Преподобные Кирилл и Мария происходили из бояр. Святой Кирилл, отец прп. Сергия Радонежского, служил сначала у ростовского князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича. По своему положению он владел немалым имением, но, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами.

Дом благочестивых Кирилла и Марии был всегда открыт для странников. Они учили своих детей, строго внушая им, не упускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или иного усталого странника.

Около 1328 г. праведные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж, в трех верстах от которого располагался Хотьковский Покровский монастырь. По распространенному на Руси обычаю под старость Кирилл и Мария, как и их сын Варфоломей, пожелали принять ангельский образ. В 1337 г. схимники-бояре с миром отошли ко Господу.

3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со дня преставления прп. Сергия Радонежского, Русская Церковь прославила схимонаха Кирилла и схимонахиню Марию в лике святых.

Сегодня день памяти Императора Петра II Алексеевича, скончавшегося 18 января 1730 г. Внук Петра Великого, сын царевича Алексея Петровича и Натальи Алексеевны (урожд. принцессы Брауншвейг-Вольфенбюттельской Шарлотты-Христины-Софии) родился 12 октября 1715 г. Вступил на престол в 1827 г. по завещанию Императрицы Екатерины I, коронован 7 марта 1728 г. Молодой Государь оказался в центре интриг придворных группировок — Долгоруких, Меншикова, Остермана и др. Его короткое царствование не ознаменовано большими успехами в государственном строительстве. Он утвердил герб Санкт-Петербурга (1730), при нем Малороссия получила особый статус, малороссийские дела были переданы из Сената в иностранную коллегию (1727), духовенству было запрещено носить мирскую одежду (1729). В январе 1730 г. четырнадцатилетний царь заразился оспой и, проболев около двух недель, умер. Петр II — единственный российский Император, похороненный в московском Кремле вместе с русскими князьями и Царями.

Сегодня также день памяти выдающегося государственного деятеля конца XVIII — начала XIX вв. графа Ф.В.Ростопчина, скончавшегося 18 января 1826 г. Граф Федор Васильевич Ростопчин родился 12 марта 1763 г. в старинной дворянской семье. Добровольцем участвовал в русско-шведской и русско-турецкой войнах, под началом А.В. Суворова штурмовал Очаков, состоял на дипломатической службе. Выдвинулся при Императоре Павле Петровиче, став вице-канцлером. В годы правления Александра I стал наряду с адмиралом А.С.Шишковым фактическим идеологом «Русской партии», борцом с галломанией и масонством при Дворе.

В декабре 1806 Ростопчин направил Александру I письмо, в котором призывал Императора выслать большинство французов из России: «Исцелите Россию от заразы и, оставя лишь духовных, прикажите выслать за границу сонмище ухищренных злодеев, коих пагубное влияние губит умы и души несмыслящих подданных наших». А в 1807 г. вышел его знаменитый памфлет «Мысли вслух на Красном крыльце..», имевший шумный успех в обществе. Это был своего рода манифест складывающегося русского национализма. Основная мысль этого произведения носила антифранцузскую направленность: «Господи помилуй! Да будет ли этому конец? Долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум, сотворить молитву и, плюнув, сказать французу: сгинь ты, дьявольское наваждение! Ступай в ад или восвояси, все равно — только не будь на Руси».

Во время Отечественной войны 1812 года был Московским генерал-губернатором, готовил оборону Москвы от неприятеля. Ростопчину приписывают организацию поджога Москвы, когда в огне погибло 9/10 города, что лишило Наполеона возможности использовать Москву для размещения солдат и пополнения продовольствия своей армии. В последние годы жизни оставался членом Государственного Совета. В 1823 г. вышел в отставку. Получил известность как автор едких афористических выражений. В частности, известен отзыв Ростопчина о декабристах: «В эпоху Французской революции сапожники и тряпичники хотели сделаться графами и князьями; у нас графы и князья хотели сделаться тряпичниками и сапожниками». Скончался в Москве, похоронен на Пятницком кладбище.

