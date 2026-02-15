Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

«Помышляю день страшный и плачу деяний моих лукавых, како отвещаю Бессмертному Царю»

(Седален покаянен, гл. 6. Окт. Понед. Утра)

Дорогие братья и сестры! Во всем Евангелии нет истины столь страшной, как истина Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа и Его всемирного Суда.

Воистину страшен Суд Твой, Господи!

Когда в мире должно произойти что-нибудь значительное, Бог обыкновенно задолго дает некоторые предуказания о имеющем быть событии. По слову Господа так будет и пред тем великим и страшным днем. «Дам чудеса на небеси горе и знамения на земли низу» (Деян.2:19, Иоил.2:30) — обещает Он через пророка Своего Иоиля.

Чудеса на небеси: солнце без лучей холодное и темное; луна без сияния — темный кровавый диск.

Знамения низу: войны людей такие, что лицо земли покроется кровью; и кого не убила война, убьет голод; кто убежит глада, будет погибать от моровой язвы. Море, взволнованное бурями; суша, колеблемая землетрясениями, будут последними предуказаниями конца веков. И когда все обратится в безобразный хаос, послышится последний трубный глас. И это будет миг всеобщего воскресения. Воскреснут все мертвые, кого похоронила под собой земля, кого поглотило море, кого растерзали звери. Все родившиеся до сего времени мужи, жены, дети, юноши, старики, праведные и грешные восстанут в одном возрасте и состоянии, получив одеяние прежней плоти, только с различием собственных дел. И все, все без исключения будут призваны к Страшному и великому Судии.

Каждый из нас верующих ежедневно исповедует эту великую истину в Символе веры: «Верую в Господа Иисуса Христа грядущего со славою судити живых и мертвых» (7-й член Символа веры). Иисус Христос, праведный Судия, приидет судить живших на земле людей: «и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин.5:29). Когда все народы предстанут пред страшным судилищем, тогда в этом сонме будем стоять в трепете и мы, и рукописание наших дел, слов, тайных помышлений и чувств будет отражено на нашем облике, без свидетелей обличая нас. Други мои! Вообразим на минуту, что час этот настал, устремим взор пред собой; Кто нас судит? А затем обратим взгляд на себя; кто же подсудимый? Судящий Бог, а подсудимый — я, грешный человек.

Бог Судия — весь гнев без милости. Подсудимый грешник — виновник без оправдания. Вспомним Христа Бога на вершине Фаворской горы, когда апостолы пали ниц, устрашившись Славы Его, Его Света. А ведь, там на Фаворе, был только луч сияния Божества. Но Бог, явившийся ради правосудия, каков будет Он тогда для нас в Своем естественном Величии, в Своем праведном гневе? И в тот миг все увидят и поймут какое безграничное зло совершали, оскорбляя грехами Владыку. В тот последний и единственный день все мы станем или оправдаными или осужденными. Суд над нами свершится во мгновение. Совестные книги нашей жизни отобразят дела, слова, думы и все то, что мы тщательно хранили от глаз людских и что пытались утаить и от Бога. Тогда взыщет Судия праведный с каждого из нас веру православную, самой жизнью явленную и исповеданную; несокрушимость печати Дара Духа Святого, в крещении нам дарованной; неоскверненного хитона тела и души, обетами сохраненного.

И, освященные светом Евангельских Истин, все увидим деяния свои во всей неприглядности: каждый лукавый наш помысл явится шипом в терновом венце Спасителя, каждое непотребное слово, плюновением на Его Божественный Лик, и каждый смертный грех поставит нас в ряды распинателей пригвоздивших Христа Бога ко Кресту. В миг Суда мы «воззрим Нань, Его же прободоша» (Ин.19:37). Увидим себя соучастниками человеческого злодеяния против Спасителя — Бога. Тогда страшно станет нам, страшно и горько о жизни безвозвратно погубленной, и позднее раскаяние прожжет души. Но оно будет бесполезно, наш жизненный искус подошел к концу, время милости Божией окончилось. Суд Божий — это тот экзамен, который определит нашу вечную участь.

