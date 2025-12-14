Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? (Лк. 18, 18) — задает Христу вопрос Его современник. И не возникает ли, дорогие наши, этот вопрос в душе человека, когда вдруг властно и настойчиво сама жизнь призовет его к выбору между верой и неверием? Жизнь земная, временная, и жизнь небесная, вечная, — удел человека! К кому-то вопрос о жизни вечной приходит еще в молодости, а кто-то задумывается о вечности, только когда стоит на пороге перехода в нее. Но, рано или поздно, к нам приходит этот вопрос, и решать его приходится всем без исключения.

И в сегодняшнем евангельском чтении Господь Сам отвечает всем земнородным на этот вопрос, отвечает всем тем, кто задает его не ради праздного любопытства, но простираясь думой за пределы земной жизни и поняв, что она устилает дорогу в необъятную вечность. Для одних в вечную радость единения с Творцом, для других — в бедственную вечность нравственных мук о бесплодно прожитой жизни.

Спаситель в беседе с богатым юношей раскрывает истинную цель жизни для человека и роль всего земного в ней. Истинная цель жизни — это соединение с Богом.

Прост ответ Христа своему молодому современнику на вопрос: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Первое, на что Христос указал ему, это на необходимость соблюдения заповедей Божиих, данных Моисею на горе Синайской. Закон Божий требует от человека не прелюбодействовать, не убивать, не красть, не лжесвидетельствовать, чтить отца и мать, любить ближнего, как самого себя.

Всеми этими заповедями предусматриваются отношения наши с ближними. Почему мы так должны относиться ко всем людям и, конечно же, в первую очередь к членам своей семьи? Почему и Господь уделяет этому вопросу в беседе с юношей первостепенное внимание? Да потому, други мои, что от того, как мы относимся к людям, зависит и отношение к нам Бога.

Будет ли Господь внимать нашим молитвам и прошениям, если мы не любим тех, кого Он возлюбил, за кого принес бесценную жертву? Кто-то смутится сейчас мыслью: разве все достойны хорошего отношения к себе? И мы не заметим, как, оценивая человека, мы выносим ему приговор. Но вот вопрос, прав ли суд-то наш? Недаром сказано нам: не судите да не судимы будете. И уж совсем определенно Христос говорит, что если мы не прощаем друг другу согрешений, то и Он не простит нас. Кто из вас без греха, бросьте в согрешающего камень. Камни-то мы, пожалуй, бросать не будем, но словом, мнением, взглядом дадим человеку понятие о нашем отношении к нему. Вот он и суд наш. Но в эти моменты мы забываем слова Христа, обращенные к людям: «Кто из вас без греха?» А и тогда, в то, еще ветхозаветное суровое время, когда эти слова Он произнес, не нашлось судьи над блудницей. Христос, пока живет человек на земле, с безграничным терпением трудится над каждой душой и ждет ее обращения в покаянии. И как не вспомнить свидетельство Евангелия, что грешники и блудники кающиеся восхищают Царство Небесное. Так, суд Божий — это не наши человеческие суждения и мнения о людях. Для Него отверженный всеобщим судом человеческим Закхей-мытарь обретает свидетельство о спасении «днесь спасение дому сему»; и блудница, взятая на месте преступления, судом Божиим защищена от человеческого суда и прощена. Так-то, дорогие мои.

Надо начинать нам учиться если не любить ближнего, то уж пока начинать сочувствовать его беде, жалеть и молиться. Будем помнить, дорогие мои, что все мы, все подсудимые и стоим пред судом Божиим, что на пути нашем к Богу всегда стоит человек, нельзя забывать об этом, нельзя отмахнуться от человека, посланного Богом, миновать его, пренебрегать им. От того, молимся ли мы за ближних, сочувствуем ли им в скорбях, прощаем ли обиды, сами не обижаем ли кого-то, не сосредоточены ли только на себе, но видим нужду ближнего и стремимся помогать ему, — от всего этого зависит и отношение Бога к нам, к нашим молитвам и просьбам.

Почему так?

Потому, что человек — образ Божий, потому что он «малым чем умален от ангелов», потому что мы во Христе братья и сестры, у всех у нас один Отец Небесный и одна Мать — Матерь Божия, одна вера, одно крещение, одна Церковь. Потому, что за всех нас пролил Господь Свою Кровь; в лице каждого человека мы должны видеть посланника Божия и иметь с ним отношения как с Самим Христом. Спаситель сказал, что если кто одного из малых сих не напоит водой — не напоит Меня; не посетит в больнице — Меня не посетит; кого обидит — обидит Меня (Мф. 25, 31−46).

Вот каково достоинство каждого человека и каково значение человека для каждого из нас в нашей жизни.

Преподобный Серафим Саровский при встрече с человеком в своей пустыньке кланялся ему в ноги и приветствовал словами: «Радость моя, Христос Воскресе!» «Сам Господь посетил меня», — говорил он.

