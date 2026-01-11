В сегодняшний день сливаются несколько праздников: ныне и Собор Пресвятой Богородицы (прославляем всех тех людей), и Давида царя, от которого она происходила, и Иосифа Обручника, и детей его, которые сопровождали праведное семейство во Египет. Также сегодня и Неделя по Рождестве, такой особый день, который являет собой симметрию по отношению к Неделе перед Рождеством. Эти два воскресенья обрамляют храмовое празднование Рождества Христова, являются вот для него таким важным литургическим оформлением. Именно в воскресенье, когда приходит наибольшее количество народу, чтобы речь о Рождестве Христовом как о величайшей тайне спасения человечества звучала не только в сам день праздника, но и в предваряющее воскресенье и в последующее за ним. Также сегодня память архидиакона Стефана, страдальца за Христа, проповедника, который является в нашей Церкви первомучеником: первый пострадал за свою проповедь, был жестоко побит камнями до смерти. И также невозможно в этот день его забыть.

Для сегодняшнего дня Святая Церковь избирает два чтения из Евангелия. Первое из Евангелия Матфея, где повествуется о бегстве праведного семейства во Египет. «Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его» (Мф. 2, 13). Вот в этих простых словах открывается нам очень глубокая истина о том, что, когда нет никаких средств, чтобы исполнилась воля Божия, а Господь хочет, чтобы это совершилось, он может даже послать Ангела, для того, чтобы изменить естественный ход событий. Потому что иначе Иосиф не мог знать о том, что Ирод замыслил такое злодеяние — избить всех младенцев в Вифлееме, чтобы среди них оказался Христос. Господь не мог допустить, чтобы младенец Христос, народившийся и ещё не создавший Церковь, и не вышедший на проповедь — он бы погиб от злодеяний Ирода. И поэтому Он скрыл в Египте праведное семейство. Но тут ещё сказывается и послушание самого Иосифа: «Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего» (Мф. 2, 14−15). Потому что Иосиф мог не придать этому значения, но он послушался голоса Божия. Нам тоже нужно извлечь из этого для себя поучения: несмотря ни на какие трудности, мы должны всегда слышать голос Божий, обращённый к нам. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Мф. 2, 16−18). Но нигде не сказано, что волхвы, когда поклонились Младенцу, не стали возвращаться к Ироду для того, чтобы над ним посмеяться. Нет. Это иродова гордость внушила ему, что они над ним посмеялись. А они поняли и почувствовали, что Ирод — не друг Младенцу, что он обманщик, он выведывал всё о Младенце не для того, чтобы прийти так же поклониться, а для того, чтобы Его погубить. Потому что Младенец уже для него, как для воплощения всякого зла, представлял угрозу. Угрозу его царствованию. И он боялся, что этот Младенец действительно Мессия, а большинство жителей Израиля ожидали Мессию прежде всего как политического освободителя. Им трудно было понять, что Царство Христово — оно не от мира сего. Ничего не меняется от того, что изменяется политический порядок и государственная власть. Потому что носитель власти — это человек. Если люди остаются со своими грехами, страстями, то перемена власти ни на что не влияет, как Иван Андреевич Крылов говорил: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Это совершенно бессмысленно — тратить энергию, а тут ещё желание залить кровью Вифлеем.

Измениться может что-то в государстве, в народе, только в одном случае: если у тех людей, из которых состоит этот народ, и из которых состоит эта власть, что-то переменится сначала в уме, а потом в сердце. А если это не меняется, то ничего измениться и не может. Более того, даже Ирод при всём своём могуществе не смог изменить ход истории. Всё равно благодарное человечество отсчитывает новую эру от Рождества Христова. Он не смог при всём могуществе своём царском этому никак помешать.

«По смерти же Ирода, — се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется (Мф. 2, 19−23).

