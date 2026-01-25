Сегодня попразднство Богоявления и неделя так тоже именуется — неделя по Богоявлении; продолжение празднования Крещения Господня. Поэтому читается Евангелие, посвящённое этому празднованию. <…> Если мы посмотрим церковные книги, например, требник, то крещение там именуется просвещением, потому что предполагается, что когда человек принимает святое крещение, он просветился светом Христовой Истины.

В силу того, что ещё лет сто назад наш народ в значительной степени был просвещённый, христианский, то, по понятным причинам, когда рождался ребёнок в семье, которая своим идеалом существования видела домашнюю церковь, то каждый новорожденный воспринимался как дар Божий этой семье, этой домашней церкви, его крестили. Так возник обычай (ну не сто лет назад, а гораздо больше — сотни лет назад) крестить младенцев, которые, конечно, ещё не могут быть христианами во всей полноте осмысления этого таинственного явления, но через жизнь в семье как в домашней церкви, он приобщался, и с малолетства его приучали христианству на каких-то простых вещах. Ну, например: «Ты младше, ты должен слушаться старших», «Тебе что-то досталось, ты должен поделиться с другими», «Тебя кто-то обидел, ты не ябедничай». И так далее. «Брать чужое — нехорошо. Если ты хочешь взять чью-то вещь, надо сперва спросить, можно ли. А потом обязательно вернуть и обязательно поблагодарить», «Когда сидишь за столом, не бери себе самый большой и самый вкусный кусок, а бери себе самый последний и самый маленький». И это в течение жизни примерно лет до четырнадцати повторялось тысяч десять раз. И человек усваивал через обычные вещи повседневной жизни христианское учение. О том, как надо поступать, люди обучались с самого раннего детства.

Потом наступила советская власть. Храмы были закрыты, доступ детей в храмы был запрещён вплоть до конца 80-х годов, выстраивались специальные кордоны, чтобы молодёжь не пропускать, все церковные книги были изъяты. Я уже даже как-то рассказывал Вам: у меня была одна прихожанка (ну, она уже умерла, конечно), она рассказывала, что в одно время — ещё до войны — она нанялась на работу и работала там целый год. В чём заключалась эта работа? Церковные книги были, как правило, переплетены в телячью кожу. Она отдирала обложки и складывала. Они куда-то шли на переработку. А сами книги — минеи, октоихи, ирмологии — они шли в печку. Ими топили печь. Можете себе представить — один человек в течение года на зарплате — сколько было этих книг! Но такой же не один, и не только в том месте, где она работала. Таких мест было очень много. Поэтому горели костры из икон, из церковных книг. И, сами понимаете, что доступ к церковному образованию был перекрыт. Когда уже после войны люди стали приезжать с запада, на таможне всегда задавали один и тот же вопрос: «Порнографии и Библии нет?» Препятствовали доступу порнографии в страну. И наравне с этим и Библии. Одно приравнивалось к другому. Это мне рассказывал человек, который работал на таможне. Такая была инструкция. Если ничего этого нет с собой, пожалуйста — проходи. Это было категорически запрещено.

