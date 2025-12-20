Константин Сергеевич Аксаков родился 29 марта 1817 г. в Оренбургской губернии в семье известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, старший брат другого видного деятеля славянофильства Ивана Сергеевича Аксакова. В 1832−35 гг. учился на словесном отделении Московского университета (готовился к нему в пансионате М.П.Погодина), испытал влияние профессоров М.Т.Каченовского и Н.И.Надеждина (впервые в 1832−35 гг. напечатавшего стихи Аксакова в московском журнале «Телескоп» и газете «Молва»); входил в кружок Н.В.Станкевича. После путешествия по Европе сблизился с Ю.Ф.Самариным, с которым примкнул к кружку А.С.Хомякова и стал в 1840−50-е гг. одним из идеологов славянофильства. В 1847 г. защитил диссертацию «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка». Выступал во всех славянофильских изданиях: «Московском литературном и учёном сборнике» (1846−47), «Московском сборнике» (1852), журналах «Москвитянин», «Русская беседа». С 1857 г. негласный редактор газеты «Молва», не раз эпатировавший своими выступлениями в ней московскую дворянскую публику. Образ патриархальной, «общинной» Руси и Москвы как её символа отразились в статье Аксакова «Семисотлетие Москвы» (1846), стихотворениях («Возврат», «Петру», «Москва», «Безмолвна Русь» и др.), драме «Освобождение Москвы в 1612 году» (1848, запрещена после первой постановки Малым театром 14 декабря 1850).

Свои взгляды на историю России Аксаков выражал в исторических статьях (наиболее важные из них: «Об основных началах русской истории» (1861), «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности» (1852), «Несколько слов о русской истории, возбужденных историею г. Соловьева. По поводу I тома» (1851) и др.). Свою историческую концепцию Аксаков противопоставлял западническим взглядам С.М.Соловьева, К.Д.Кавелина и Б.Н.Чичерина.

История России, по мнению Аксакова, принципиально отлична от истории других стран Европы. Главная особенность России, в известной мере присущая всем славянским народам, состояла в общинном строе, в гармоничном сосуществовании двух движущих сил истории — народа («земли») и государства («власти»). В Западной Европе эти две силы незаконно смешались, народ стремился к власти и в борьбе возник конституционный строй; в России же народ и государство мирно сосуществовали («сила власти — Царю, сила мнения — народу») вплоть до реформ Петра I, когда дворянство, интеллигенция оторвались от народа, государство начало теснить «землю». Русский народ, писал он, есть народ не государственный. Именно этим, по его мнению, объясняется «многовековая тишина внутри России». Равновесие сил было нарушено Петром I, который стал первым монархом, исказившим отношения между государством и народом.

В 1855 г. Аксаков подал Императору Александру II «Записку о внутреннем состоянии России», в которой, в частности, упрекал правительство за подавление нравственной свободы народа и деспотизм, ведущий к нравственной деградации нации. В Записке он ратовал за необходимость созыва Земского Собора, предлагал дать большую свободу печати и ряд других мер вполне либерального характера. Однако практического значения Записка не имела. Тяжелое впечатление на Аксакова произвела смерть отца в 1859 г., он впал в отчаяние и заболел чахоткой. Заграничное лечение не помогло, и он вскоре, 7 декабря 1860 г., он скончался.

Русская линия