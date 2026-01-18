Неделя перед Богоявлением, малое преполовение этого единого праздника, рождественского цикла в жизни Церкви. Когда-то в древности это был единый праздник, который назывался Богоявлением. Он был насыщен переживаниями и Рождества, и Крещения Господня. Действительно, для всего народа Христос явился не в день Своего Рождения, а именно на реке Иордан, когда Он явился и заявил о Себе как о Мессии, Спасителе. Практически Его рождение для того поприща, к которому Он призван, произошло тогда в водах Иорданских. Тем более несколько позже Он об этом и сказал, что вообще духовная жизнь христианская с этого момента должна и начинаться, когда человек принимает святое крещение с покаянием.

Большинство людей крестятся вообще незнамо зачем. Главный аргумент: «Потому что у меня бабушка была крещёная». А если бабушка картами на жизнь зарабатывала, значит обязательно всем картёжниками быть? Это, как всегда, стереотип, потому что людей, способных мыслить самостоятельно, встретишь крайне редко, один на сто тысяч человек или того меньше. Среди слабого пола это ещё реже. Поэтому в основном народ пробавляется стереотипами. Стереотип возникает от того, что кто-то что-то сказал, иногда в шутливой форме, в анекдотической, запоминающейся, и это понравилось. Дальше уже люди начинают это повторять, не рассказывая о первоисточнике. Получается, вроде как свою мысль сказал. Особенно это наблюдается у детей. Он услышит что-то из разговора взрослых, бывает смешно, когда невпопад употребит какое-то учёное слово или какую-нибудь ахинею.

Вот стереотип: «Каждый человек должен во что-то верить». Ну хорошо, веруй в сушёного таракана. Сильно? Если во что-то, так, пожалуйста, в него и веруй. Получается, что самый простой наводящий вопрос человек не в состоянии себе задать. В этих стереотипах человек живёт. Хорошо ещё, если человек время от времени читает какую-то книгу, тогда он начинает отождествлять себя с мыслями этого писателя, что-то оттуда начинает заимствовать. Потом, переходя к другому писателю, который может быть противоположный по своему содержанию, он начинает отрицать. Другие люди удивляются: «Ты ещё месяц назад говорил это, а теперь прямо противоположное?» Естественно, тогда он читал эту книгу, а теперь эту. Теперь люди вообще, может быть, к счастью, книг не читают. В основном все общечеловеческие понятия из телевизора черпают. Наиболее часто повторяющиеся в телевизоре сентенции идут из рекламы, поэтому люди в основном начинают общаться с помощью языка рекламы, как-то приспосабливая свою жизнь, цитируя те тексты, которые им удаётся выслушать там, как наиболее легко запоминающиеся и более или менее профессионально сделанные, чтобы они действительно запомнились. Цель рекламы — чтобы человек запомнил. Запомнить можно благодаря двум вещам: первое — это частое повторение, но за это надо платить, а второе — чтобы внутри рекламы содержалось что-то, цепляющее человека за его сознание. Кто это нашёл, тому человеку платят хорошие деньги, потому что он экономит, не нужно уже часто повторять. Поэтому люди такими сентенциями в основном живут.