Так пусть теперь еще мы все это предувидим и устрашимся будущего. Для нас, Слава Богу, время последнего Суда еще не наступило, и в нашей власти повлиять на будущее решение. При жизни мы стоим между раем и адом, между светом и тьмою. Есть еще нам время и возможность оправдаться покаянием и слезами. И вздохом благоразумного разбойника с креста — «Помяни мя, Господи. во Царствии Твоем» (Лк.23:42); гласом мытаря — «Боже, милостив буди мне грешному» (Лк.18:13), сокрушением сердечным потщимся снискать милость Спасителя к нам падшим.

Но вернемся к размышлению о Страшном Суде. Подсудимому всегда предъявляется обвинение, ждет оно и нас. Все вины, за которые дадим ответ пред Богом, делятся на четыре рода. Напечатлеем же их на скрижалях сердец наших, чтобы по ним самим судить себя еще при жизни. И это будет тот благотворный суд, который породит истинное покаяние, без следа стирающее рукописание грехов наших.

Первый род зол — это те преступления против Закона Божьего, что мы совершали сами.

Второй — грехи, соделанные другими из-за нас и ради нас.

В третьем роде зол — обвинят нас блага и добрые дела, которые мы могли сделать и не сделали.

Четвертым обвиненителем будут блага, не совершенные другими из-за нас и по нашей вине.

И сама жизнь наша станет обличать нас в клятвопреступлении, как не выполнивших обетов, данных Богу.

И дела, слова, помышления предстанут нелицеприятными свидетелями наших зол. И ничего не будет сокрыто, не будет тайн и таинственности. Но, всё увидят все, в том истинном виде, и в той обстановке, в какой это действительно происходило, и сами мы познаем себя.

Пастырям Церкви явятся их ставленнические грамоты, взятые при рукоположении. И в мгновение во свете обетов озарится жизненный путь — Церковь, паства, семья, собственные дети. И дай Бог, чтобы они не стали нашими обвинителями.

Обеты монашествующих, данные при постриге; обеты каждого христианина, принятые при крещении; обеты мужа и жены, произнесенные при таинстве венчания — при теперешней бездумной нашей жизни не станут ли бедой, когда все мы будем безответны на Суде.

А Господь скажет нам: «Я не требовал от вас великих подвигов, их брали на себя добровольно те, кто ощущал в себе силу духа и кто имел в себе великую любовь ко Мне. Я только ждал, что вы будете исполнителями тех Моих Заповедей, которые не только по силам вам, но исполнение которых доставляет человеку истинное счастье. О них сказал Я: «Иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть» (Мф.11:30).

Я звал вас: «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Любите друг друга. Не судите, да не судимы будете. Блаженны чистые сердцем» (Лк.6:36−37, Ин.15:12, Мф.5:8). Разве трудно исполнять эти Заповеди? Разве не дали бы они, как Я и обещал, покой душам вашим?

Да, не будет у нас оправдания пред Богом! Сколько даров всяческих естественных и духовных получили мы и умножили ли их в жизни своей? Кто-то был даровит и мог стать образцом добродетели и мудрости, но уклонился гордыней в погибель. Кому-то вручено богатство чтобы благотворить нуждающимся — вдовам, сиротам и немощным, но скупость и сребролюбие превозмогли и не в Бога стала богатеть душа. Избранный быть служителем в Церкви Божией, без борьбы победился миром, плотью и диаволом и похоронил данные таланты. Вместо учителя, стал соблазнителем. Не устояли мы в добром произволениии, возлюбив грех, им изгнали божественную благодать, освящающую и помогающую труждающимся на пути спасения. Предали любовь Божию на попрание врагу.

О Страшный Суд Божий! О страшнейшее его решение!

