Рождество Христово — великий христианский праздник. В праздник принято всех поздравлять, а поздравление по самому смыслу этого слова есть пожелание здоровья. Но Христос пришел на землю не для того, чтобы дать нам здоровье или лишний повод сесть с близкими нам по духу или по крови людьми за праздничный стол. Он пришел, чтобы спасти нас от ужаса нашей жизни, которая есть грех. Грех же, по определению, это жизнь вне Бога.

В ожидании праздника сердце человека переполнено торжественной радостью, так что в нем уже нет места для обыденных земных забот. Вселенная и звезды, люди на земле и ангелы на Небе величают, воспевают сегодня Рождество Господа нашего Иисуса Христа, принесшего нам надежду на спасение. А мы? Готовы ли мы к встрече с рождающимся Христом?

Митрополит Антоний Сурожский сказал: «Бог приходит в наш мир уязвимым, беззащитным ребенком и говорит: „Я отдаюсь вам, делайте со Мною, что сами захотите“. И перед каждым из нас стоит вопрос: а что же я делаю с Ним, с этой любовью Божией, которая мне дана, с Этим Младенцем, Который рождается ради того только, чтобы быть измученным на Кресте и умереть ради меня лично, а не только ради человечества в целом?»

Почти две тысячи лет назад, с рождения Богомладенца, для человечества началась новая эра. Своим пришествием Бог, приклонивый Небеса и сошедый на землю, поставил человека перед выбором: что ты, человек, выбираешь, землю или Небо? Отступивший от Бога человек забыл свою небесную родину и своего Отца — Бога, забыл так крепко, что понадобилось пришествие Сына Божия на землю, чтобы вновь напомнить об этом падшему человечеству.

Сын Божий хочет вернуть нас на Небо. И главным событием человеческой истории после создания человека из ничего является Рождество Христа, Воскресение и пребывание Его с тех пор навсегда с человеческой плотью. Каждый человек, живущий на земле, как и тогда, в древней Палестине, поставлен перед выбором: принимает ли он Иисуса Христа как Бога и каждое Его слово как истину в последней инстанции, или не принимает, или принимает выборочно, ту малую часть, которая ему удобна, и в зависимости от этого строит свою жизнь.

Человек — создание Божие. Создание разумное, и поэтому жизнь наша должна быть осмысленна. И в день Рождества каждому, кто ищет смысла жизни, а не хочет быть просто животным или растением, неплохо задуматься о том, что Христос приходил на землю и ради него тоже и что от этого главного мирового события просто так отмахнуться невозможно. Недаром святая Церковь перед Рождеством заповедует всем своим членам поститься, чтобы очистить чувства, ум, очистить совесть и постараться умом и сердцем объять эту удивительную тайну, войти в нее, решить для себя, чего они еще не сумели исправить в своей жизни в соответствии с Тем Словом, Которое с Неба пришло на землю.

Христос начал Свою проповедь с призыва к покаянию: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Покаяться — значит переменить свои мысли, изменить свою жизнь, совершить в ней переворот, но не просто во имя каких-то абстрактных идей или учений, а именно ради жизни в вечности. И в день Рождества Христова каждому из нас это нужно вновь и вновь обдумать, и если сердце наше склонится ко Христу, то встать на этот путь и постараться быть верным Богу до конца. Тогда наша жизнь приобретет тот истинный, подлинный смысл, к которому призывает нас Господь.

Из сегодняшнего Евангелия мы знаем, что первыми родившемуся Спасителю поклонились пастухи, хотя они были простые, неученые люди. Их Сам Господь через ангелов, Своих посланников, известил о рождении Христа, и они ничтоже сумняшеся пришли. А волхвам, людям ученым, пришлось добираться очень долго, кружным путем, и на обратном пути они чуть не попали в лапы коварного Ирода. Но Господь смилостивился над ними и дал им тоже откровение — о том, что не нужно возвращаться к Ироду, а нужно идти другим путем.