Каждый человек себе веру подбирает по вкусу. Так и с христианством, если поговорить с каким-то человеком, даже девяносто лет отходившим в Церковь, очень часто оказывается, что он не имеет представления полного о том, что есть воля Божия, что есть заповеди Божии, хотя бы представления. А бывает так, что имеет, и очень хорошо у него это складывается, но он даже пороху не имеет никакого душевного, чтобы это исполнить. Тем не менее, бывают такие совершенно фантастические случаи, можно привести миллион примеров, с каждым из нас это бывало. Сейчас мне в голову пришёл вчерашний пример, я застрял на автомобиле среди поля, бросил его и пошёл в ближайшую деревню, километра полтора. Прихожу к одному парню, я знаю, что у него трактор есть, говорю, что я застрял. Он говорит: «Хорошо». Оделся, кликнул своих двоих братьев, говорит: «Пойдём». Я говорю: «Куда пойдём? Трактор-то вот». Он говорит: «Так он два месяца уже не работает». Я говорю: «Куда же мы пойдём?» А он: «Откапывать». Вот он пёр туда полтора километра и обратно. Три километра, скользя, по лужам, потом откапывали целый час, потом прыгали на этом, пока не продавили, потом толкали, выехали. Я их потом отвёз, конечно, потом другой дорогой выехал. Вот интересно, обычно у родителей проблема обратиться к ребёнку, чтобы что-то попросить, донести ведро до мусорного бака или помыть посуду. Три-пять минут с помощью всяких средств. А тут оделись, не имея трактора, взяли лопаты и пошли. Одно только слово человека, которого они видят пять раз в году. Я им никто, не сват, не кум, ничего. Дядя Дима и дядя Дима, вот и всё. Поступок совершенно христианский, совершенно бескорыстный, никаких планов на этот счёт. Внутри человека, не во всех, но во многих, ещё не убито, что когда-то его прадед был христианином. Глядя на него, в его дедушке очень много осталось христианского, хотя дедушка формально и этнически вообще татарин. Они все крещёные, сам дедушка крещёный. Это теперь вдруг татары решили сплошь стать мусульманами, но ещё совсем недавно такого не было поголовно. То, что столетиями накапливалось, проявляется в обычной жизни. Это есть конкретные плоды.

В чём наша с вами проблема? Весь плод нашей христианской жизни заключается в том, что мы ходим в храм, мы, по крайней мере, я надеюсь, научились себя прилично более или менее вести, не как обычный средний московский уровень — пьянка пополам с матом. Можно надеяться, что ведём себя по-другому, по крайней мере, не каждый день. Во всём остальном всё то же самое, что в обычной жизни — те же самые отношения, те же самые принципы, те же самые подходы, те же самые обиды на людей, те же самые склоки. Абсолютно полное пренебрежение Евангелием. Это, конечно, не наша особая вина, потому что мы, как правило, уже все в Церковь пришли, воспитанные этим миром, люди уже не молодые, не юные, когда можно кому-то что-то объяснить. Это тоже трудно, а объяснить, чтобы человек запомнил, ещё трудней. Чтобы он это принял сердцем, ещё более трудно. А чтобы он этому следовал, это уже, извините, практически и не встречается. Этот навык обычной жизни, конечно, мешает. Слава Богу, что какие-то следы в некоторых поступках иногда выявляют глубинную христианскую основу. Это очень важно. На это мы можем как-то опираться, на эти душевные свои движения. Благодаря этому мы можем найти свой путь, некоторую устойчивость.

Христианство по отношению к этому миру, в котором мы живём, в котором мы находим массу привлекательных для нас вещей, противоположно до абсурда. Тертуллиан ещё во II веке сказал: «Верую, потому что абсурдно». Это абсурд, когда человек, который тебе не платит деньги, застрял, а ты идёшь туда-сюда три километра зимой, ночью, чтобы незнамо кого вытаскивать. Застрял, какие проблемы? Включи мотор и спи, грейся, а завтра иди на станцию, плати трактористу, он привезёт и вытащит. Или иди на дорогу, голосуй, может, остановится какой сумасшедший. Кто ночью здоровому мужику остановит машину, когда он один стоит голосует? Только больной совсем. Попробуй останови, останешься без машины, без денег, может, и без головы даже. Сама жизнь не предполагает какого-то милосердия, особенно, когда в тёмное время суток позвонили в дверь: «Дайте водички попить». Ну да, сейчас, водички. Одна прихожанка пустила одного, потом смотрит — того нет, этого нет. Так ловко всё обчистил. Молодец, ловкий малый. Но и она теперь учёная, но лучше бы раньше.

