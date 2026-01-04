Всех поздравляю с Неделей перед Рождеством Христовым и с Новым годом. Нет ничего лучше, как Новый год начинать с молитвы, причастившись Святых Христовых Тайн. На ночной службе у нас сегодня было более 100 причастников. Это очень радует. И это очень правильно. Потому что главное, что мы должны научиться делать на протяжении всей нашей христианской жизни — это благодарить Бога. Без этой данной Богом возможности нашего сердца, его расположенности к благодарности Богу, никакая религиозная и духовная жизнь просто невозможна, так как христианская вера предполагает включение человека в жизнь Божественную и участие Бога в человеческой жизни. Без Бога человек не предпринимает никакого действия, и без Бога он ничего в жизни не совершает. Как апостол говорит: всё, что вы ни делаете, даже подчеркивает «едите ли, пьете ли», то есть самая вещь обычная, «все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10, 31). И нам нужно научиться так жить. И можно сказать, что главный компонент нашей жизни — это есть благодарность Богу. Литургия, Евхаристия — это есть благодарение Богу. Христиане собираются по лицу всей земли для того, чтобы благодарить своего Создателя.

Всегда перед Рождеством у многих людей, особенно впервые вступающих на христианский путь, возникают такие вопросы: «Ну как быть? Будет Рождество, а сейчас Новый год, который как бы вторгается своими народными обычаями в нашу жизнь, в этом есть какой-то диссонанс». А вот в этом году вообще диссонанса никакого нет: если мы внимательно слушали Евангелие, то оно повествует нам о Рождестве Христа Спасителя, о Его родословной, о том, как это происходило. И само название нынешнего воскресенья «Неделя перед Рождеством» говорит о том, что мы уже вступили в празднование Рождества, которое занимает по времени 2 недели. И мы в предпразднстве находимся, потом кульминация, а потом попразднство до того, как наступит уже Крещение Господне. То есть самый праздник Рождества — это не один день, а практически 2 недели. Так что мы вполне уже вступаем в праздник Рождества. Поэтому все эти празднования и гулянья мы можем вполне посвятить Рождеству Христову. И тут нет никакого диссонанса. Даже наоборот. И те, кто был на ночной службе, говорят: «Взрывы петард совершенно не мешали совершать Божественную литургию». И когда христианин с Богом, ему вообще ничего не мешает. Мешает только тогда, когда мы на пути к Нему. Старец Силуан жаловался, что ему мешало молиться даже тиканье часов. Но когда он достиг Бога, все проблемы отпали. Мешает всегда что-то не своё, чужое. А своё, родное, никогда не может помешать.

И вот духовная жизнь состоит в том, чтобы слова апостола Павла, что мы свои Богу (Еф. 2, 19), стали бы реально нашей жизнью. Христос для того родился в мир, чтобы в новом качестве человеческой жизни осуществить тот божественный замысел, который был изначала у Бога о человеке. Мы можем даже так сказать, что Бог человека сотворил как бога для тварного мира. Мир духовный, мир ангелов, мир, в котором пребывает Невечерний свет Божественной благодати, отражается и в мире материальном. И вершиной творения материального мира является одухотворение этой материи. Каждый человек по своему телесному составу есть вполне материальный объект. Пусть и органический, и на 75 процентов состоящий из воды. Вода также присутствует в нашем жизненном пространстве, я не знаю, в таком ли обилии, как и в самом человеке. Но есть у человека, помимо его телесного состояния, ещё нечто, что возвышает его над тварным миром. Это есть его бессмертная душа, которая выделяет его из тварного мира. И для каждого творения Божьего, с одной стороны, делает человека непонятным, а с другой — подчиняющимся человеку. Если бы человек не был грешен, то мог бы этой силой своей души, которая есть ум, всю землю превратить в Рай. Одно из свойств, которыми Бог наделил человека (и в чём запечатлен образ Божий в человеке) есть свобода. Бог не мог сделать бога тварного мира несвободным, а раз есть свобода, значит, человек всегда стоит перед выбором, он может выбрать путь добра или путь зла. Но уже в Адаме человек выбрал зло, поверил больше дьяволу, чем своему Создателю и Богу. И в результате человечество отпало от Бога. И следствием этого явился всемирный потоп, из которого спаслась только одна семья. Но и эта попытка взять самую благочестивую, самую верующую семью из всего человечества и вновь из неё вырастить новое человечество, не привела к успеху. Мы видим, что уже сын Ноя Хам проявил такое понятное нам и свойственное практически всем качество, как хамство. И названо это «качество» именно по его имени. Тогда это не имело такого значения. Но что такое хамство сегодня, мы все испытали на себе. Да и каждый из нас сам неоднократно его проявлял. И вот это хамское отношение у нас распространилось не только на старших по возрасту людей, не только на родителей, дедушек, бабушек, но хамство наше проявляется и по отношению к Богу. Вот Господь пришёл на землю, чтобы всех, кто захочет из всего человечества, спасти. Господь пришествием Своим на землю сделал ещё одну попытку спасти людей, но не вынужденно, не селективно, а по свободе. Он пришёл и каждого человека, живущего на земле, зовёт к Себе: «Если ты хочешь победить грех, Я твой Спаситель от греха. Я для этого родился в мир в пещере Вифлеемской. Я для этого претерпел гонения с самого младенчества, с мамой и мнимым Своим отцом Иосифом и его детьми должен был бежать в Египет. Я возрастал, плотничая вместе с Иосифом. Я в 12 лет потерялся в храме. Я, когда вырос, принял крещение от Иоанна в реках Иорданских. Я 40 дней постился перед тем, как выйти на проповедь Евангелия, Благой вести. Я три года проповедовал и создал первую церковную общину на земле. Я был оклеветан. Я был схвачен. Я был посажен в темницу. Я был нещадно бит, истязаем. Я был абсолютно ни за что распят на Кресте. Я умер. Я в третий день воскрес, а потом вознёсся в день Вознесения на небеса с той плотью, которая жила и страдала здесь, на земле». Отныне каждый человек, которого поразит в сердце любовью образ Христа, может выбрать этот путь. Правда, выбор свободный и путь может быть разным. Один человек в день Рождества взрывает христианский храм вместе с христианами, и он думает, что служит Богу. А другой человек не мстит ему за это, потому что Господь сказал: «Мне отмщение, Я воздам» (Рим. 12, 19). Поэтому те люди, которые говорят, что веры разные, а Бог один, крайне заблуждаются. Потому что христианский Бог говорит, что можно прощать до семижды семидесяти раз в день, а бог других говорит, что надо уничтожать неверных. Значит, это разные боги. Но двух богов быть не может, если мы не язычники, значит, какой-то бог совсем не такой, каким люди его представляют и как о нём думают. Кто-то из них истинный, кто-то — нет. И каждый человек своим сердцем по своей вере сам выбирает, какому богу ему служить: Богу любви или богу ненависти. Потому что имя христианского Бога — Любовь. И какие бы чувства в тот или иной момент нашей жизни нас ни обуревали, мы помним послание апостола Павла к Римлянам, где он говорит, что, глядя на жизнь Господа, Царя вселенной, в нас должны быть чувства, если мы христиане, как во Христе Иисусе. Можно даже представить, что Он бы не захотел, чтобы Его в Гефсиманском саду арестовали — никто бы не смог это сделать. Много раз хотели Его арестовать, а Он спокойно проходил сквозь толпу. И пока Он Сам, Своею волею, не отдал Себя в руки гонителей, они не могли ничего с Ним сделать. Это Его дело, это Его подвиг, Он совершил его добровольно. Для чего? Для того, чтобы не только на словах нас научить любви, но и на примере, на деле. Это очень важно.