И что возникло? Некоторые обычаи, из которых выхолостился смысл, остались. Ну, например, как Пасха — все на кладбище. С чем это связано? С тем, что большинство жителей нашей страны были крестьяне. Крестьяне, понятно, всей семьёй на Пасху ходили в церковь. А так как народ жил по деревням, а церковь была только в селе, то, конечно, в Великую Субботу куличи никто на Руси никогда не святил. Только те, кто жили в селе. Поэтому крестьянин брал куличи и шёл на Пасху в храм: отстоял заутреню, обедню, потом батюшка освятил куличи. Ну и потом, прежде чем возвращаться к себе в деревню за несколько вёрст, что нужно сделать? Нужно разговеться. Для этого и взяли куличи, яйца. Батюшка сейчас это всё освятил. А где? В гостиницу идти в селе? Совсем не в каждом селе была гостиница. А потом, крестьянин, во-первых, денег не имел, а во-вторых, на такие глупости, как гостиница, крестьянин, конечно, денег тратить не будет. Он куда шёл? На погост. К могиле своих папы и мамы. Потому что где отпевали, там и хоронили. Поэтому кладбище всегда в селе, всегда около церкви. Батюшка отпел, пошли похоронили. И вот, могила служила столом. Наступила советская власть. Дети выросли. Что у них осталось в памяти? Божественная служба? Нет. Почему? Ну, они её просто проспали. А что? А то, что вот на могилке разговлялись. Вот они и прут до сих на кладбище. Потому что Пасха — это надо на кладбище. А что ещё на кладбище? А на кладбище надо яйца покрошить, кулич. Они думают, что это религиозный обряд. Это ничем из них не выбьешь, потому что христианству их никто не учил. А остались нелепые советские обычаи: ходить на кладбище на Пасху, крошить яйца и куличи на могилу и крестить детей. Когда спрашиваешь: «Зачем крестить?» — «Не знаю» — «Какой в этом смысл?» — «Не знаю» — «Что из этого вытекает?» — «Не знаю». Просто тупо выполнить советский обычай, в котором нет никакого смысла. Смысл крестить младенцев есть только тогда, когда, он рождается в семью, которая есть домашняя церковь, которая его будет учить христианству. И к четырнадцати годам он станет христианином или христианкой, а уже, глядишь, к двадцати и положит основание новой домашней церкви, такой же, в какой он сам вырос, и потому он знает, как это делается. Он знает, какая роль отца, какая роль матери, как отец взаимодействует с мамой, которая ему во всём помощник. Какая роль у детей: старших, средних, младших, мальчиков, девочек. Какая роль у дедушек и бабушек. И на выезде: дяди, тёти, племянники, двоюродные, троюродные, кто как называется. Такая была жизнь.

Всё разрушено. Восстановить это вряд ли представляется возможным, потому что даже для вновь обращённых к Богу людей эта традиция тысячелетняя ничего не значит. Потому что об истории страны они знают только по фильмам, о церкви самые дикие представления, всё вперемешку с какими-то сказками, мифами, ещё там какими-то непонятными обычаями. А сейчас ещё добавило телевидение, которое извлекает нетрудовые доходы из любопытства людей вообще ко всему таинственному. Незнамо что сочиняют, придумывают, морочат голову. Не говоря уже о том, что на народ конкретную порчу насылают и, так сказать, сворачивают мозги. И этому никак не противостоять, потому что никакой оратор не сможет противостоять телевидению, которое воздействует на все органы чувств, кроме обоняния. Ситуация очень трудная в этом смысле. Каждому человеку, за исключением гуманитарно образованных людей — историков, филологов, через телевидение легко подсовывается фальшивка вместо истины. Допустим, какой-нибудь доктор технических наук скорее в какую-то секту уйдёт, чем будет допущен к просвещению. Потому что-то, чем забита его голова, только препятствует вообще восприятию истины.

И вот, Христос пришёл для того, чтобы людей просветить. Чтобы людей, сидящих во тьме и сени смертной (потому что-то, что в головах людей находится — это есть духовная смерть), спасти. Они находятся в состоянии духовной смерти. А многие вещи людям внушены, собственно, без всякой критики. Как вот, я помню, ещё недавно моя мама всё бесконечно смеялась: «Что это за утверждение? „Учение Маркса всесильно, потому что оно верно“?» Полный абсурд. Но так как большинство людей не в состоянии логически рассуждать, им не хватает даже широты мышления, чтобы к этому приступить, а много и часто повторяемые вещи усваиваются человеком, к сожалению, автоматически, то и возникает в голове представление о жизни совершенно не такое, какое бы хотел Господь дать человеку. И он живёт от лозунга к лозунгу. Ну, что-нибудь, например: «Человек — это звучит гордо». Или вот, я помню, всё моё детство, я никак не мог этого понять, но как-то сверстники всё время говорили: «Жалость — это плохое чувство». Почему? Что же, люди должны быть безжалостными, что ли? Или там «не надо меня жалеть». И это всё в кинофильмах повторялось. Человек должен быть такой, как «бестия блонда». Такой, абсолютно безжалостный сверхчеловек. Странно как-то это звучало для меня. Но всё-таки я воспитывался в семье христианской, и все эти советские дикости ко мне не прививались. Я всё не мог понять, почему это так: почему продать родного папашу — это подвиг, и благодаря этому ты получаешься пионер-героем. Никак не мог я всё это усвоить. Что-то нужно в голове очень серьёзно изменить, прежде чем настучать на своего родного папу.

