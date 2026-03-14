Сегодня день памяти Царя-Освободителя Александра II Николаевича, ставшего жертвой революционных террористов 1 марта 1881 года. Император Александр II родился 17 апреля 1818 года. Его воспитателем был поэт В.А.Жуковский, который привил ему романтическое отношение к жизни. В 1837 г. он совершил длительное путешествие по России, а в 1838 г. — по странам Западной Европы. В 1841 г. женился на принцессе Гессен-Дармштадтской Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии (Марии Александровне, 1824−1880), имел семь детей: Александра, Николай, Александр (будущий Император Александр III), Владимир, Мария, Сергей, Павел (первые двое умерли: дочь в 1849 г., наследник престола в 1865 г.). Второй раз женат (1880) морганатическим браком на княжне Е.М.Долгорукой (княгиня Юрьевская), от этого брака имел четырех детей.

Вступил на трон после смерти отца Императора Николая I 19 февраля 1855 г. Коронация состоялась 26 августа 1856 г. По случаю коронации Государь объявил амнистию декабристам, петрашевцам, участникам Польского восстания 1830−31 гг. Главным делом его царствования стало освобождение крестьян. В течение 4 лет (от учреждения Секретного комитета 1857 г. до объявления Манифеста 19 февраля 1861 г.) Государь проявлял неуклонную волю в стремлении отменить крепостное право. Следом за этой коренной реформой последовали другие: земская (учреждение земства в 1864 г.), городская (Городовое положение 1870 г.), судебная (Судебные уставы 1864 г. ввели публичность и гласность суда, новый порядок судопроизводства), военные реформы 1860−70-х гг. (Устав о всеобщей воинской повинности и др.), реформы народного образования, цензуры, отмена телесных наказаний.

Во внешней политике главным его достижением стала славная Русско-турецкая война 1877−1878 гг., которая принесла свободу славянским народам. Во внешней политике при Александре II Россия ориентировалась на дружбу с Германией и Австро-Венгрией. Во время Гражданской войны в Америке Россия решительно поддержала правительство США. По окончании войны в 1867 г. американцам были проданы Аляска и Алеутские острова. При Царе-Освободителе завершилось присоединение Кавказа. Россия включила в свой состав Туркестан, Приамурье, Уссурийский край, Курильские острова в обмен на южную часть Сахалина.

Его царствование несмотря на либеральные реформы не было спокойным. В 1863−64 гг. серьезным испытанием стало подавленное с трудом очередное Польское восстание. Террористы организовали на Государя настоящую охоту. На его жизнь неоднократно покушались: Каракозов 4 апреля 1866 г., польский эмигрант Березовский 25 мая 1867 г. в Париже, Соловьев 2 апреля 1879 г. в Петербурге, попытка взрыва императорского поезда под Москвой 19 ноября 1879 г., взрыв в Зимнем дворце, произведенный Халтуриным 5 февраля 1880 г. 1 марта 1881 Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким. На месте цареубийства возведен храм Спаса-на-Крови.

Сегодня также день памяти одного из организаторов и руководителей Российско-американской компании, начальника первой русской кругосветной экспедиции (1803 — 1806), русского дипломата Николая Петровича Резанова, скончавшегося 1 марта 1807 года.

Он родился 28 марта 1764 г. в семье судьи, принадлежавшей к старинному дворянскому роду, известному с XVI в. Получив домашнее образование, Резанов поступил на военную службу сначала в артиллерию, а затем в лейб-гвардии Измайловский полк; вышел в отставку в чине капитана и в середине 1780-х гг. поступил на гражданскую службу сначала в Псковскую палату гражданского суда, а затем в Санкт-Петербургскую казенную палату.

В начале 1790-х гг. он был назначен правителем канцелярии вице-президента Адмиралтейств-коллегий, а затем правителем канцелярии известного русского поэта Г. Р.Державина, служившего секретарем для доклада по сенатским мемориям.

В 1792 г. Резанов по особому поручению Государыни Императрицы был направлен с инспекционной поездкой в Иркутск, где познакомился с Г. И.Шелеховым, который посвятил его в свои планы создания русской колонии в Америке. В 1798 г., состоявший к тому времени обер-прокурором Первого департамента Сената, Резанов подал Павлу I прошение о создании монопольной Российско-американской компании, утвержденной Императором в том же году и вскоре был назначен уполномоченным корреспондентом компании при правительстве.

Благодаря его усилиям к освоению Русской Америки Резанову удалось привлечь многих известных лиц, включая членов Императорской Фамилии. В 1803 г. он был назначен начальником организованной при поддержке Императора и Академии наук (с одновременным избранием ее почетным членом) первой русской кругосветной экспедиции 1803−1806. Одновременно на Резанова были возложены обязанности посла в Японию, однако его миссия закончилась неудачно: японский император отказался принять Резанова и установить с Россией торговые отношения. Однако неутомимый Резанов успел за время своей миссии составить «Словарь японского языка».

В 1805—1806 гг., Резанов совершил инспекционную поездку в Русскую Америку и экспедицию в Испанскую Калифорнию, где договорился об установлении торговых отношений между русскими и испанскими владениями на Тихом океане. Ему удалось доставить в Ново-Архангельск продовольствие, что было необходимо из-за массовых болезней, вызванных голодной зимой 1805−1806 гг. По возвращении из Калифорнии Резанов организовал экспедицию Хвостова и Давыдова, в задачи которой входили вытеснение японцев с Южного Сахалина и защита русских владений на Курильских островах. Умер этот видный государственный деятель в Красноярске, по дороге в Санкт-Петербург, куда направлялся для личного отчета о «японской экспедиции».

Русская линия