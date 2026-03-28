Сегодня мы вспоминаем выдающегося русского композитора, пианиста и дирижера С.В.Рахманинова, скончавшегося 28 марта 1943 г.

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта 1873 г. в дворянской семье в имении «Онег», Новгородской губернии с давними музыкальными традициями (его дед А.А.Рахманинов был известным автором салонных романсов). Рахманинов начал систематически учиться музыке с пятилетнего возраста. Он учился в Петербургской и Московской консерваториях. Уже в годы учебы Рахманинов написал 1-й концерт для фортепиано с оркестром (1891), ряд фортепианных, камерно-инструментальных произведений, романсов.

Большое влияние на развитие композитора оказал П.И.Чайковский, распознавший уже в ученических сочинениях Рахманинова самобытное дарование. Рахманинов постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, в 1909—1912 гг. активно участвовал в деятельности Русского музыкального общества. В 1900-е гг. композитором были созданы многие из наиболее значительных его сочинений.

В конце 1917 г. Рахманинов уехал на гастроли в Скандинавию и в Россию уже не вернулся. С 1918 г. он поселился в США, занимаясь до своей кончины преимущественно концертно-пианистической деятельностью. В созданных в эти годы немногих произведениях тема Родины переплетается у Рахманинова с мотивом трагического одиночества композитора, оторванного от родной почвы. Живя за рубежом, Рахманинов оставался русским художником, патриотом. В 1941−42 гг. он выступил с концертами, сборы от которых передал в помощь Красной Армии.

Рахманинов по праву считается проникновенным певцом русской природы. Музыка его обладает неповторимым богатством, идущим от русской народной песенности и особенностей знаменного распева. Огромное значение для духовной русской музыки имеют его великолепные богослужебные композиции — Литургия св. Иоанна Златоуста (1910) и Всенощное бдение (1915). Им были созданы хоры a cappella — Литургия Иоанна Златоуста и Всенощное бдение. К наиболее известным произведениям композитора принадлежат оперы «Алеко» (1893), «Скупой рыцарь» (1904), поэма «Колокола», 4 концерта для фортепиано, 3 симфонии и другие произведения.

Скончался С.В.Рахманинов в Беверли Хиллз (Калифорния), похоронен близ Нью-Йорка.

Русская линия