И вот эта новая религия, которая пришла с коммунизмом, она, конечно, очень многое в человеке переделала, изуродовала. И мы все — наследники этой эпохи. Какое мы получили наследство? Во-первых, у нас сорок миллионов женщин не имеют мужей. Почему? А потому что эти семьи разрушены. А почему они разрушены? А потому что к такому делу как семья приступали люди, у которых никакого представления о семье не было. А те качества, которые им внушались, они никак не благоприятствуют созданию семьи и семейной жизни, но наоборот. Почему? Потому что один из постулатов коммунизма говорит о том, что семья должна отмереть. Люди соединяются на какое-то время, дают потомство, которое потом воспитывает государство. От этого детские сады, пионерлагеря, потом концентрационные лагеря и так далее. То есть вся страна — как лагерь. Человек — это винтик в машине. Причём это не то что как-то тайком. Об этом говорилось, как об идеале жизни. Даже строились большие дома. Вот, например, дом на набережной — один из самых больших домов в Москве — там не была даже предусмотрена такая вещь как кухня. Потому что, ну, а зачем готовить? Пришёл с работы, спустился в столовую, поел. Такая вещь как семейный очаг — это вообще не предусматривалось даже для людей, которые занимают должность министра. Это уже потом как-то выгораживали какие-то комнатёнки, из кладовок делали какие-то кухоньки. Потому что у человека есть стремление, ему данное от Бога — стремление к созданию семьи. А потом, какая-то есть память о том, как это должно быть. Поэтому человеческий материал или, как тогда говорили, массы этому сопротивлялись, как могли. А идеологи старались их перевоспитать. Или как говорили, буквально относясь к людям как к машинам, — перековать. Перековка. Вот такие ставились задачи, и многое из этого удалось воплотить в жизнь.

Какой результат? Результат в том, что наш народ — один из самых несчастных народов в мире. Он полностью запутался, полностью дезориентирован. А сейчас его продолжают программировать такими же вещами, отрицающими семейную жизнь и христианское просвещение — тот же самый телевизор, тот же самый компьютер, вся кинопродукция, ну и ответвление коммунистической религии — плавный переход к либерализму. А это, собственно, две руки одного и того же дьявола, который полностью отрицает христианство. И извращает. Почему? Потому что коммунистическая идея, она только частично нашла своё воплощение. Дьявол же не мог на этом успокоиться и сказать: «Ну всё, ничего не выходит, люди всё равно стремятся к каким-то естественным проявлениям». А дьяволу угодно, чтобы человек жил жизнью противоестественной. Вот всё, что только дурно, всё, что только во вред. И внушаются людям такие вещи: «У тебя должна быть своя точка зрения» Будь ты полный баран, но у тебя должна быть своя точка зрения, и ты должен со всей бараньей энергией её отстаивать. Истины вообще нет. Есть точки зрения более или менее интересные. Истина растворяется. То есть, как будто вообще нет ни Бога, ни истины, ни Божественного Света. И наступает такая общая серая тьма. Множество, бесчисленное множество точек зрения, но известно из психологии, что самостоятельная точка зрения вообще может быть у восьми процентов людей. А остальным достаточно показывать пасту «Colgate» по телевизору в течение месяца, и они все перейдут на «Colgate», и ещё будут доказывать её преимущества. В любую какую-нибудь песенку ткни пальцем и объяви её хитом, и уже пятнадцатилетние подростки будут в ладоши хлопать, пальцы показывать, распевать. Им объявили, что это — хит. «Ты что, не знаешь? Это хит!» И всё, и они уже все в шляпе. Всё. И любого человека — даже немого — можно сделать певцом. Просто за него будет петь кто-то другой, можно и на сцене. Потому что на сцене главное — это всё-таки прыгать, а не петь. Поэтому один прыгает, другой поёт. Сейчас уже не смотрят, кто как поёт. А смотрят на то, как ты выглядишь. А как ты выглядишь? Да ты можешь быть уродом-уродом, для этого есть имидж-мейкеры. Поэтому из любого можно слепить и покрасивее, и поинтереснее. Это всё делается абсолютно автоматически, а люди, к сожалению, это воспринимают — вот эту ложь, а это всё обман, всё грим, всё ненастоящее, всё подмена — воспринимают не только как настоящее, но и как высокое, как-то, чему нужно подражать, к чему нужно стремиться, за что платят большие деньги. А никакого кумира не остаётся, только деньги. То, что деньги приносит, то хорошо, перед тем благоговеют. А к тому, что денег не приносит — никакого интереса.

