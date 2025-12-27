Сегодня мы вспоминаем успешное подавление Государем Императором Николаем I Павловичем мятежа декабристов на Сенатской площади Санкт-Петербурга.

14 декабря 1825 г. в Петербурге вспыхнул мятеж декабристов, которым руководили деятели запрещенных Императором Александром I масонских лож. Декабристы намеревались воспрепятствовать восшествию не престол Императора Николая I и ликвидировать монархию, физически уничтожив Царскую Семью. Суд приговорил к смертной казни 36 руководителей бунта. Государь помиловал большинство из них, казнены были только пятеро главных виновников мятежа. Во время подавлению бунта был смертельно ранен герой Отечественной войны 1812 года генерал-губернатор Петербурга граф Михаил Андреевич Милорадович, скончавшийся 15 декабря.

«Только выдающееся мужество и решительность молодого Императора Николая Павловича спасли Россию от кровавых ужасов революции, которая, конечно, смела бы всех этих баричей декабристов и перешла бы в пугачевщину и истребление всех «господ», что, собственно, и входило в расчеты истинных руководителей масонства, — этих извечных разрушителей престолов и алтарей. Документально установлено, что декабристы сговорились не только убить Императора Николая I-го, но и перебить всю Царскую Семью.

Впоследствии этих нераскаянных злодеев и политических обманщиков, настроенное масонами российское общественное мнение возвело в каких-то героев и выставило перед невежественным потомством рыцарями-патриотами и образцами добродетели. В действительности, истинный лик масонов-декабристов ничего кроме отвращения и негодования вызывать не должен", — писал об этих событиях один из виднейших русских монархистов начала ХХ века, председатель Главного Совета Союза Русского Народа Н.Е.Марков.

Сегодня день памяти основателя и лидера Ярославского отдела Союза Русского Народа (СРН) врача И.Н.Кацаурова, скончавшегося в 1914 г.

Иван Николаевич Кацауров родился в 1855 г., по профессии был глазным врачом. В разгар смуты как один из самых авторитетных общественных деятелей Ярославля выступил инициатором и организатором первого местного отдела СРН (отдел создан 26 ноября 1905 г.), которым руководил до самой своей кончины. Под руководством Кацаурова отдел стал одним из самых сильных и влиятельных монархических союзов России. Ярославские монархисты пользовались поддержкой правящих архиереев: Святителя Тихона (Беллавина), будущего Патриарха Московского, и исп. митрополита Агафангела (Преображенского), которые были почетными председателями отдела. Ярославский отдел был одним из немногих, имевших сильные позиции в рабочей среде (в 1906 г. к отделу присоединились около 2 тыс. рабочих с предприятий Ярославля).

Кацауров имел всероссийскую известность и авторитет в монархических кругах. Неслучайно именно в Ярославле проходили два монархических совещания (в октябре 1907 г. и марте 1909 г.), на которых был принят ряд важных решений. Во время раскола в СРН противоборствующие стороны старались заручиться поддержкой Кацаурова, однако он решил сделать отдел самостоятельной организацией, хотя в ряде случаев оказывал поддержку председателю Союза А.И.Дубровину.

Во время Первой мировой войны призывал союзников все силы положить на борьбу с внешним врагом, заявляя, что «теперь вся Россия — Союз Русского Народа». После его кончины ярославские монархисты решили не избирать нового председателя, а организацией руководила вдова основателя М.Д.Кацаурова, судьба которой после 1917 г. неизвестна.

