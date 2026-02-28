Александр Порфирьевич Бородин родился 31 октября 1834 года и происходил из рода князей Имеретинских. Образование получил в Медико-хирургической академии в Петербурге (1856). Бородин был профессором химии и академиком военно-медицинской академии, доктором медицины и выдающимся композитором. Кроме того, он не мало сделал для развития женского высшего медицинского образования, став основателем женских врачебных курсов. Что касается музыкальных способностей, то Бородин проявил их в самом раннем детстве. Девяти лет от роду он сочинил первую польку, а в 13 лет — концерт для флейты с фортепиано. Первым произведением, где выразилась крупная индивидуальность Бородина, была его Первая симфония, законченная в 1867 г. Бородин был участником объединения русских композиторов «Могучая кучка». Он сочинил немалое число глубоко поэтических романсов и инструментальных произведений. Для музыкального стиля Бородина характерно эпическое («богатырское») начало, сочетающееся с тонкой лирикой, своеобразное претворение элементов русского и восточного музыкального фольклора. Особо прославившим композитора произведением стала опера «Князь Игорь». Первое представление «Князя Игоря» состоялось уже после смерти Бородина на Мариинской сцене в Санкт-Петербурге 23 октября 1890 г. Произведение сразу же полюбилось публике и сделалось одной из любимейших русских опер. Скончался А.П.Бородин в 1887 году.

Сегодня также день памяти известного ученого, активного участника монархического движения профессора И.П.Созоновича, скончавшегося в 1923 г.

Иван Петрович Созонович родился 2 марта 1855 г. в семье чиновника в Западной Руси, окончил могилевскую гимназию и историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1880), был оставлен для дальнейшего образования на кафедре. С 1883 г. Созонович служил при Министерстве народного просвещения. Созонович стал крупным славистом, знатоком славянской, византийской и скандинавской поэзии, долгое время он возглавлял кафедру истории западно-европейской литературы в Императорском Варшавском университете. В начале века он стал одним из организаторов варшавского отдела Русского Собрания, принимал участие в деятельности Союза Русского Народа. На 5-м Всероссийском съезде русских людей он был избран в комиссию по организации при Союзе Русского Народа Общества русского языка имени М.В.Ломоносова. Созонович был членом II и III Государственной Дум, входил во фракцию правых. В III Думе он руководил всей канцелярской работой, будучи секретарем Думы. С 1912 г. Созонович состоял сверхштатным ординарным профессором истории всеобщей литературы Варшавского университета. После прихода к власти большевиков эмигрировал в Болгарию, скончался в Праге.

