Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн Санин) родился 14 ноября 1440 года (по другим данным — 1439 год) в селе Язвище-Покровское, недалеко от города Волоколамска, в семье благочестивых родителей Иоанна (в монашестве Иоанникия) и Марины (в схиме Марии). Семилетним отроком Иоанн был отдан в обучение к добродетельному и просвещенному старцу Волоколамского Кресто-Воздвиженского монастыря Арсению.

За два года он изучил Священное Писание и стал чтецом в монастырской церкви. В двадцать лет Иоанн посетил Тверской Саввин монастырь, где познакомился с духовным наставником Варсонофием, и «мудре последуя совету и благословению прозорливаго и святаго старца Варсонофия, пришел еси в обитель преподобнаго Пафнутия и того умолил еси прияти тя в послушание».

В Боровском монастыре преподобный Пафнутий постриг юношу в иночество с именем Иосиф. Восемнадцать лет провел преподобный Иосиф под руководством святого подвижника. По преставлении своего учителя он был назначен игуменом Боровского монастыря, которым управлял около двух лет. В этой обители он ввел общежительный устав, что вызвало недовольство некоторых иноков. Преподобный Иосиф вынужден был покинуть обитель и отправился в паломничество по Русским святыням. Так он оказался в Кирилло-Белозерском монастыре. Здесь он еще более укрепился в желании создать новое монашеское общежитие. Из Кирилло-Белозерского монастыря он удалился в Волоколамские пределы, где в 1479 году при слиянии рек Струги и Сестры в лесу основал обитель Успения Пресвятой Богородицы.

Величайшим подвигом преподобного Иосифа стало обличение ереси жидовствующих, пытавшихся отравить и исказить основы русской духовной жизни. Как святые отцы и учители Вселенской Церкви изложили догматы Православия, возвышая свой голос против древних ересей, так святому Иосифу возвещено было Богом противостоять лжеучению жидовствующих и создать первый свод русского православного Богословия — великую книгу «Просветитель».

Преподобный Иосиф был активным общественным деятелем и сторонником сильного централизованного Московского государства. Он один из вдохновителей учения о Русской Церкви как преемнице и носительнице древнего Вселенского благочестия: «русская земля ныне благочестием всех одоле». Идеи преподобного Иосифа, имевшие огромное историческое значение, были развиты позже его учениками и последователями. Из них исходил в своем учении о Москве как Третьем Риме старец Псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофей: «два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти».

Взгляды иосифлян на значение монастырского имущества для церковного строительства и участия Церкви в общественной жизни в условиях борьбы за централизацию власти Московского князя его противники — сепаратисты старались опровергнуть в своих политических целях, недобросовестно использовав для этого учение преподобного Нила Сорского о «нестяжании» — отречении монаха от мирских дел и собственности. Это противопоставление породило ложный взгляд на враждебность направлений преподобных Иосифа и Нила. В действительности оба направления закономерно сосуществовали в русской монашеской традиции, дополняя друг друга. Как видно из «Устава» святого Иосифа, полное нестяжание, отказ от самих понятий «твое-мое» был положен в его основу. В своем монастыре преподобный Иосиф ввел самое строгое общежитие и составил для него собственный устав, значительная часть которого взята из Устава преп. Нила Сорского. Преподобный Иосиф воспитал целую школу иноков-подвижников. Многие постриженики Иосифо-Волоколамского монастыря были архипастырями и занимали важнейшие кафедры Русской Церкви: митрополиты Московские и всея Руси Даниил и святой Макарий, архиепископ Вассиан Ростовский, епископы Симеон Суздальский, Досифей Крутицкий, Савва Крутицкий, по прозванию Черный, Акакий Тверской, Вассиан Коломенский, святители Казанские Гурий и Герман, святитель Варсонофий, епископ Тверской.

На церковных Соборах 1490 и 1504 годов преподобный Иосиф выступил с обличением ереси жидовствующих, возникшей в Новгороде. Он решительно добивался осуждения упорствующих отступников. Кроме основного его сочинения «Просветитель», направленного против этой ереси, перу святого принадлежат также 24 послания к различным лицам, краткая и пространная редакции монастырского «Устава».

Преподобный Иосиф преставился 9 сентября 1515 года и был погребен близ алтаря Успенского храма своей обители. Собором 1578 года преподобный Иосиф был причислен Церковью к местночтимым святым, а в 1591 году — к общерусским.

Также сегодня день памяти военачальника Донского казачьего войска, генерал-лейтенанта Якова Петровича Бакланова, скончавшегося в 1873 году.

Он родился 15 марта 1808 г. в станице Гугнинская (15 верст от Цимлянска) в семье хорунжего. В три года юный казак уже ездил на коне по двору, в пять скакал по улице. Уже в подростковом возрасте он имел славу одного из лучших наездников и стрелков, став к 15 годам урядником Донского казачьего полка. Бакланов принимал участие в Русско-турецкой войне 1828−1829 гг. в составе полка, которым командовал его отец. В боях Бакланов показал себя столь храбрым и дерзким, что за излишнюю пылкость отец не раз собственноручно «дубасил по спине нагайкой», как признавался Яков Петрович впоследствии. За отличия при штурме Браилова и в бою под Кулевчой был награжден орденом Св. Анны 4 степени, а при взятии городов Месемирия и Ахиолло — орденом Св. Анны 3 степени.

