В этот день, 8 февраля 1806 г. погиб видный государственный и военный деятель князь П.Д.Цицианов. Павел Дмитриевич Цицианов родился 8 сентября 1754 г. в Москве и происходил из древнего грузинского княжеского рода Цицишвили. В 1786 г. в звании командира полка он участвовал в Русско-турецкой войне 1787−91 гг. и подавлении Польского восстания 1794 г. А в 1796 г. в качестве помощника главнокомандующего графа В.А.Зубова принял участие в Персидском походе Русской армии. В 1802 г. князь был назначен главноначальствующим Грузии и астраханским генерал-губернатором. В этой должности ему удалось заключить дружественные договоры с рядом дагестанских феодалов, покорить Джаро-Белоканскую область и Гянджинское ханство.

Путем умело проведенных переговоров кн. Цицианов преодолел сопротивление грузинской феодальной знати и добился присоединения к России Имеретии и Мегрелни. Когда между Россией и Персией вспыхнула очередная война (1804−13) кн. Цицианов руководил отражением нападения иранских войск Аббас-мирзы и нанес им ряд поражений. В 1805 г. он присоединил к России Шекинское, Карабахское, Ширванское ханства и Шурагельский султанат. В начале 1806 г. во главе отряда Русских войск князь предпринял экспедицию против крепости Баку. Бакинский хан уже согласился впустить русских в крепость в обмен на сохранение за ним всех земель, но у городских ворот, где хан должен был передать князю ключи от города, один из его родственников убил кн. Цицианова выстрелом в упор. Его тело было изрублено на куски, голова и руки отправлены персидскому шаху, а прочие останки зарыты в яме. Только через полгода, когда Баку был взят Русскими войсками, тело князя было погребено в Сионском соборе г. Тифлиса.

Сегодня день памяти митрополита Петроградского Питирима (Окнова), который скончался в 1919 г. в Екатеринодаре. Он родился в 1858 г. в семье священника и в миру звался Павлом Васильевичем. Окончил классическую гимназию в Риге, а затем Киевскую духовную академию, где принял монашеский постриг. В 1904−13 гг. он возглавлял Курскую кафедру, принимал активное участие в делах местных патриотов, был почетным председателем Курского отдела Союза Русского Народа. В 1915 г. по желанию Государя владыка Питирим возглавил Петроградскую кафедру. Владыка был записан в «распутинцы», все его действия подвергались осмеянию в прессе и обществе. После февральского переворота он был с позором изгнан с кафедры и выслан на Кавказ во Второ-Афонский монастырь. Последние годы жизни провел в тяготах и лишениях.

Сегодня мы вспоминаем также и выдающего русского ученого, историка-византиниста, члена-корреспондента Академии наук Ю.А.Кулаковского, скончавшегося в 1919 г. Юлиан Андреевич Кулаковский родился 13 июня 1855 г. в семье священника. Его старший брат Платон (память 31 декабря) был также известным ученым-славистом, активным участником монархического движения. Юлиан Кулаковский долгое время был профессором кафедры римской словесности в Киевском университете. Он принимал деятельное участие в патриотическом движении, был членом Русского Собрания и Киевского Клуба русских националистов.

