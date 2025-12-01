Когда входил Он (Господь) в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали (Лк. 17, 12). Да, все прокажённые — не только в Израиле, а это было общепринято — собирались в такие группы небольшие и жили вместе. И жили подаянием. Понятно, ни на какую работу их не брали, потому что боялись заразиться. И они всегда стояли от людей, как сказано в Писании, поотдаль. Кто приближался, в того кидали камнями, опять же боясь заразы.

И громким голосом говорили: Иисус Наставник! Помилуй нас (Лк. 17, 13). Уже до них слух дошёл, что этот человек исцеляет больных. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам (Лк. 17, 14). Такая странная просьба. Но священники в те древние времена играли разные роли, и одна из них медицинская. Они освидетельствовали, есть у человека проказа или нет. И если болезнь отходила от человека, они выдавали ему бумагу и ему разрешалось уже жить в обществе остальных людей. А тут они больные, а Он им говорит: пойдите, покажитесь священникам. Этим самым он проверил, какова их вера, боятся ли они встречных камней.

Когда они шли, очистились (Лк. 17, 14). То есть очищение произошло именно по их вере в Иисуса Христа и в Его возможность их исцелить. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин (Лк. 17, 15−16). Ну, а какая разница, самарянин или нет? В данном случае очень важно, потому что иудеи с самарянами вообще не общались (см. Ин. 4, 9), но общее несчастье дало возможность им это преодолеть.

И что мы видим на примере этого самарянина? Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя (Лк. 17, 17−19). От чего? От чего спасает вера? Вера спасает от греха. О каком грехе идёт речь и что означает этот эпизод? Когда человек первый, второй или десятый раз читает Евангелие, он ещё пока не понимает, что каждый эпизод, рассказанный в нём, является уроком. Вот сегодня тоже мы услышали урок. Что же через это событие Господь хочет нам передать? Что одним из необходимых качеств человека по замыслу Божию должна быть благодарность. Неблагодарный человек не может быть христианином. Те девять человек очистились, стали здоровы, но христианами не стали. А самарянин?

Самарию каждый иудей обходил за три версты, чтоб просто даже не встретиться, потому что для них самарянин был таким существом, которое нужно обходить за три версты. Сама по себе такая установка совершенно бесчеловечная, и такое встречается среди людей, и это, безусловно, грех, потому что один из переводов слова «дьявол» звучит как «разделяющий». Он старается всех разделить: детей с родителями, мужа с женой, невестку со свекровью и так далее. Государства, народы делит. Сейчас вот он старается через своих слуг разделить Украину и Россию. И очень сильно преуспел. На что дьявол опирается? На качества людей. Такие как злоба, зависть, недоверие, враньё. Потому что человек, который сам испытывает такие греховные чувства, легко верит во всякую брехню, и у него создаётся впечатление о самом себе, что он прав. А на самом деле нет. И дьявол этим пользуется.

И очень важно иметь благодарное сердце, потому что сердце таким образом воспитывается. И то, что самой главной, наиглавнейшей службой является Евхаристия, говорит о том, что сам Господь это умение благодарить определяет как наиважнейшее. Это, как в математике говорят, необходимое и достаточное условие. С этого можно начать, если человек умеет благодарить. Если человек неблагодарен сам по себе, по сути, то ему закрыты врата Царствия Божия. Поэтому мы должны сами трудиться над тем, чтобы воспитать в себе благодарность. Чисто практически. Всегда благодари человека за всё то, что он сделал для тебя. И так же нужно воспитывать своих детей. Потому что многие удивляются, почему дети неблагодарны. «Я для них всё!» Ну «всё», а главному не научили. Главное — научить детей благодарности. Если мы не смогли этому научить, считайте, что мы не научили ничему. Благодарность свойственна не только человеку, но и отдельные виды развитых животных благодарность испытывают. На домашних животных, бывает, люди замечают такое проявление. Даже животные иногда в чём-то нас превосходят.

В этом эпизоде недаром описывается случай именно с прокажёнными. В те времена эта страшная и изнурительная болезнь, когда человек гниёт заживо, весь покрывается коростой и у него целые куски тела отваливаются, была очень мучительная и никакой надежды не оставляла, потому что тогда антибиотиков не было. Это очень страшная кончина, и человек даже источает гнилой запах. Казалось бы, должны быть благодарны. Но если благодарность в сердце не воспитана как добродетель, то откуда же она возьмётся? Большинство детей в силу того, что они по одному в семье, воспитаны в том, что им совершенно всё дают и с удовольствием — и мама, и папа, и бабушка, и дядя. И без конца. И вырастает из сына свин, как сказал поэт. Поэтому очень важно эту благодарность воспитать. Так что Христос надеется на то, что мы вернёмся к самой главной исходной христианской задаче.