Путь сердечной простоты ведет прямо к Богу, знание же часто удаляет от Него или приводит к Нему путем более долгим, запутанным. Знание сопряжено с опасностями, потому что человек может попасть в ловушку, может быть уловлен дьяволом. Но если оно все-таки привело человека ко Христу и человек поклонился Богу и принес Ему дары, тогда Господь уравнивает и простых пастырей, и мудрецов-волхвов.

Мы тоже сегодня пришли в храм, чтобы поклониться Младенцу Христу. Перед нами икона Рождества. Богомладенец лежит в яслях, над Ним склонились Пречистая Дева и Праведный Иосиф, над яслями горит звезда. Вокруг тишина, город устал от забот и погрузился в сон, а мы славим рождшегося Господа. И наш малый подвиг принесет для нас большой плод, Господь нас вознаградит: сегодня мы будем приобщаться благодати Божией через причастие Святых Христовых Таин.

Господь для того и в мир пришел и призвал к Себе простых пастухов и мудрецов-волхвов, людей ученых и неученых, всех, — чтобы они поклонились Ему. А поклоняться Христу значит принять ту святость, которую Он принес в мир, принять Дух, Который Он послал в мир, принять учение, которое Он возвестил этому миру. Но мир сначала не мог понять Его слов, многие ужасались, слыша то, что говорил Господь. Когда Он сказал: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни», многие отошли от Него, потому что как можно есть плоть человеческую? Когда Он говорил о любви к врагам, они удивлялись: как же можно любить врагов, как возможно любить людей, когда они тебя ненавидят? Красоту этих слов поняли сперва единицы, потом десятки, потом сотни, тысячи, миллионы и, наконец, миллиарды людей. Миллиарды людей приняли Его слова.

К сожалению, мы живем в конце человеческой истории, когда уже кончается Царство Христа, когда люди отвергаются от Бога и думают, что Рождество Христово — это значит вкусно поесть, попить и поплясать, послать друг другу полсотни открыток. Но Господь пришел не для этого, Он хочет освободить нас от греха. И свободу от греха, подлинную свободу, может нам дать только учение Христово, только Его благодать, только Его Церковь. Каждый из нас имеет некоторый опыт церковной жизни, каждый познал уже силу Божию в борьбе с грехом и знает, как его побеждать. Грех побеждается чрезвычайными усилиями человека. И когда Господь видит эти усилия, Он помогает ему в его стараниях, Он его сохраняет от падений.

Для пастухов эти усилия были небольшие: дойти до пещеры, которую они прекрасно знали. Да, человеку простому прийти к Богу проще. И поэтому, если сейчас провести перепись, сколько в Церкви людей с высшим образованием и сколько с образованием меньше, чем среднее, окажется, что вторых больше. Простому человеку легче узреть Бога, потому что сердце его просто. Человеку, имеющему много знаний, трудней, но тоже можно. И, преодолев все искушения, волхвы пришли ко Христу и поклонились Ему.

Вот это произошло — человек совершил поклонение Христу, то есть признал, что Он есть истинно Сын Божий, и склонил перед Ним свою главу. А дальше надо начинать другую жизнь. «Возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Нельзя идти прежним путем, нельзя возвращаться к Ироду, потому что он убьет. И Господь известил об этом волхвов — помиловал их за подвиг, которые они совершили ради Христа.

Так и мы: чем больше мы потрудимся над своей душой, тем больше Господь нам будет помогать, извещать о всякой опасности Иродовой, которая на нас надвигается. Он сохранит нас и спасет, лишь бы мы были верны Ему, верны тем словам, которыми Он нас учил. Поэтому мы должны эти слова принять в свое сердце. Мы должны познать их не только умом, не только довести до своего сознания, а следовать им, полюбить их, полюбить Самого Христа, склониться перед Ним. И тогда Он войдет в наше сердце и никогда не расстанется с нами во веки. Аминь.