Христос родился 2002 года тому назад или 2008 лет тому назад — это вообще не играет никакой роли. Это всё равно, что я встану, помолюсь в двенадцать часов ночи. А по какому времени? По декретному, по среднеевропейскому, по летнему, по зимнему? В чём такой магизм этой цифры — двенадцать? Переведи ещё на два часа, в чём вообще проблема? В Калифорнии вообще день. Какая разница, Земля-то круглая. Спорят, на каком кладбище лежать, тут или там, туда ногами или сюда. Какое это имеет вообще значение? Ёлка на Рождество. При чём тут ёлка и Рождество? Где это в Вифлееме кто ёлку видел? Была ли она там, при чём она тут? Да ни при чём, лютеранский, немецкий обычай. У нас тоже в России в богатых семьях в конце XIX века это возникло. Испокон веков добрая традиция — здрасьте, придумали. Приятно конечно, хвоей пахнет, замечательное растение, можно сказать, одно из самых замечательных, вечнозелёное. Да масса достоинств, но не в этом же дело. Это всё можно устроить — и куличи, и яйца, и ёлки. Всё равно это не имеет отношения ни к Кресту, ни к спасению, ни к Воскресению, ни к духовной жизни. Имеет отношение только преодоление, потому что с точки зрения земного здравого смысла христианская вера — это абсурд.

Люди хотят жить по земному. Хотят жить здесь, умереть, а потом исчезнуть в бездне. Даже если человек хочет исчезнуть, у него ничего с этим не выйдет. Господь на землю пришёл, чтобы как-то избавить нас от этой бездны. Он говорит вещи, которые нам кажутся абсурдными. Он делал это даже специально, Он так учил апостолов. Он дождался, что Лазарь умрёт, а потом пришёл и воскресил. Они говорят: «Ну как же, он же уже смердит». Понимаете? Это не то, что у нас зимой вытащил покойника, он до марта будет лежать, не шелохнётся. Там на следующий день уже просто невозможно подойти, поэтому хоронят сразу. В Чечне такой обычай, это от арабов идёт. В Чечне тоже зима, но раз уж они такие мусульмане стали вдруг ни с того ни с сего, непонятно отчего, но этот обычай из жарких стран, потому что смердит. Господь подошёл, сказал Лазарю выйти, он выходит. Что с этим делать? Господь всё может устроить, даже смердящего человека воскресить.

Нас, смердящих грехом, Господь может воскресить. При одном условии: если мы Ему поверим и, если мы этого очень захотим. Захотеть можно, только если поверить. Если не поверишь, то не захочешь. Если нет реального опыта духовной жизни, то этому нельзя поверить, человек будет сомневаться, потому что всё земное близко, сладко и очень доступно, а тут нужно пойти на этот абсурд. Где-то на глубине души, как в этих ребятах, про которых я рассказал, это лежит. Почему? Потому что, хотим мы или не хотим, верим или не верим, нас Бог создал, мы все пойдём на суд Божий. Поэтому там, в глубине души, в каждом из нас это есть, это ощущение, это предчувствие, какое-то неосознанное, как апостол Павел говорит, «как сквозь тусклое стекло», это видение. Остальное всё — это попытка преодолеть наше земное тяготение, которое, конечно, связано с грехом. Кто счастлив? Все несчастливы. Почему человек — это самое разумное существо, но так несчастно устроена его человеческая жизнь? Потому что человек оторван от источника любви, от Бога. Он пытается делать какие-то умозаключения, но невозможно. Все религии, которые человек сам создавал, всегда вырождались в какую-то откровенную бесовщину. Только когда Сам Господь пришёл, Он принёс свет этому миру, эту красоту, чистоту, правду. Наше сердце тоже чувствует эту правду. Надо войти в такое устроение, чтобы Евангелие всю остальную рекламу, которой живёт современный человек, вытеснило, чтобы оно стало для нашего сердца важнее. Тогда наше сердце может склониться и укрепиться в вере, тогда мы сможем и встать на пусть спасения. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.

