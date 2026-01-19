Что такое вода? Это понятно всякому: и насекомому, и животному, и человеку. У воды совсем простая химическая формула: два атома водорода соединены с одним атомом кислорода. Но при такой простоте химического состава, она обладает замечательными, уникальными свойствами. Вода необходима для жизни. Каждый может это проверить, если водопровод в его доме перестанет действовать. Жизнь сразу станет намного труднее. Вода может замерзать. Каждую зиму наши водоёмы — озёра, реки — покрываются льдом. А не задумывались ли мы, почему вода замерзает сверху? Как мы знаем ещё из школы, все тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. А если сжимаются, значит становятся тяжелее. Стало быть, лёд обязан быть тяжелее воды, в воде он должен тонуть. Оказывается, у воды есть одно удивительное свойство: при охлаждении, в маленьком интервале температур, как раз во время замерзания, вода не сжимается, а расширяется. Поэтому лёд плавает, и все водоёмы замерзают сверху. Наука до сих пор не может объяснить этот феномен. Для русского верующего человека — всё понятно: Бог позаботился о России и о других странах, где бывает долгая и холодная зима. А представим себе, что бы произошло, если бы лёд был тяжелее воды, и река промерзала бы начиная со дна и далее на всю глубину. Каким бы образом мы сделали в ней прорубь, освятили воду на Крещение и купались? А Господь всё, слава Богу, устроил!

У воды есть ещё одно удивительное свойство: её можно освящать. И с помощью такой святой воды все творения, живые и неодушевлённые, могут получать благодать Божию и освящаться. Более того, в таинстве Крещения с помощью воды люди могут ещё и рождаться для жизни вечной. Поэтому люди во все времена будут чувствовать духовный восторг и благодать Божию при кроплении и купании в воде, освящённой по чину великой агиасмы. Такое чудесное свойство вода приобрела благодаря Крещению Господню.

Господь наш Иисус Христос принял Крещение в водах реки Иордан в 30-летнем возрасте. Чтобы приготовить Израильский народ к принятию Спасителя, перед Ним был послан пророк Иоанн Предтеча. Святой Иоанн проповедовал при Иордане и крестил приходящих к нему для очищения от грехов. Когда же безгрешный Господь пришёл к нему, чтобы тоже креститься, Иоанн говорит Ему: ''Мне надобно креститься от Тебя, а Ты приходишь ко мне?'' Но Христос настоял на Своём. Ему обязательно надо было это сделать. Не для того, чтобы очиститься от грехов Самому, а чтобы освятить водное естество и установить Таинство Крещения для всей христианской Церкви. Именно для этого Агнец Божий входит сегодня в воды Иорданские.

Крещение Господне называется также Богоявлением, потому что при этом событии миру явлены были все три Лица Святой Троицы: Бог Сын крестился в Иордане, Бог Отец свидетельствовал голосом с Неба: ''Ты еси Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение'' (Мк.1,11), и Дух Святой сошёл на Иисуса Христа в виде белого голубя.

Поздравляем всех с великим праздником Крещения Господня!

Архимандрит Борис (Долженко)