Не долго после своего злодеяния Ирод прожил. Убиение тех младенцев, которых по его приказу его воины умертвили, это с точки зрения замыслов Ирода было совершенно бессмысленное пролитие крови. И очень много замыслов по поводу пролития крови — они не приводят к тому, чтобы этот замысел завершился, и совершилось то, что человек задумал. Если не так далеко в историю взглянуть, сколько Ленин пролил крови? Реки. И что? Построили ли царствие, построили светлое будущее? Сколько рек крови пролил Сталин? И что? Сохранил ли он себя? Он вообще хотел прожить до 90 лет. Нет. Его же сотоварищи и отправили его на тот свет, несмотря на то, что он каждую ночь вообще ночевал в другом месте. Ничего не спасло. Всё напрасно. Он хотел себя уберечь, он хотел себя сохранить. И те огромные миллионы и миллионы русских людей, которых он бросил в топку войны, они были просто уничтожены, ни за что ни про что. Он спасал собственную шкуру. Потому что если бы он попал в руки Гитлера, можете себе представить, чтобы тот с ним сделал. Наверное, чучело набил, а не просто бальзамировал бы его мясо. И что? Напрасно. Сколько было завоеваний по поводу расширения земли? Один росчерк пера трёх пьяных мужиков — и огромные куски отваливаются. Зачем это всё было поливать кровью? Напрасно. А сколько пролил крови Наполеон Бонапарт? Реки крови. И чего он достиг? Да ровным счётом ничего. А его последователь Адольф Гитлер? Сколько рек пролил крови. И что? И чего он достиг? Получила ли что-нибудь от этого страна, для которой вроде бы он всё старался? Нет. Ничего из этого не вышло. Поэтому Ирод жил не только тогда, и до Ирода жили такие ироды, и после, и ещё будут такие же ироды, которые готовы будут ради своих каких-то планов проливать реки человеческой крови. И что? Это попускает Господь за грехи людские, но это не приводит к желаемому этими иродами результату. Но, к сожалению, когда человек далеко отстоит от Бога, у него создаётся впечатление, что он самый умный и сам всё знает. А тут ещё дьявол ему помогает. Волхвы и не думали над ним смеяться, но дьявол внушил ему мысль, что они решили посмеяться над ним. Нет. Они просто решили убраться восвояси, чтобы и себя сохранить, и не причинить вред Младенцу, потому что они уже почувствовали, что своими рассказами о Нём, они только подогрели желание Ирода убить. И Ирод в своём деянии пошёл прямо против Бога. Потому что если это Мессия, Помазанник Божий, а ты хочешь пролить Его Кровь, разве ты не идёшь против Бога? А если это не Мессия, тогда тебе вообще ничего не угрожает, зачем убивать такое количество младенцев? Совершенно невинных.