В 1831—1841 гг. Бакланов служил в составе казачьих полков на Кубанской линии и на Дону, затем четыре года служил в Польше. Участвовал он и в Кавказской войне, командуя 20-м, а затем 17-м казачьими полками. На Кавказе прошли самые жаркие годы его военной жизни, принесшие ему славу «грозного Боклю», как называли Бакланова горцы. За мужество в бою у аула Бейк-Которо отважный офицер был награжден Золотым оружием, а за захват укрепления на реке Мичик — орденом Св. Георгия 4 степени. За доблестные действия при прорыве сильного заслона горцев у Гойтемировских ворот командир казачьего полка получил полковничий чин (1850 г.).

В трудные минуты боевой обстановки Бакланов с шашкой в руках первый бросался на своем коне вперед. Его шашка «разваливала» врага от темени до седла. Он был непримиримо строг и безжалостен к трусам и говорил обычно оплошавшему казаку, показывая огромный кулак: «Еще раз струсишь, видишь этот мой кулак? Так я тебя этим самым кулаком и размозжу!» Зато за храбрость поощрял всячески и по возможности берег своих подчиненных. За строгий нрав, отвагу, могучее здоровье его называли «Ермаком Тимофеевичем». Для горцев же «Боклю» («лев») был «шайтаном», «дьяволом». Считалось, что его можно убить только серебряной пулей, стреляли в него и такими, но и они не брали казака. Его рябое и заросшее волосами лицо, большой нос, громадная папаха усиливали производимый им устрашающий эффект. Помимо этого, Бакланов наводил ужас на горцев черным шелковым полотнищем с вышитой на нем мертвой головой (черепом) и двумя скрещенными под нею костями. С этим символом, получившим вскоре на Кавказе название «Баклановского значка», Яков Петрович не расставался до конца жизни.

Когда весной 1850 г. истек срок пребывания полка Бакланова на кавказской службе, главнокомандующий Воронцов писал военному министру в Петербург: «Передайте, дорогой князь, Государю, что я умоляю его оставить нам Бакланова». По указанию Императора Николая I военный министр А.И.Чернышев вынужден был удовлетворить просьбу кавказского наместника.

В 1851 г. Бакланов был вызван в крепость Грозную для участия в чеченской экспедиции под руководством князя А.Барятинского. Якову Петровичу было поручено командовать всей конницей отряда, и за свои блестящие действия в экспедиции он получил новую награду — орден святого Владимира 3-й степени.

В 1853—1855 гг. Бакланов был назначен начальником кавалерии левого фланга Кавказской линии, а 1857−1860 гг. стал походным атаманом донских казачьих полков на Кавказе. В 1861 г. Бакланов был назначен окружным генералом 2-го округа Донского казачьего войска, а в 1863 г. направлен в Вильно, где генерал от инфантерии М. Муравьев собирал войска для похода на мятежную Польшу. Вопреки страшной молве, сопровождавшей его имя в Польше, Бакланов действовал хотя и сурово, но без жестокости, отмечая, что был «прислан сюда не мстить, а умиротворять». За польскую кампанию Бакланов получил свою последнюю награду — орден святого Владимира 2-й степени.

Из-за болезни печени Бакланов зимой 1864 г. уехал на Дон отдыхать и лечиться. Позже переехав в Петербург, написал воспоминания «Моя боевая жизнь». В 1873 г. после тяжелой и продолжительной болезни он умер в бедности и был похоронен на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря за счет Донского казачьего войска. Пять лет спустя его могилу украсил памятник, созданный на добровольные пожертвования и изображавший скалу, на которую брошены бурка и папаха, из-под папахи выдвинут черный «Баклановский значок». В 1911 г. прах Якова Петровича был торжественно перезахоронен в усыпальнице Вознесенского собора Новочеркасска, рядом с могилами других героев Дона — М. Платова, В. Орлова-Денисова, И.Ефремова.

Имя Бакланова стоит в ряду тех российских генералов, которые вышли из низших и средних слоев общества, не дослужились до самых высших военных чинов и отличий, но благодаря своей воинской доблести и яркости личности были широко известны и любимы в Русской армии и народе.

Сегодня мы также вспоминаем видного русского государственного деятеля и дипломата графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского, скончавшегося 18 октября 1881 года.

Он родился 11 августа 1809 г. в Санкт-Петербурге в старинной дворянской семье. Получив основательное образование дома, в частном пансионе и в Пажеском корпусе, в 1827 г. Муравьев поступил на военную службу. За участие в Русско-турецкой войне 1828−1829 гг., он получил золотую шпагу с надписью «За отвагу»; в 1831 г. был в числе усмирителей польского восстания. В 1833 г. он вышел в отставку по состоянию здоровья, но уже в 1838 г. снова вернулся в армию. Служил на Кавказе, был ранен. В качестве начальника Черноморской береговой линии Муравьев много сделал для укрепления побережья. Произведенный в 1841 г. в генерал-майоры из-за болезни был вынужден покинуть армию навсегда.

В 1846 г. Муравьева назначили тульским военным и гражданским губернатором. Уже тогда он обратился с адресом к Императору Николаю I, предложив отменить крепостную зависимость крестьян. В 1847—1861 гг. Муравьев занимал пост генерал-губернатора Восточной Сибири. В этой должности он проводил активную политику освоения и изучения восточно-сибирских земель, оказал содействие Г. И.Невельскому в его исследованиях устья Амура и открытии России свободного пути к Тихому океану. В 1858—1860 гг., благодаря решительности Муравьева, осуществлявшего хозяйственное освоение и фактическое занятие Уссурийского края военными силами, удалось подготовить почву для подписания Айгунского (1858) и Пекинского (1860) договоров, по которым территория, находившаяся в совместном владении России и Китая, вошла в состав Российской Империи. В 1858 г. Муравьев получил за свои заслуги перед Отечеством титул графа и приставку к фамилии «Амурский». В 1861 г. граф вышел в отставку и был назначен членом Государственного Совета.

