Сегодня наша Церковь чтит память первомученика среди русских архиереев митрополита Киевского и Галицкого Владимира (Богоявленского), принявшего мученическую кончину в 1918 г. Имя сщмч. Владимира особенно дорого для русских монархистов, поскольку он сыграл видную роль в формировании патриотических организаций Москвы в 1905—1906 гг. Будущий владыка (в миру Василий Никифорович Богоявленский) родился 1 января 1848 г. в семье священника Тамбовской губернии. Образование получил в Тамбовской семинарии и Киевской духовной академии. Овдовев, в 1886 г. принял постриг и через два года был хиротонисан во епископа Старорусского. С 1898 по 1912 гг. владыка служил на московской кафедре. Это были годы тяжелого испытания для России и для Первопрестольной столицы государства Российского.

Митрополит Владимир проявил стойкость в борьбе с революционной анархией в 1905—1906 гг. В самый разгар всероссийской забастовки в октябре 1905 г. он распорядился прочитать во всех московских церквях слово «Что нам делать в эти тревожные наши дни?», которое было составлено им совместно с епископом Никоном (Рождественским). В слове шла речь о преступных антихристианских замыслах составителей «Протоколов Сионских мудрецов». Современные революционные события прямо увязывались с содержанием знаменитых «Протоколов». Слово произвело на Москву сильное впечатление. Однако либеральное духовенство, особенно профессора Духовной академии, поднял и страшный гвалт, обвиняя своего архипастыря в «провокации» и «черносотенной агитации». Под давлением правительства Витте Св. Синод вынес порицание московскому митрополиту. Но владыка продолжал публично поддерживать монархистов и открыто призывал всех вступать в Союз Русского Народа, поучая: «Кто чувствует себя русским, тому естественно быть членом Союза Русского Народа».

В 1912 г. митрополит Владимир был переведен в Петербург, а в 1915 г. в Киев, где он встретил страшные годы революции. Он был убит революционными бандитами вскоре после захвата Киева большевиками в январе 1918 г. Погребен в Ближних пещерах.

Сегодня также день памяти cщмч. Петра, архиеп. Воронежского (1929) и сщмч. Василия, еп. Прилукского (1938).

Адмирал А.В.Колчак

7 февраля — день памяти Верховного правителя России адмирала Александра Васильевича Колчака.

Выдающийся ученый, полярный исследователь, Георгиевский кавалер, участник Русско-Японской и Первой мировой войн (в годы Великой войны в 1916—1917 гг. талантливый русский флотоводец командовал Черноморским флотом) адмирал А.В. Колчак в Гражданскую войну был одним из вождей Белого движения, Верховным правителем России.

Напомним, что в 2004 году, в Иркутске, городе, в котором погиб А.В. Колчак, 4 ноября был открыт первый памятник адмиралу, а в Омске — столице Белой Сибири — установлен памятный знак в его честь. Еще ранее, в 1999 году, на месте гибели А.В. Колчака иркутскими казаками был установлен памятный крест. В 2005 г. Правительство Российской Федерации приняло решение вернуть острову Расторгуева в Таймырском заливе Карского моря его исконное название — остров Колчака. В прошедшие годы в кинотеатрах России с огромным успехом прошел показ фильма «Адмиралъ», посвященного А.В. Колчаку, расширенная версия которого была показана на телевидении.