И произойдет великое разделение людей по слову Господню: «Приидите, благословеннии Отца Моего» (Мф.25:34), и «идите от Меня, проклятии» (Мф.25:41). «Приидите и отъидите» — все, — решение окончательное. И тотчас станут народы по правую и по левую сторону от судного престола и великая пропасть разделит их на вечность. И великий вопль огласит всю вселенную; последний земной радостотворный плач помилованных и первый — предвозвестник вечного стона, осужденных.

Дорогие мои, други наши, кто из нас может с уверенностью сказать о своей участи в тот поистине страшный день. Живем между надеждой и отчаянием, ин суд Божий, и ин суд человеческий. И нет человека иже жив будет и не согрешит. Но Правда Божия — Правда во век и Слово Его — Истина. Будем же при жизни помнить слова Спасителя, что пришел Он спасать не праведников, а грешников, от них же первый есть я. Отдадим уже с этого момента суд весь Богу, любящему праведников и милующему грешников кающихся. «Боже, милостив буди мне грешному» ! И веру нашу Господь оправдает, надежду не посрамит, милостью покроет нас немощных.

Други наши, услышим к нам обращенные слова св. мужа, делателя истинного покаяния, преподобного Ефрема Сирина, проникшего в тайну будущего: «Именно тех, которые соблюли Заповеди Господни; милосердны, нищелюбивы, сиротолюбивы, странноприимны, одевают нагих, посещают заключенных и больных, заступаются за угнетенных; плачут ныне, обнищали при жизни ради богатства небесного, прощают прегрешения ближних, которые соблюли несокрушимою печать веры и чистоту души и тела — поставит Господь одесную; а тех, которые бесплодны, прогневали Бога высокомерием, гордостью, которые в настоящее время покаяния играют и нежатся в обьядении, пьянстве и жестокосердии подобно тому богачу, который никогда не оказывал милости бедному Лазарю, будут осуждены на вечный стыд и мучение. И горе всем, которым в тот страшный день выпадет решение стоять по левую сторону. Они покроются тьмою и восплачут, когда услышат приговор: „Идите от Меня проклятии в огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам его“. И каждый грешник сам пойдет в муку вечную, почувствовав, что не место ему между праведниками,. И горькие рыдания и раскаяние о безвозвратно ушедшей возможности получить помилование и прощение, сожаление о утраченной возможности истинного счастья и радости бытия с Богом в Его неизреченной любви, тоска по добру — все эти переживания не изменят решения о вечной судьбе осужденного.»

О, сколько времени погубили мы в нерадении!

О, как насмеялся над нами суетный мир!

Почему же, видя, что другие подвизаются, сами мы не внимали ни их примеру, ни гласу Божию в Церкви Христовой звучащему? Что пользы принес нам целый мир? Где друзья, где родные, где богатство? И нет нам от них никакой пользы!

Но, други наши! Слава Богу! Время Страшного Суда близится, но еще не наступило и Праведный Судия еще ждет нашего покаяния, Его любовь не хочет смерти грешника, но «еже обратитися. и живу быти ему» (Иез.33:11). Одумаемся, припадая в покаянии к стопам Спасителя в надежде на Его милость. Принесем Ему, если не дела, на которые у многих из нас нет сил, но наше доброе произволение, несомненную веру и надежду на милость к кающимся. Мы немощны, а сила борителя нашего крепка. Апостол Павел взывает к нам: «Наша брань не против крови и плоти, но против. властей. тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять» (Еф.6:12−13). Итак, станем на страже души и сердца своего, вооружившись Верой и Истиною, а наипаче оградимся доверием Слову Божию. «Не судите, да не судимы будете» и «Суд без милости, не сотворшим милости, милость превозносится над Судом» (Иак.2:13). Так можно избежать будущего страшного приговора. Прося к себе милости Владыки, будем милостивы и сами ко всем, чтобы услышать милующий нас приговор: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сложения мира» (Мф.25:34). Аминь.

https://проповеди.рф/propoved/propoved-v-nedelyu-o-strashnom-sude-arhimandrit-ioannkrestyankin/