Но ироды бывают не только в таком государственном масштабе, как Гитлер, который за 13 лет всю Европу перекроил и изменил во многом всю ситуацию, и всё было на грани, Господь просто не мог попустить. Человечество ещё не готово к приходу главного антихриста. Всё ещё впереди. Но ироды бывают и в масштабе жизни одного человека. Как размышляет каждая мама, которая решает убить собственное дитя? Она размышляет так, что этот ребёнок ей не нужен, ей от него неприятности, потому что он, появившись на свет, изменит её жизнь. Как она думает, что изменит к худшему. Почему? Ну во-первых, ему надо выделить хотя бы метра четыре квадратной площади из того жилья, которое она занимает. Потом, хотя ребёнок и очень мало ест, но всё-таки какая-то часть бюджета уйдёт на то, чтобы его кормить. А сколько он поглощает времени? И это основное. Потому что ребёнок всё время требует внимания. То, вы слышали (в храме плачет младенец — прим. ред.), вот тут плачет, надо его утешать, он всё время приковывает внимание. А человек не хочет быть ничем связан. Поэтому если появится этот маленький человек в мир, он будет очень мешать. И очень не давать делать то, что человек хочет. Ну прямо буквально как с Иродом. Потому что у Ирода были свои планы, например, государство передать сыну Архелаю. А тут появляется Мессия, от которого он ждёт, что Он станет Сам Царём над Израилем. Поэтому надо Его устранить, он так думал. Потому женщины убивают младенцев, что они хотят быть счастливыми, а ребёнок -это такой объект, который не даёт человеку жить так, как ему нравится. И вот несколько миллионов матерей каждый год у нас в России заканчивают жизнь своих собственных детей, убивая их жесточайшими способами. И что? Жизнь их от этого становится лучше? Нет. Пятая часть из них впоследствии потом вообще не могут родить детей. Они остаются бездетными, несчастными. Потом многие думают, что на крови собственных детей можно построить какое-то счастье. Если Наполеон, Гитлер, Ленин, Сталин не сумели построить ничего для себя на крови чужих детей, то неужели мамочка, убивающая своё дитя, построит себе счастливую жизнь? Убив дитя своё. Это грех похуже греха Иродова. Масштаб конечно поменьше, но ведь это не важно. Каждая человеческая жизнь для Бога дорога бесконечно. Если на одну чашку весов положить одного человека, а на другую чашу весов — всю вселенную, то душа человека перевесит. Это более драгоценная вещь. И тем не менее под влиянием того, что разлито такое мнение в обществе, часто под влиянием своих мамочек, которые также этим грехом согрешали, женщины совершают всё новые и новые злодеяния. И после этого, когда люди вырастают, они думают что с помощью каких-то политических преобразований можно здесь, на нашей земле, пропитанной кровью младенцев, что-то такое счастливое устроить. Очень часто повторяющийся термин «цивилизованное государство». Но разве можно построить цивилизацию на убийстве собственных детей? А если бы это было возможно, то разве это государство могло бы считаться справедливым? Ну какая же справедливость, если народ питается собственными детьми? Разве для нашего народа что-нибудь возможно, какое-нибудь счастье? Это совершенно нереально. Поэтому имея самые богатые ресурсы в мире, имея один из самых талантливых народов на земле, обладающий одним из самых уникальных и великих языков — русским, тем не менее наоборот вымирание, сплошное пьянство, наркомания, огромное количество людей, сидящих в тюрьме, огромное количество лентяев, которые не могу никак себя заставить вообще как-то потрудиться и что-то вообще сделать. Вообще ни для кого, ни для дяди, ни хотя бы для собственных детей. Отошла благодать от этого народа. Хотя некоторые и кричат, флагами машут: «Святая Русь». Извините, граждане советские люди, к нам это не относится. Потому что мы переродились и выродились. Мы народ выродков. Потому что ну это же невозможно бесконечно пьянствовать и убивать собственных детей. Это же невозможно всё время бросать своих жён и отдавать на воспитание своих собственных детей каким-то тёткам то из детского сада, то из школы, то из детского дома и так далее, и так далее. Мы из одного из самых добрых народов, каким были ещё совсем недавно, 70 лет тому назад, превратились в народ, который просто омертвел душой. Абсолютно стал равнодушным. Единственное, что народом реально переживается, это какой счёт в футболе, в хоккее. Вот тогда, вот там мы видим какие-то эмоции, кто выиграл, кто проиграл, люди готовы ночи не спать, кричать: «Ура!», драться даже готовы. Готовы драться с теми, кто выиграл. Как-то вот это действительно, реально, и это видно, занимает людей. Люди не только набивают стадионы, а даже готовы тратить деньги куда-то ехать, в другую страну, чтобы там поорать, поучаствовать в спортивном состязании, где бедные мужики (ну, правда, за серьёзные деньги) лупят друг друга по ногам, калечат друг друга. Вот. Ну, а ими, этими мужиками, просто торгуют как проститутками: то один клуб купил, то другой. И совершается вот эта массовая проституция, правда за большие деньги. И вот это занимает. Для этого строят стадионы, олимпиады, миллиарды и миллиарды. Вместо того, чтобы сохранить своих граждан, чтобы они не объедали бедных мамочек. Потому что ну ребёнок сам 3 кг весит, и каждый день ему надо грамм 200−300 съесть, мамочка, она, бедная, обеднеет. Из-за этого ей придётся свои ногти носить, а не наклеивать какие-то дорогие. И в салон красоты ей придётся не ходить прыщики выдавливать, всё это придётся самой делать. В общем, сложную жизнь дети создают.