Твердо запомним, дорогие мои, что значат наши отношения с людьми, нас окружающими. И шесть заповедей, которые перечислил Спаситель в беседе с богатым юношей, являются и для нас конкретным указанием пути к Богу.

Вскроем смысл хотя бы одной, первой из шести заповедей — «не убий».

Убийца не только тот, кто проливает кровь ближнего и лишает его жизни, не только и тот, кто отравляет жизнь другому своей придирчивостью, враждой или ненавистью. Но убийцей можно назвать и того, кто говорит оскорбительные, обидные и унизительные для человека слова. Чувства, полученные от таких слов, ближний будет долго носить на сердце, как кровоточащую рану. Вспомните свои личные переживания, свою сердечную боль от полученной обиды. А душа, как долго она не может вернуться в мирное устроение, и еще, не дай Бог, если поселится в ней желание отмщения.

Господь напоминает юноше о шести заповедях, данных через Моисея и написанных на скрижалях Завета. Не упразднил их Спаситель и для нового времени, но, принеся грешному миру Свою любовь, ждет от всех нас ответной любви. Христос так говорит всем Своим последователям: «вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата, подлежит суду». Кто скажет брату «рака» (пустой, глупый человек) — подлежит синедриону, кто обзовет сумасшедшим, «безумным», идиотом, ослом, дураком и любыми другими оскорбительными, унижающими человеческое достоинство словами, тот подлежит геенне огненной.

Будем же носить на скрижалях наших сердец Божественный завет, чтобы слова Христа стали в нас семенем и проросли во благо жизни вечной.

Таково достоинство человека в очах Божиих! Всем тем, кто привык, не задумываясь, направо и налево сыпать словами: «дурак», «идиот», «глупец», — следует помнить строгость этого Божественного приговора. И только соблюдая эти шесть заповедей, мы можем иметь надежду на милость Божию и на прощение своих прегрешений.

Господи! Смягчи наши сердца и научи нас истинной, бескорыстной любви ко всякому человеку, что Ты посылаешь нам на нашем жизненном пути.

Когда Господь указал вопрошающему на эти заповеди, то в ответ услышал, что «все это сохранил он от юности своей». Казалось бы, исполнившему все заповеди не о чем больше беспокоиться, нечего больше и желать, он уже наследник Царства Небесного. Но почему тогда Христос не сказал этих щедрых слов юноше, но, наоборот, утверждает, что еще чего-то недостает ему для совершенства. Спаситель предлагает богатому юноше для достижения вечного спасения продать ему свое имение и раздать нищим. Но что продавать и раздавать нам, спросите вы, когда у нас нет никакого имения? Нет имений, но есть у каждого из нас свои, лично нам дарованные Богом богатства: сокровища сердца, ума, образования. И эти богатства, как дар Божий, посланный нам во благо, будут ли препятствием ко спасению, если мы по-Божьи распорядимся ими. А вот пристрастия к полученным дарованиям, постепенно вытесняющие из души саму мысль о них как даре Божием, искажают наше отношение и к дарованиям, и к людям. Страсти, как и всякое пристрастие, приковывают человека к земле, удаляют от Бога — источника жизни. А в удалении от Бога, что может ожидать человека?

Богатства-то есть у каждого, но не у всех есть полное доверие Богу, нет любви, безраздельно отданной только Ему, нет нашего постоянного устремления к Нему. «Еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим. и приходи и следуй за Мной». Продай, раздай всякую земную привязанность, доверься Богу, поверь Ему до конца. И Он совершит путь твой во спасение. Нам страшно, и мы смущаемся вместе с евангельским юношей, и мы печалимся и в мыслях оспариваем кажущуюся нам безмерной строгость Христова призыва. А юноша, полагавший свои надежды на свои богатства и материальные блага, не смог выполнить пожелание Христа и отошел от Него.

Но что за сила кроется в богатстве, которая может совратить человека с пути спасения? Да не в богатстве сила, а разрушительная сила его в нашей слабости. Не замечали ли вы по себе, что как только в жизни нашей появляется чрезмерный достаток, вдруг появляются и умножаются потребности наши. И то, о чем вчера не было думы и без чего мы долгое время прекрасно обходились, становится для нас крайне необходимо. Нас начинает засасывать трясина потребительства, и начинается это с мелочей. Так, многие из нас молча, тихо и даже неприметно и для себя отстают от последователей Христа. А ведь не было еще в нашей жизни настоящего богатства, но грех уже и без него уловил нас. Кто чем побежден, тот тому и раб. Жизнь духа слабеет, сердце скудеет состраданием и отдается греховным пристрастиям. Так постепенно приходит к человеку духовная смерть. Но в самом ли богатстве преграда к спасению? Разве мало примеров, когда одаренные богатством беспрепятственно шли путем Христовым в Царство Небесное?

