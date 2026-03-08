В сегодняшнем Евангелии евангелист Марк повествует о том, как Господь пришёл в Капернаум. Прошел слух, что Он остановился в одном доме, и «тотчас собрались многие так, что и у дверей не было места; и Он говорил им слово» (Мк. 2, 2). Почти как у нас с вами, но правда у дверей ещё есть место. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо; и не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный» (Мк. 2, 3−4). Прямо через крышу на верёвках, прямо к ногам Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует?» (Мк. 2, 5−7). А ведь прощать грехи может только Бог. А Он говорит человеку: «Прощаются тебе грехи твои». Они поэтому восприняли это как богохульство. «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?» (Мк. 2, 7−8). Потому что они эту мысль не высказали вслух.

И так очень часто, и не только те люди, которые в тот момент окружали Спасителя, а вообще все люди на земле, очень часто осуждают внутри себя. Причём это осуждение связано с очень поверхностным взглядом на ситуацию и полным непониманием на самом деле того, что происходит. Большинство этих людей, которые были вокруг, конечно, не представляли, что вот Этот Человек — это Тот, Которого Израиль уже ждёт полторы тысячи лет, что Он и есть Мессия. Этот Мессия не просто пророк, потому что пророки были в Израиле, но пророк, как бы ни был он близок к Богу, он всего лишь человек, а здесь перед ними Сын Божий. И, конечно, чтобы это уложилось в их голове — совершенно трудно представимая вещь. На протяжении восьми веков в Церкви возникали всякие ереси, и в первые века — IV, V, VI века — были так называемые христологические споры. Кто такой Христос? Каков Он? Как в Нём сочетаются Божество и человечность? И очень трудно Церковь приходила к истине. В этом участвовали величайшие умы и Церкви и человечества, в частности Василий Великий, Литургию которого по милости Божией мы с вами все вместе совершили, и другие. И поэтому нет ничего удивительного, что для них слова Христа Спасителя звучали как богохульство. Как Бог может хулить Самого Себя? И зачем бы Ему это делать? Просто очень часто человек смотрит, слышит и не понимает, что за этим стоит, а в душе уже готов осудить. Вот мы сталкиваемся здесь в Евангелии с тем же самым явлением, с которым каждый из нас сталкивается вообще в повседневной жизни и даже с самим собой. «Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?» (Мк. 2, 9). Понятно, что если просто сказать «прощаются грехи», если это скажет просто человек, то это пустой звук, за которым ничего не стоит. Если же Бог прощает, а Христос есть Богочеловек, это имеет смысл. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали» (Мк. 2, 10−12). Действительно, их это поразило. Господь в доказательство того, что Его слова истинны, произвёл и действие, которое избавило человека от его болезни.

Вот в этом эпизоде очень много для нас раскрывается всякой премудрости Божией. Во-первых то, что суждение человеков о предметах, о событиях, как правило, неверно. Поэтому Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7, 1). Потому что каждый человек, осуждая кого-то, заблуждается. Просто человеку кажется, что это так. На самом деле человек может видеть только внешнюю поверхностную часть, он не может знать, что этому предшествовало, он не знает, что из себя представляет данный человек, он не может определить всю эту ситуацию, но высказывает свой поверхностный суд, очень смешной. Но, к сожалению, такое осуждение разделяет людей, поэтому осуждение — это дело дьявольское, потому что Господь хотел бы, чтобы все люди объединились в любви, и вся та разность, которую мы имеем — один здоровый, другой больной — покрывалась любовью.

Второе. Ведь человек этот не сам пришёл больной, его принесли другие люди. И результатом их труда явилось то, что он исцелел. Вот как интересно. Почему так: эти трудились, эти втаскивали его на крышу, раскапывали её, спускали вниз, а получил исцеление он? По их вере. Тем самым нам всем Господь показывает, что усилия одного человека для пользы другого не останутся у Бога незамеченными. Господь, видя веру их, исцелил его. А за счёт чего это могло случиться? За счёт того, что люди — это не есть набор индивидуумов, как, допустим, ящик с гайками, где каждая лежит сама по себе. Люди — это есть человеческий род. Нет ничего удивительного, что когда где-то в Африке какой-то человек умирает с голоду, то мы в Европе можем воспринимать это с болью, хотя люди, которые погибают и хотят есть, нам не только не родственники (ну в Адаме мы все родственники), но совершенно другие люди: говорят на незнакомом нам языке, у них другой цвет кожи, они по-другому одеваются, у них другой темперамент, и вообще всё у них другое. Более того, если нас поместить вместе с ними жить, мы, может, и не смогли бы, потому что нам их представления о жизни совершенно непривычны. Но он умирает с голоду, и нам его жалко. Когда ворона клюет мёртвую другую ворону на тротуаре, она смотрит и думает, что это просто мясо, это просто пища. Ворона не может пожалеть мёртвую ворону. Человек может. Почему? Потому что мы все связаны, не только кровно как единый род, но и духовно, так как мы есть чада Божие, разумные, духовные существа, поэтому в нас это не умерло: сочувствие, жалость, любовь. И Господь хотел бы, чтобы именно эти качества стали определяющими в нашей жизни. Если они станут такими, то жизнь наша поистине изменится, нам уже будет легко, когда позвонят в дверь и попросят стакан воды, мы с радостью вынесем. Сейчас это делать крайне опасно, потому что если тебя попросили воды, это значит, что тебя хотят ограбить, тебе хотят нанести вред. Ты не сможешь уже жить без замков, без всяких сигнализаций, без засовов. У кого чего побольше, тому без охраны жить невозможно. Почему? Потому что человеческие отношения не строятся на любви, на милосердии, на помощи, наоборот, человек хочет от другого отгородиться, чтобы он не мешал. Даже часто от собственных детей. Как-то их в какие-то заведения отправить, лишь бы он не мешал. Чтобы все претензии по воспитанию можно было предъявлять заведению, а не самому себе.

