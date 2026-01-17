Собор семидесяти апостолов был установлен Церковью в ознаменование того, что все они были равночестены между собой. Святой евангелист Лука повествует, что Иисус Христос, кроме двенадцати апостолов, которые следовали за Ним, избрал ещё семьдесят апостолов и послал их в города и села проповедовать Царствие Божие. Он дал им силу творить чудеса, не велел им заботиться о потребностях житейских, но призывать людей к вечной жизни. Когда эти семьдесят апостолов возвратились к Господу и с радостью сказали Ему: «Господи, и бесы повинуются нам», Иисус отвечал: «Не о сем радуйтесь, но о том, что имена ваши написаны на небесах».

После вознесения Иисуса Христа святые апостолы, укрепленные благодатью Духа Святаго, усердно продолжали дело, завещанное им Господом. Они неутомимо обходили города и села, везде проповедуя слово Божие, служа образцами святой жизни и крестя уверовавших во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Имена 70-ти апостолов упоминаются в Деяниях и Посланиях апостолов, но большинство из них известны только по церковной истории и церковному преданию. К 70-ти апостолам Церковь причислила ещё двоих — святого апостола Кифу, которому явился Господь по Воскресении, и апостола Симеона, так как они тоже прославились апостольской проповедью.

Особо Церковь почитает и восхваляет 70 апостолов за то, что они научили почитать Троицу Единосущную и Нераздельную.

Сегодня мы вспоминаем видную общественную деятельницу и писательницу екатерининской эпохи княгиню Е.Р.Дашкову, скончавшуюся в 1810 году.

Екатерина Романовна Дашкова родилась 17 марта 1743 года и была дочерью графа Романа Илларионовича Воронцова от брака с Марфой Ивановной Сурминой, крестницей Императрицы Елизаветы Петровны. Она воспитывалась в семье дяди, канцлера М.И.Воронцова. В 1758 г. вышла замуж за князя М.И.Дашкова. В 1758 г. она сблизилась с будущей Императрицей Екатериной II, и приняла горячее участие в подготовке переворота 28 июня 1762 г.

Дашкова участвовала в создании Вольного Российского собрания при Московском университете. В 1783 г. она была назначена Екатериной II директрисой Петербургской Академии наук, которую возглавляла до 1794 г. При содействии и поддержке Дашковой издавались собрания сочинений М.В.Ломоносова, труды С.П.Крашенинникова и И.И.Лепехина. В Академии наук стали читаться общедоступные курсы по математике, физике, минералогии, естественной истории. С открытием в октябре 1783 Российской Академии Дашкова становится её президентом, ею был написан устав этого учреждения, определены его основные задачи. Трудясь над тем, чтобы «возвеличить российское слово», Российская Академия и ее президент предпринимают научное издание «Словаря Академии Российской» (1789 — 1794), в котором принимали участие ведущие ученые России. В 1783−84 гг. Дашкова руководила журналом «Собеседник российского слова», в котором печатались Г. Р.Державин, Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин, В.В.Капнист. Как директор Академии наук Дашкова курировала издание журнала «Новые ежемесячные сочинения» (1786−94), в котором напечатала материалы, связанные с Французской революцией, в которых было резкое неприятие происходившего во Франции.

Государь Павел I Петрович, попомнивший Дашковой участие в перевороте 1762 г., снял её со всех постов и отправил в ссылку, откуда ей удалось вернуться при Императоре Александре I.

Русская линия