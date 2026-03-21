Сегодня, в день Курско-Коренной иконы Божией Матери, мы вспоминаем архиепископа Виталия (Максименко), поэта А.Н.Майкова, художника И.И.Шишкина и археолога Н.В.Покровского…

Курская икона Знамение Божией Матери — одна из древнейших икон Русской Православной Церкви. В XIII веке, во время татарского нашествия, когда все Русское государство испытывало величайшее бедствие, город Курск, разоренный полчищами Батыя, пришел в запустение.

8 сентября 1295, в день Рождества Пресвятой Богородицы, небольшая дружина охотников из Рыльска прибыла на охоту к реке Тускоре, в 27 верстах от Курска. Один из охотников, муж благочестивый и благоговейный, высматривая добычу в лесу, нашел небольшую икону, лежавшую лицом вниз на корне дерева. Едва он поднял икону, чтобы рассмотреть ее, как из того места, где лежала святая икона, забил сильный многоводный источник чистой воды. Икона оказалась «Знамения» Божией Матери. После этого охотник не решился оставить икону в лесу и построил на месте обретения небольшую деревянную часовню, и в ней поставил новоявленный образ Богоматери.

Вскоре икону перенесли в Рыльск и поставили в новом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Но святыня пробыла там недолго, чудесным образом она исчезла и возвратилась на прежнее место явления. Тогда все поняли, что Богоматерь благоволит к месту явления Своего образа. С 1806 г., по Высочайшему повелению, было определено, что чудотворная икона должна находиться в Коренной пустыни с пятницы 9-ой седмицы по Пасхе до 12 сентября. В эти дни икона переносилась из Курска в Коренную пустынь и обратно торжественным крестным ходом, который растягивался на весь путь Знаменского монастыря в Курске до Коренной пустыни — 27 верст.

Особая помощь Божией Матери через эту икону связана с важными событиями в истории России: освободительной войной русского народа во время польско-литовского нашествия 1612 года и Отечественной войной 1812 года. С чудотворной иконой связаны также некоторые ужасные события предреволюционных лет в России, как, например, взрыв в Курском соборе с целью уничтожения иконы. Храм был взрывом разрушен, а икона осталась цела. Икона покинула Россию вместе с отступавшими частями Белой армии, и в настоящее время она является особо почитаемой святыней Русской Зарубежной Церкви и находится в Нью-Йорке.

Сегодня также день памяти председателя Почаевского отдела Союза Русского Народа архиепископа Виталия (Максименко), скончавшегося в эмиграции в 1960 г.

Он родился 8 августа 1873 г. в семье диакона под Таганрогом и в миру звался Василием Ивановичем. Образование получил в Екатеринославской семинарии, затем в Киевской и Казанской духовной академии. В Академии принял постриг и был рукоположен во иеромонаха, его духовным наставником и покровителем был знаменитый русский архиерей Антоний (Храповицкий). С 1903 г. в Почаевской Лавре, где организовал выпуск многих патриотических печатных изданий. В годы смуты о. Виталий стал организатором самого многочисленного и одного из самых активных отделов Союза Русского Народа — Почаевского. Пользовался огромной популярностью среди местных крестьян. Организовал банк «Почаевско-Волынский народный кредит», чтобы освободить русское население от финансовой зависимости от евреев и поляков. Принимал активное участие в ряде монархических съездов и совещаний. В 1919 г. был арестован петлюровцами вместе с владыками Антонием (Храповицким) и Евлогием (Георгиевским). В эмиграции жил в Чехословакии и США. Скончался в Нью-Йорке, похоронен в Джорданвилльском монастыре.

Сегодня мы вспоминаем известного русского художника, выдающегося мастера пейзажа Ивана Ивановича Шишкина, скончавшегося 8 марта 1898 г.

Он родился 13 января 1832 г. в г. Елабуга в семье небогатого купца, бывшего большим ревнителем старины, автора книги «Истории города Елабуги». Закончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества, будущий мастер учился в петербургской Академии художеств (1856−60).

В училище сразу определилось влечение Шишкина к пейзажу. «Пейзажист — истинный художник, он чувствует глубже, чище», — записал Шишкин в своем дневнике. «Природа всегда нова. и всегда готова дарить неистощимым запасом своих даров, что мы называем жизнь. Что может быть лучше природы..»

В Академии художеств Шишкин быстро выделился среди учеников подготовленностью и блестящими способностями. Шишкина влекла жажда художественного исследования природы. В 1865 г. художник удостоился звания академика живописи. Среди наиболее известных полотен мастера можно выделить картины «Сосновый бор», «Рожь», «Дождь в дубовом лесу», «Утро в сосновом лесу» и другие.

«Шишкин — художник народный. Всю жизнь он изучал русский, преимущественно северный лес, русское дерево, русскую чащу, русскую глушь. Это его царство, и тут он не имеет соперников, он единственный», — так писал о живописце известный русский критик В.В.Стасов.

Сегодня мы вспоминаем выдающегося русского поэта, человека консервативно-монархических взглядов Аполлона Николаевича Майкова, скончавшегося 8 марта 1898 г.

Он родился 23 мая 1821 г. в семье академика живописи Н.А.Майкова. Образование получил на юридическом факультете Петербургского университета, служил помощником библиотекаря при Румянцевском музее, с 1852 г. и до конца жизни — чиновник в комитете иностранной цензуры.

После увлечений т.н. «свободомыслием» (в молодости Майков был близок Белинскому и кружку петрашевцев), поэт, начиная с 1850-х гг. все более смыкается с консервативно-патриотическим лагерем. С этого времени Майков проявлял постоянный интерес к исторической тематике, особенно к эпохе Древней Руси и славянскому фольклору, что помогло ему создать один из лучших поэтических переводов «Слова о полку Игореве» (1866−70). Подобно славянофилам, Майков противопоставлял буржуазным отношениям традиции русской старины и сильную русскую государственность. С сочувствием рисовал образы св. блгв. Князя Александра Невского, Государей Иоанна IV Грозного и Петра I Великого («Кто он?», «В Городце в 1263», «У гроба Грозного Царя»). А начиная с 1870-х гг. в творчестве поэта усиливаются религиозные настроения.

К числу лучших творений Майкова относится его пейзажная лирика, рисующая чарующие картины русской природы («Весна! Выставляется первая рама», «Сенокос», «Под дождем», «Ласточки» и др.). Многие его стихотворения вдохновляли русских композиторов на написание романсов.

Его сын художник Аполлон Аполлонович был одним из организаторов Союза Русского Народа и товарищем председателя Главного Совета СРН.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского ученого директора Археологического института, члена-учредителя Русского Собрания профессора Николая Васильевича Покровского, скончавшегося в 1917 г.

Он родился в 1848 г. в семье священника Костромской губернии. Образование получил в Петербургской духовной академии, с которой была связана вся его дальнейшая судьба. Получил известность своими трудами по церковной археологии и церковному искусству. Был в числе 40 учредителей РС, на первом заседании избран членом Совета, но отказался из-за научных занятий.

В этот же день, 8 марта 1917 года, по распоряжению Временного правительства командующий Петроградским военным округом генерал Л.Г.Корнилов арестовал Царскую Семью.

Русская линия