И мы должны быть христианами не теоретическими, которые знают как надо, а практическими, которые бы и жили, и делали, как надо. В этом состоит христианство. А у нас очень большая часть энергии нашей души уходит на то, чтобы кому-то что-то сказать, кого-то чему-то научить. Да не это важно. А важно самому соткать свою жизнь из христианских поступков, чтобы она, жизнь, являлась примером. Во-первых, для детей, для внуков, которые будут видеть, что такое подлинная христианская любовь. И, глядя на нашу жизнь, выбирать. Почему? Потому что каждый человек, родившийся на земле, какого бы цвета кожи он ни был, и какую бы веру ни исповедовал, истинную или ложную, он всё равно создан Богом Иисусом Христом. Как бы человек низко ни пал, как бы его в детстве ни уродовали папа с мамой и учительница в школе, как бы ни уродовали реклама или эстрада, как бы ни уродовали мальчики и девочки на улице и в классе, в нём всегда остаётся что-то христианское. И это потому, что мы все созданы Богом. И всегда в человеке эти струны могут зазвучать. Зазвучать и исполнить благодарственный гимн Богу. Что, собственно, и есть подлинное христианство. И вот нам нужно достичь такого устроения души, когда ничто не будет на нас влиять больше, чем Христос: ни какие-то погодные катаклизмы, ни страшные техногенные катастрофы, ни ядерная война, ни полное бесиво вокруг и везде. Мы должны всегда являть спокойствие, мирный дух, любовь и христианскую праведность. Вот это будет лучшее, что мы можем принести в благодарность Богу за то, что Он нас освободил от рабства греху, в котором, к сожалению, находится всё человечество и пока ещё и мы с вами.

Поэтому, всех поздравляю с наступающим Рождеством, уже наступившим по григорианскому календарю Новым годом! Очень рад, что вы сюда пришли, пусть и не в таком обилии, как в обычное воскресенье. Некоторые по немощи и по семейным обстоятельствам не смогли это сделать, но вы выбрали лучшую участь. Как Мария, которая избрала «благую часть» (Лк. 10, 42). Это всегда лучше: усесться у ног Христа и слушать, что Он нам скажет, нежели заниматься попечением и хлопотами по дому. Но это не всегда возможно. Мы никого не осуждаем. Каждый живёт свою жизнь. «Перед своим Господом стоит он, или падает» (Рим. 14, 4). Мы не осуждаем чужого раба, потому что каждый человек в свою меру является соработником Божиим. Даже полный атеист, если у него рождается ребёнок, он этим самым выполняет волю Божию, который сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. 1, 28). Верует человек или не верует, он всё равно хоть чем-то обязательно служит Богу. Но мы, христиане, должны делать это осознанно, целенаправленно, и наша жизнь должна быть так же прекрасна, как жизнь Господа нашего Иисуса Христа и всех Его святых. Аминь.

https://проповеди.рф/propoved/na-nedelyu-pered-rozhdestvom-khristovym-o-khamstve-i-lyubvi-1-yanvarya-2012-g/