Ну и конечно, человек через это впадает в рабскую зависимость к дьяволу, который это всё устроил. И единственная возможность этому противостоять — это только некоторое количество людей просветить светом Христовой Истины. Вот за этим Господь пришёл к Иордану. Начал вот там, на краю Римской Империи, в далёкой провинции Иудее. Начал вот эту деятельность. Приблизилось Царство Небесное. Это было две тысячи лет назад. Истина, как она была — Христос, так она и осталась. Только единственное условие нужно. Нужно в это поверить. Ну, можно ещё, помимо того, чтобы в это поверить, ещё кое-что проверить. И Сам Христос дал такие алгоритмы: Он, например, говорил, что дерево познаётся по плодам. Что предлагает человеку дьявол и какие бывают от этого плоды? Вот какой результат? Вот человек полностью повернётся лицом к дьяволу и начнёт в той или иной форме делать то, что тот от него хочет. Что в результате? Если последовательно, то человек в результате приходит к самоубийству и к сумасшествию. А Христос, несмотря на то, что жизнь христианская трудна и тяжела, даёт человеку нескончаемую и ни с чем не сравнимую вечную радость. Вот, собственно, и всё. А то, что предлагает дьявол — и деньги, и славу и ещё разные на вид приятные вещи, — оказывается всё обманом, всё временным, и всё только приманкой для того, чтобы уничтожить человеческую душу.

В сегодняшний день мы празднуем это удивительное событие, когда Христос принимает крещение исключительно с целью, чтобы указать нам путь. Ценность самого крещения современный советский человек и не знает, и, к сожалению, он не в состоянии даже это охватить умом. А ценность в том, что он через крещение становится членом Церкви, которая может его спасти от действий дьявола. Человек этого не знает. По поводу того, зачем креститься, люди будут говорить любую чушь, только не то, что есть на самом деле. Потому что очень многие говорят: «Ну, я в Бога верую, а церковь-то зачем?» «Кому Церковь не мать, тому Бог — не Отец» — сказано это ещё в третьем веке, а сейчас — двадцать первый. Смысл в крещении, если оно не является для человека входом в Церковь, отсутствует. Никакого смысла в нём нет. Некоторые говорят: «Ну как же ребёночка не покрестить? Чем он виноват?» Ничем не виноват. Но недаром все бабки-колдуньи, прежде чем заговаривать ребёнку грыжу, они спрашивают, крещёный он или нет. Почему им нужно, чтобы младенец был крещёный? Да очень просто. Сатане важно надругаться над крещёным. Его некрещёные не интересуют. Потому что для некрещёного спасение невозможно. Потому что спасение — только через Церковь. А если он вне, с ним уже — с точки зрения дьявола — всё в порядке. И вот, очень многие для того, чтобы заговорить грыжу, они сначала крестят, потом отдают бабкам на поругание сатанинское. И думают, что они всё правильно делают. Потрясающе.

Труднее всего обратить ко Христу крещёного и, как он именует себя, православного человека. Потому что он православен по-своему, но не по-христиански. Он даже иногда это не связывает. Как однажды на улице улыбающийся мужик меня поприветствовал: «С Христом Воскресом Вас!» То есть если его попросить проанализировать, он не сможет это сделать. Он знает, что это как-то фонетически связано. Но надо же понимать, что этого, конечно, недостаточно. По-русски это называется: «Слышишь звон, а не знаешь, где он».

Представляете, какое нам — каждому из нас — предстоит поприще? Мы все должны участвовать в просвещении людей, начиная, конечно, с детей. Потому что взрослые, они склонны на всяких объяснениях спать. Потому что ум с трудом воспринимает божественные слова. А вот дети ещё способны.

https://проповеди.рф/propoved/na-nedelyu-33-yu-po-pyatidesyatnitse-poprazdnstvo-bogoyavleniya-20−01−2013-g/