Звонил мне вчера один человек, ему уже под 90 лет, но он уже немножко потерял ориентир в пространстве, вот говорит: «Вы скажите там Путину, ну что ж творится: вот мусульмане! У нас уже три столицы мусульманских государств, и во всём мире вот что творится, пусть они этому поставят заслон». Извините, мусульмане — они детей любят. В Чечне нет детских домов. Почему христианство победило? Потому что христиане нечто могли предложить мусульманину. Я когда с Чингизом Айтматовым (мы с ним были дружны) говорил: «Чингиз Торекулович, а чего это Вы для своих произведений избрали вообще такую христианскую тему?» Например, «Богородица в снегах», он там про одного семинариста роман написал. Он объясняет: «А выше образа Христа нет ничего». А что современные православные или католики могут предложить мусульманскому миру? Что? Водку, проституцию, наркоманию, ненависть друг к другу и так далее. И полностью брошенные дети. Сказать: ну чего, христианство — это вера алкоголиков и проституток. Любая женщина крещёная только свистни — и они, 20 человек тут же улягутся. У них гражданский брак. Ха-ха. И всё, и никаких обязанностей. Ведь это религия животных. Эти же животные, они убивают собственных детей. Да вы чего. А мусульманство — нет. Каждый мусульманин рад каждому ребёночку, он их любит. Мы дошли до того, что в исламе любви оказалось больше, чем христианстве. Это не потому, что Христос оскудел любовью, нет. Это наше христианство оскудело. Потому что христианство — это религия жертвенной любви. А наше христианство извратилось. Потому что мы только: «Господи, дай!», «Господи, вот у меня проблемы», «у меня проблемы там квартирные», «у меня проблемы с сынком, он никак не может в институт поступить», «у меня проблемы с дочкой», «И вот ты мне, Господи, дай, дай, дай, дай». А христианство — это по-другому. Вот если вспомнить нашего первомученика архидиакона Стефана: в него кидают камни, чтобы он отрёкся от Христа, а он твёрдо стоит в вере, он терпит эту боль и умирает за Христа. А современный христианин? Современный мусульманин — он хочет умереть за свою веру. Он обматывает себя динамитом, куда ему его муллы, улемы прикажут, он туда идёт и умирает, взрывает вместе с собой, он готов собой пожертвовать. Его объявляют террористом. Но он не для того это делает, что хочет нагнать страху на весь мир. Конечно, Европа трясётся от страха и изгибается под собственной толерантностью. Но ничего не могут сделать, потому что нет таких юношей, которые готовы умирать за Христа. Из всех так называемых христианских юношей таких нет: он только ходит и всё что-то ноет, и жалуется, и всё плохо, и «я не знаю как», и «помогите», и только в церкви и слышно: «Помогите. Помогите. Помогите». Вот, всё наоборот. Всё выродилось. Всё изменилось. В этом причина. Поэтому сейчас любой мусульманин является примером. Всё наоборот. Вера, окрылявшая миллионы людей, которые шли на подвиги, они шли в пустыню, они колонизировали Сибирь, они строили храмы. Преподобный Сергий с одним топором ушёл лучшим боярским сыном в леса радонежские, и потом его ученики создали более сотни монастырей, которые стали образцами хозяйства, библиотеки, образование. А теперь что? Одни больные нытики. Вот в чём причина. Поэтому тут хоть Путину, хоть Медведеву хоть чего не рассказывай, ничего же не изменится от этих жалоб и стонов. Что-то изменится только тогда, когда изменится дух, когда будет гореть, когда будет желание, когда будет охота умереть за Христа. Охота Ему отдать жизнь. Охота этому послужить. А у нас ну максимум всё-всё себе, себе, себе и чуть-чуть — Богу. На Тебе свечечку, на Тебе записочку, на Тебе на монастырьчик, готов и в очереди постоять. Опять — приложиться, а зачем? Чтоб себе. «Вот у меня операция», «вот у меня дочка», «вот у меня внук». Опять себе. А когда же Богу?