Христос хочет другого. Он на землю пришёл для другого. И вот представим себе, ведь то, что происходило тогда в Капернауме две тысячи лет тому назад, это происходило не среди христиан, нет, отнюдь. Эти люди ничего ещё не знали о христианстве, ничего не знали о заповедях Христа, который говорит: «Я был болен, и ты посетил меня». Ничего об этом они не знали, повинуясь только своему человеческому инстинкту, любви, сострадания. И ещё чему? Вере. Вере в то, что Христос может помочь. Это очень важное условие. Многие из нас, ходящие в храм, читающие Евангелие, на самом деле никогда даже не задумывались о том, что Христос может нам помочь. Потому что мы Ему, Христу, не молимся, мы читаем молитвы. Это разные вещи. Мы читаем молитву Василия Великого, но это же Василий Великий молился. Надо, чтобы эти слова стали нашими, надо, чтобы в этом звучало наше сердечное обращение к Богу и действительно просьба, и с верой, что это случится. И вот тогда бывает вот такой замечательный результат.

И ещё. Господь открывает нам в этом эпизоде, что болезнь очень часто бывает следствием наших грехов. Поэтому Он говорит: сначала «прощаются тебе грехи», а потом уже «возьми постель свою, встань и ходи».

Вера во Христа и обращение к Нему, причём в любой форме. Молитва — это не обязательно на аналое раскрыть книгу, повязать на голову платок, перекреститься и дальше начинать читать, нет. В данном случае молитва, обращение к Богу было в совершенно экзотической форме: поднять человека на крышу, раскрыть кровлю и опустить на землю. Ничего объяснять не надо, что тут требуется и к Кому это обращено, никаких дополнительных разъяснений, никаких правил по этому поводу не было, просто пришли и положили. Это молитва действием, потому что любое обращение к Богу — это есть молитва, совершенно в любой форме. И в этом эпизоде очень важно нам запомнить, что был именно результат обращения ко Христу. Нам нужно этого не забывать.

Потому что мы забываем, что Христос — Бог, что Он есть Иисус, что значит Спаситель, что Он и пришёл на землю, чтобы нас спасти. Но спасти не от каких-то трудных обстоятельств жизни, хотя мы видим, что и в этом Он может помочь. Понятное дело, что через некоторое время этот болящий, прожив, может, ещё 60 лет, потом заболел и умер. Этого никто не может миновать. Поэтому как бы ни облегчали его существование в его болезни, пройдёт какой-то срок, он всё равно заболеет и умрёт. Разница только вот в чём: долго ли будет он болеть или коротко ли. А так, болезнь и смерть — это участь вообще каждого живого существа. Это совершенно не значит, что мы на это не должны обращать внимание. Наоборот, Сам Христос это совершал. А тогда зачем, если всё равно существует смерть? Как зачем? Из-за милосердия. Почему человек болеет? Не потому, что экология плохая. Это есть чисто химическое отношение к болезни. Но у болезни есть и духовная причина, только одна: чтобы рядом люди становились сострадательней. Это есть упражнение сердца. Вот для чего.

И вот сердце этих людей, которые принесли болящего, умягчилось настолько, что они преодолели по тем временам довольно большие трудности. Во-первых, общественное мнение. Представим себе, как доволен был хозяин дома, которому раскопали крышу. Он был, я думаю, не очень счастлив от этого. Но они этим пренебрегли, потому что любовь их к этому болящему превозмогла эти общественные условности. А потом крышу можно и починить. Может, этот больной и сам бы её потом починил от радости, что с ним такое произошло. Это можно восполнить.

Нет ничего дороже человека, и нет ничего лучше, как помочь человеку и избавить его от страданий, пусть даже временно. Это есть высшее благо, это есть смысл жизни. Даже на короткий миг. И люди должны к другим людям относиться именно так же. В этом эпизоде Христос вот так развёрнуто показывает, как мы должны поступать. В те времена далёкие Он был на всём земном шаре единственный христианин. Если мы хотим идти Его путём, то мы должны поступать так же, когда встречаемся с чужой болью, и мы можем в этой боли человеку помочь. Конечно, нашим желанием помочь будут пользоваться и лентяи, и жулики, и проходимцы, и воры, и кто только не будет пытаться, видя нашу такую благожелательность, тут же сесть нам на шею и ещё пятками подгонять, и говорить: «Что-то медленно везёшь». Это не только люди чужие, это и дети, и внуки, и мужья, и жёны, и начальство на работе. «А, везешь? На ещё». И желательно без прибавки жалования. Это неизбежно. Но это совершенно не отменяет этого императива. Из-за того, что люди вокруг таковы, мы христиане не должны быть злы, мы только должны быть разумны, видя, действительно человек нуждается или он лентяй или балбес. К сожалению, балбесов столько, что на то, чтобы выкормить их всех, одеть, обуть, купить им диплом, устроить на работу нас не хватит. Но гораздо больше есть людей подлинно нуждающихся, и надо учиться это различать. Потому что бездумно это делать совсем неправильно.

И мы видим, хотя в Израиле, наверное, было много болящих, но Господь исцелял совсем не всех, совсем не всех, а только тогда, когда это соответствовало той задаче, ради которой Он пришёл. Здесь Он увидел, что да, эти люди уже уверовали в Него как в Сына Божия, они пришли к Нему, хотя Он не врач, но пришли за Божественным исцелением. И Он не посрамил веру их. Поэтому если каждый из нас научится в трудную минуту, во-первых, обращаться к Спасителю за спасением, спасение обязательно придёт, если мы будем это делать с верой, в чём да поможет нам Бог. Аминь.

