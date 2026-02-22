Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Слава Тебе, Господи! Еще сподобились мы дожить до св. поста; еще дается нам время опомниться от угара греховной жизни; когда Господь готов принять нас в отеческие объятия помилования.

Уже три недели молитвенно взывали мы ко Господу: «Покаяния отверзи мне двери, Жизнодавче»!

И вот пришло сие спасительное время. Мы стоим в преддверии Великого Святого Поста — поприща нашего покаяния и милосердия к нам кающимся грешникам, Господа. Приступим же, дорогие мои, с дерзновением и внидем с желанием на это спасительное поприще. В великие и спасительные дни Поста чрез нарочитые молитвы, пост, таинство покаяния Спаситель — Господь готов опять поднять нас из глубины греховной и соделать новой тварью. А Св. Церковь — мать наша, как мудрая воспитательница постепенно готовила нас к подвигу поста умилительными песнопениями и чтением церковных молитвословий, переводом нас с пищи мясной и рыбной на сырную, а с сырной на растительную, ободряя нас примерами из Евангельских чтений и из житий святых. Почти с первых дней новолетия мы слышали призыв Крестителя Господня Иоанна: «покайтеся, приближибося Царствие Божие» (Мф.3:2); затем зазвучала проповедь Самого Спасителя о том же покаянии. В притче о мытаре и фарисее мы услышали как должны молиться, чтобы молитве нашей внял Господь. В повествовании о блудном сыне пред нами предстал пример неисчерпаемого милосердия Божия к кающемуся грешнику. В чтении о Страшном Суде мы познали, что нас ждет за гробом и как должны жить здесь на земле, чтобы воскресение в вечности не стало запоздалым плачем и мучением. А в сегодняшнем Евангелии нам поведали о самом кратчайшем пути спасения «простите и прощены будете» (Лк.6:37). Весь этот премудрый и спасительный порядок жизни из года в год напоминается нам в Церкви. Почему же, дорогие мои, многие из нас часто остаются глухи к этим ясным и явным спасительным истинам? Думается, причина в том, что мы не достаточно глубоко понимаем и принимаем к сердцу то, чего требует от нас, что нам дает, и что обещает пост.

Что требует? — Пост требует от нас покаяния и исправления жизни.

Что дает? — Всепрощение и возвращение всех милостей Божиих.

Что обещает? — Радость о Дусе Святе здесь и блаженство там в Вечности.

Стоит все это воспринять не одним холодным умом, но живым горячим сердцем, как все в жизни нашей оживет. Оживем и мы сами, возревновав о живом общении с живым Богом. И пост будет той тропой, что поведет нас к неведомому доселе блаженству. А те скорби и утеснения, которые предлежат нам, это не препятствия ко спасению, но сам путь спасительный, заповеданный нам Христом. Но вступая в дни Св. Четыредесятницы, прежде чем предстать пред лице Божие с покаянием о своих прегрешениях, надо воскресить в сердце спасительный закон, — «простите и прощены будете». Это единственное условие, без которого прощения нам быть не может. «Аще. отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш небесный; аще. не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших» (Мф.6:14−15) Отнесемся, дорогие мои, к словам этим внимательно, вникая в смысл, понесем согрешившим против нас прощение не на кончике языка, но освободим сердце наше от тягот и мрака обид, подозрений, которые непроницаемой стеной вырастают между нами и Богом. Сердце должно изречь полное и всесовершенное прощение не только оскорбившим нас, но и всем ненавидящим нас, осуждающим, оклеветающим, всем, всем, творящим нам всякое зло. Надо проникнуться нам мыслью, что все это Господь попускает нам для духовного возрастания, как средства испытательные, усовершительные, и исправительные. А сегодня всепрощающая Любовь Божия ждет нас, простивших и прощенных, обидимых, и обидевших, чтобы всех чад Своих покрыть милостью, чтобы они почувствовали веяние Небесного Царства в себе.

Кажется такой простой и доступный способ спасения. И он зависит только от нас самих. Укроти немирствующее сердце свое, перейди от немирных чувств к состраданию, сочувствию и любви, свяжи свою самость и самолюбие — и все тут. Ты спасен!

Прощеное воскресение — великий небесный Божий день.Св. Церковь установила в этот день совершать обряд прощения друг другу прегрешений. И если бы все мы сердцем приникли к обетованию его, то в нынешний день человеческие христианские сообщества преобразились бы поистине в райские, и земля слилась бы с небом. Любовь Божия и любовь человеческая, встретившись породили бы такую пасхальную радость в преддверии постного подвига, что она стала бы источником сил на все постное поприще.

Но умеем ли мы прощать? Можем ли мы действительно простить? Видим ли свои немощи и прегрешения против ближних, чтобы искренне произнести слова — «прости меня грешнаго»? На эти вопросы мы все без исключения должны ответить себе сами.

Ведь, если по слову апостола Иакова «в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак.3:14−18).

Все мы нуждаемся в прощении, в милости Божией. Чтобы не напрасен был наш постный труд и подвиг, сегодня мы должны все осознать, что дар наш может быть отвергнут Богом по единственной причине — мы не исполнили призыва к любви, не примирились, не простили от всего сердца. Еще и еще напомню увещевание нам Самого Спасителя: «аще. принесеши дар твой ко алтарю, и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя, остави ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда шед принеси дар твой» (Мф.5:23−24). Прощение обид! Да откуда они и берутся эти обиды? Корень всех наших небратских отношений: распрей, вражды, озлоблений — кроется в нашем сомолюбивом сердце. Самолюбие вскармливает гордость и зависть. Из них произрастают все прочие страсти. Бороться с ними не легко, но необходимо, иначе спасение наше невозможно. «Идеже бо зависть и рвение ту нестроение и всяка зла вещь» (Иак.3:16) — напоминает нам апостол Иаков. Дорогие мои! Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Днесь весна душам! Поревнуем же отныне о спасении, об очищении сердца своего. Божественная благодать ждет нашего произволения, чтобы помочь нам слабым и немощным. Возжелаем спасения, ответим на Божественную любовь и призыв богоугождением самой своей жизнью. Поревнуем иметь в памяти сердца дела и плоды падений наших, ведущих к вечной смерти.

Пали мы вкушением запретного плода — понудим себя восстать постом заповеданным;

пали самомнением — восстанем кротостью и самоуничижением;

отпали от Бога нераскаянностью — вернемся к Нему слезами сокрушения;

погибаем беспечностью и Богозабвением — оживем заботою о спасении и страхом Божиим.

Потрудимся освободиться от всех сих сетей, которыми нас живых уловляет сатана в свою волю, разлучая от Бога. Послушаем глас Божий, через апостола возбуждающий нас от смертного сна: «Час уже нам от сна восстати. Нощь [убо] прейде, а день приближися. Отложим убо дела темная и облечемся во орудия света». (Рим.13:11−12) «Се, ныне время благоприятное! Се ныне день спасения!» (2Кор.6:2)

«Востани спяй, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос!» (Еф.5:14). Аминь.