Кто бы мог подумать, что исламский мир станет примером. А почему эти юноши умирают? Ну потому что они не хотят, чтобы у них было государство, в котором правят педерасты. Они не хотят, чтобы вот эта эстрада похабная к ним пришла. Они не хотят, чтобы везде, на всех площадках полуголые бесстыжие девки извивались. Они этого не хотят. Они хотят, чтобы те люди, к которым приковано внимание христианского мира, на их глазах по восьмому разу замуж не выходили, по шестнадцатому не женились. Они не хотят расшатывания своих устоев, прежде всего семейных. Вот за что они умирают. Это не какие-то там спустившиеся с гор террористы. Большинство этих юношей с высшим образованием. Да, они фанатики. Почему? От слова фанатос — они готовы идти на смерть.

А мы выдохшиеся полумёртвые больные люди. Кто нас может спасти от этой «сени смертной»? Только Христос. Только Христос! Он может оживить. А для этого нужен подвиг. То есть мы должны двигаться. Куда? К Нему. Не просто Его использовать. Да, Господь добр. Мы видим Евангелие: Он и исцелял больных, и очищал прокажённых, и кормил голодных, и давал очи слепым от рождения, Он готов. Пожалел Наинскую вдову, воскресил её сыночка единственного. Господь очень добр. Но что, Он пришёл на землю и пролил Свою Кровь для того, чтобы мы не сея, не запахивая землю, получали из рук хлеб и только жирели перед телевизором? Ведь Он же придумал этот механизм: ты бросаешь в землю зерно, и из него получается 50 зёрен. Пожалуйста, немножко потрудись, и с помощью солнца, которое Господь даёт, и с помощью дождя, который Господь даёт, ты вырастишь себе хлеб. Нет, все хотят даром. Все хотят. Почему? Да вот посмотрите: все едут в Москву. Почему? А никто не хочет пахать. Никто не хочет пахать. Все хотят только получать. И что, из этого чего-нибудь родится? Нет. Так что никакие внешние преобразования не помогут. Набери две дюжины гнилых брёвен. Как их ни перекладывай, всё, что ты из них построишь — это гнильё. Поэтому, только если мы сумеем переломить эту ситуацию: вместо того чтобы детей убивать — их растить; вместо того чтобы их отдавать чужим людям на воспитание — воспитывать самим, тогда мы можем вырастить вновь новый народ. И это возможно. Некоторые думают: «А это невозможно». Нет, возможно. Россия не один раз в своей истории была на грани полного уничтожения. Всё-таки в народе находились эти силы. Они, конечно, вокруг Церкви своей группировались, от Церкви получали благодать и вновь возрождались. Мы сейчас точно на таком переломе: если это произойдёт, вновь опять мы сможем зажить так, как велит Господь. Если нет — мы исчезнем. И это будет, конечно, большое горе, но это будет очень правильно. Это будет очень по заслугам. Потому что вместо того, чтобы сеять зерно, мы сеем кровь младенцев.

Вот мы видим, что Христос родился две тысячи лет назад, но проблемы взаимоотношений человека и Бога и людей между собой остались те же. И те же самые чувства, которые владели когда-то Иродом, теперь владеют современными молодыми людьми. Принципиально ничего не изменилось. А принципиально может измениться только с покаянием. Если от дурного обратимся к доброму.

