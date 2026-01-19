Русская линия
Сводка новостей от 19 января 2026

«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи»
Сегодня Русская Православная Церковь празднует Крещение Господне…

Крещение. Икона. Середина XIV века. Национальный музей, БелградЧто такое вода? Это понятно всякому: и насекомому, и животному, и человеку. У воды совсем простая химическая формула: два атома водорода соединены с одним атомом кислорода. Но при такой простоте химического состава, она обладает замечательными, уникальными свойствами. Вода необходима для жизни. Каждый может это проверить, если водопровод в его доме перестанет действовать. Жизнь сразу станет намного труднее. Вода может замерзать. Каждую зиму наши водоёмы — озёра, реки — покрываются льдом. А не задумывались ли мы, почему вода замерзает сверху? Как мы знаем ещё из школы, все тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. А если сжимаются, значит становятся тяжелее. Стало быть, лёд обязан быть тяжелее воды, в воде он должен тонуть. Оказывается, у воды есть одно удивительное свойство: при охлаждении, в маленьком интервале температур, как раз во время замерзания, вода не сжимается, а расширяется. Поэтому лёд плавает, и все водоёмы замерзают сверху. Наука до сих пор не может объяснить этот феномен. Для русского верующего человека — всё понятно: Бог позаботился о России и о других странах, где бывает долгая и холодная зима. А представим себе, что бы произошло, если бы лёд был тяжелее воды, и река промерзала бы начиная со дна и далее на всю глубину. Каким бы образом мы сделали в ней прорубь, освятили воду на Крещение и купались? А Господь всё, слава Богу, устроил!

Крест крещенской купелиУ воды есть ещё одно удивительное свойство: её можно освящать. И с помощью такой святой воды все творения, живые и неодушевлённые, могут получать благодать Божию и освящаться. Более того, в таинстве Крещения с помощью воды люди могут ещё и рождаться для жизни вечной. Поэтому люди во все времена будут чувствовать духовный восторг и благодать Божию при кроплении и купании в воде, освящённой по чину великой агиасмы. Такое чудесное свойство вода приобрела благодаря Крещению Господню.

Господь наш Иисус Христос принял Крещение в водах реки Иордан в 30-летнем возрасте. Чтобы приготовить Израильский народ к принятию Спасителя, перед Ним был послан пророк Иоанн Предтеча. Святой Иоанн проповедовал при Иордане и крестил приходящих к нему для очищения от грехов. Когда же безгрешный Господь пришёл к нему, чтобы тоже креститься, Иоанн говорит Ему: ''Мне надобно креститься от Тебя, а Ты приходишь ко мне?'' Но Христос настоял на Своём. Ему обязательно надо было это сделать. Не для того, чтобы очиститься от грехов Самому, а чтобы освятить водное естество и установить Таинство Крещения для всей христианской Церкви. Именно для этого Агнец Божий входит сегодня в воды Иорданские.

Крещение Господне называется также Богоявлением, потому что при этом событии миру явлены были все три Лица Святой Троицы: Бог Сын крестился в Иордане, Бог Отец свидетельствовал голосом с Неба: ''Ты еси Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение'' (Мк.1,11), и Дух Святой сошёл на Иисуса Христа в виде белого голубя.

Поздравляем всех с великим праздником Крещения Господня!

Архимандрит Борис (Долженко)

