Будущий епископ Никодим (Кононов) родился в 1872 г. в Архангельской губернии в семье священника и в миру звался Александром Кононовым. В 1892 г. он поступил в Санкт-Петербургскую Духовную академию. На четвертом курсе принял монашество, вскоре был рукоположен во иеродиакона, а потом во иеромонаха. В 1896 г. закончил академию со степенью кандидата богословия и летом того же года был назначен смотрителем в Александро-Невское Духовное училище, затем ректором Калужской и Олонецкой духовных семинарий. Имел степень кандидата богословия (впоследствии магистра). Встречался со святым праведным отцом Иоанном Кронштадтским.

Преосвященный Никодим был автором книги о подвижниках Архангельской и Олонецкой земли — «Архангельского Патерика» и «Олонецкого Патерика», житий преподобных Иова Ущельского и Трифона Печенгского, а также являлся одним из главных составителей многотомного труда «Жизнеописания отечественных подвижников благочестия ХVIII-ХIХ столетий». Кроме этого, им были написаны несколько сборников жизнеописаний святых угодников Божиих Санкт-Петербургской и Вологодской епархии, а также подвижников Соловецкого монастыря. Святитель Никодим являлся также автором акафиста святителю Иоанну Златоусту, за который получил благодарность от Святейшего Синода. 9 января 1911 г. в Петербурге архимандрит Никодим был хиротонисан во епископа. Хиротонию совершали митрополиты: Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский), Киевский Флавиан (Городецкий) и другие. Владыка Никодим был направлен в Курскую епархию викарным епископом. В то время в состав Курской епархии входила и Белгородская. Будучи епископом в Белгороде, он «много потрудился в связи с состоявшимся вскоре открытием святых мощей святителя Иоасафа Белгородского. Преосвященным Никодимом были составлены две молитвы святителю, а также большой труд «Житие, прославление и чудеса святителя Иоасафа». В послереволюционные годы — годы гонений на Русскую Церковь, «архипастырь мужественно встал на защиту Христовой правды и бесстрашно обличал безбожную власть с амвона». В 1918 г., в праздник Рождества Христова, святитель Никодим был арестован ЧК. По просьбе верующих, требовавших отпустить владыку местные чекисты «освободили» его. на один день, а просивших за него — арестовали.

На следующие сутки святитель Никодим был повторно арестован, очевидно, подвергнут пыткам и на четвертый день Рождества убит. Когда Преосвященного вывели на казнь, он благословил производивших расстрел китайцев. Это произвело на них такое впечатление, что они категорически отказались стрелять в епископа, несмотря на угрозы. Были вызваны другие исполнители казни, к которым Владыку вывели уже в солдатской шинели. Это было 10 января (по новому стилю) 1918 г. Тело священномученика Никодима было брошено в общую могилу. Жители Белгорода ежедневно служили возле этой могилы панихиды, тем самым почитая память убиенного святителя.

Во время прихода в Белгород Белой армии, мощи священномученика Никодима были перенесены в Свято-Троицкий мужской монастырь и погребены близ раки святителя Иоасафа Белгородского. Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 13−16 августа 2000 г. епископ Белгородский Никодим (Кононов) был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских.

Тропарь: Мученик Твой, Господи, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

Сегодня мы также вспоминаем Великую княгиню Екатерину Павловну, скончавшуюся в 1819 году.

Она родилась в 1788 году и была четвертой дочерью Императора Павла I Петровича и Императрицы Марии Федоровны. По общим оценкам современников, Екатерина Павловна сочетала в себе изящную красоту (за красоту ее называли «красой царского дома», «красой России»), тонкий ум и немалое честолюбие. Император Александр I обожал сестру и считал её одним из самых близких своих друзей. Поэт Гаврила Державин посвятил ей одно из своих восторженных посланий.

Воспитание Екатерины Павловны началось под непосредственным наблюдением Императрицы Екатерины Великой и под руководством графини Ливен. Воспитывали строго, но достаточно разносторонне. Кроме необходимого знания нескольких иностранных языков — французского, немецкого и английского, — Екатерина Павловна хорошо говорила и писала по-русски, что для женщин из высшего общества в конце XVIII в. было редкостью. Статский советник Крафт читал ей математику; политическую экономию, историю и географию преподавал писатель Генрих Шторх. Ее обучали музыке, она прекрасно рисовала, даже занималась гравированием. Знала она и латынь.

Летом 1807 г., во время встречи Государя Александра I и Наполеона в Тильзите, министр иностранных дел Франции Талейран по поручению своего властителя намекнул русскому Царю, что было бы неплохо закрепить государственный союз между России и Францией союзом брачным, намекая на желательность брака французского императора и русской Великой княжны. Однако Екатерина Павловна заявила своему брату-Царю, рассказавшему ей об этом: «Я скорее выйду замуж за последнего русского истопника, чем за этого корсиканца». Вскоре Екатерина Павловна согласилась стать женой принца Ольденбургского.

Сохранилась обширная переписка между Императором Александром I и его сестрой, из которой видно, что брат и сестра обсуждали самые разные вопросы — от личных до государственных. Екатерина Павловна оказывала покровительство Н.М.Карамзину (именно через неё тот передал в 1811 г. свою «Записку о старой и новой России»), была покровительницей консервативного кружка русского дворянства. В годы Отечественной войны 1812 года Екатерина Павловна организовала из своих удельных крестьян «Егерский Великой княгини Екатерины Павловны батальон», вместе с мужем создавала больницы и госпитали, всемерно поддерживая Императора Александра I в идее создания народного ополчения. В 1816 г. Екатерина Павловна, овдовевшая в 1812 году, вышла замуж за наследного принца Вильгельма Вюртембергского и вскоре, после смерти короля Фридриха, стала королевой Вюртембергской.

