не «по-здешнему». Те, кто в грехе полагает счастье, те «дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас» (1 Пет. 4:4). Сначала просто дивятся и едко злословят. Потом.

Но скажет некто: «Я весь осквернился, весь испачкался. Что делать мне? Как освящаться?». То же делать, что и всем христианам. И тот, кто свят с пеленок, и тот, кто грешен до седин, должны духом пламенеть и Господу служить. Евангелие возвещено грешникам. Только нужно ушами сердца расслышать голос Доброго Пастыря и не делать вид, что вы ничего не слышали. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению» (1 Пет. 4:3).

Вот к кому обращено слово спасения: и к скотоложникам, и к мужеложникам, и к пьяницам, и к идолопоклонникам. А поскольку совесть все мучит и мучит; и поскольку примеры утешают лучше всего, то есть и особая радость для всех людей, чья память, как архив, полна воспоминаниями, свидетельствующими против самого человека. Эта радость — жизнь Марии Египетской.

Веселитесь, замученные совестью блудники и блудницы! Радуйтесь, развратники, сердцем уставшие от разврата! Пакостники, вылезайте на свет Божий и перестаньте бояться дневного света! Все, осквернившие ум и плоть обесчестившие, рцыте Богу: «Слава Твоему милосердию!». Приспела память великого человека, сумевшего развернуться от грехов к Господу не на 45 градусов, и не на пол-оборота, как большинство, а всецело. В градусах это — 180.

И плоть бесилась, и сатана злился, и мир издалека щелкал зубами на убежавшую добычу (прочтите Житие). А она знала одно занятие — плач, и одну Заступницу — Матерь Распятого и Воскресшего. Теперь собеседница ангелов, тезоименитая Богоматери, святая имеет силу помогать грешникам. Таков закон Духа: «Как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18).

Закон сей как для Воплотившегося Единородного, так и для любящих Его.

О, Мария, глубоко павшая и великих высот затем достигшая, молись о нас, живущих в мире, не победивших плоть и принимающих в себя раз за разом «раскаленные стрелы лукавого» (См. Еф. 6:16).

Горько и страшно думать о том, до каких глубин ты опускалась. Но Божественным весельем дышит твое исправление. Читая и слушая о тебе, мы все понять должны, что твоя святость — не только твоя святость. И грехи твои, это не твои только грехи.

Общий грех на тебе отразился и стал всему миру виден. И общее спасение на тебе проявилось, и об этом нельзя не знать.

Твое дело ныне — радоваться, наше — трудиться и каяться. Помогай нам, просим. Помогай, Мария. И не только в день твоей памяти.