Вспомним житие святого Филарета Милостивого, чью память ныне празднует Святая Церковь, и подвиг его жизни станет нам ответом на этот вопрос. Праведный Филарет жил во второй половине восьмого века в Малой Азии (современная Турция). Происходил он от знатных и благочестивых родителей. Был богат, имел жену и детей. Богатство свое употреблял не для прихотей своих, не для наслаждения жизнью. Любил обездоленных: нищих, убогих, увечных, щедро наделял их своей милостыней, придерживаясь правила не отказывать никому, кто просит помощи, кто нуждается в милосердии. Так Филарет богател в Бога.

Но хорошо быть щедрым от изобилия, скажете вы. Но жизнь — это школа, и экзамены на верность Богу в ней предлежат каждому без исключений. Так и для милостивого Филарета настало немилостивое время. Оскудело богатство, разграблены закрома набегами варварского племени. От прежнего его богатства осталась лишь большая семья, два вола да корова, да еще богатство его милостивого сердца осталось при нем. Не возроптал Филарет, не впал в уныние. «Бог дал, Бог и взял, слава Ему» — не погрешил праведник, предаваясь воле Божией. Умел жить в изобилии, учись жить и в скудости. Не перестал он по-прежнему помогать больным, делясь с ними тем немногим, что у него осталось. Но легко и скоро из бедности привыкнуть к богатству, но каково богатому стать бедным? Мужество и твердость доброго навыка не отступали от Филарета. Так, он отдал одного за другим своих волов, отдал теленка, а чтобы не разлучать с ним корову, то отдал и ее. Делился с просящим последним куском хлеба. А каково было терпеть крайнюю нужду его домочадцам, его семье? Ропот и восстание на безрассудного супруга заставили отделить его от общей семейной трапезы. Он утешал семью своей верой, что уже накопленных ими сокровищ хватит на сто лет жизни. Сам же утешался тем, что вполне предался воле Божией. И пришло время, когда Господь действительно возвратил Своему угоднику богатство, и вера его не была посрамлена. Его внучка Мария за красоту лица и чистоту сердца понравилась молодому царю Константину и была выбрана им в супруги.

А праведный Филарет, неожиданно вновь обогатившийся, опять не изменил своего образа жизни. Он по-прежнему был смиренным и милосердным, кормил бедных и голодных. Когда он умер, много было пролито слез на его могиле: рыдали бедняки, потеряв кормильца и благодетеля, отца-утешителя.

Жизнь праведного Филарета не послужит ли примером как для богатых, так и для бедных? Богатство не удалило праведного Филарета от Бога, помогло утвердиться в Нем и выполнить завет Христа: «в Бога богатеть». Сколько нищих Лазарей прошло через его любящие и милосердные руки! Сколько возгласов благодарения и молитв к Отцу Небесному вознесли эти Лазари за благодетеля, когда уводили со двора этого обедневшего праведника и волов, и корову с теленком, когда насыщались укрухами со стола почти такого же бедняка, как и они сами. Из сердец этих обездоленных людей изливались потоки благодарности Богу и Божьему человеку. Они получали от угодника Божия не только телесную пищу, но и духовную, ибо видели наглядный пример жизни в Боге.

Но не знаем ли мы с вами, дорогие мои, и притчи Спасителя о безумном богаче, который, имея богатый урожай, размечтался о жизни в свое личное удовольствие, о богатом и Лазаре, который пиршествовал ежедневно, не замечая лежащего у ворот его дома нищего Лазаря? Мы знаем об ужасной участи их обоих. Вот примеры, данные нам для размышления.

Для убедительности приведенных примеров, в противоположность святому Филарету Милостивому, вспомним и еще об одном богаче — о епископе Троиле. Этот служитель церкви был настолько одержим пристрастием к земным стяжаниям, что забыл о милости к обездоленным. Пристрастие его было так очевидно, что многие скорбели о нем душой. Святой Иоанн Милостивый попытался вразумить Троиля и, пригласив его в больницу, сказал: «Вот для нас прекрасный случай утешить несчастных». Боясь обнаружить свою страсть, Троиль пожертвовал 30 литр золота. Но когда возвратился домой, то стал сожалеть о розданных деньгах и до того запечалился, что заболел. Узнав об этом, святой Иоанн возвращает золото Троилу со словами: «Я принес деньги, которые ты истратил на бедных больных; возьми их, но напиши своею рукою, да будет от Господа мне та награда, которая следовала тебе».

С радостью исполнил епископ эту просьбу. И что же? В следующую же ночь Господь показал скупцу, что презрел он своей жадностью и немилосердием. Троиль увидел прекрасный дом с надписью: «Обитель и покой вечный епископа Троила». Но тут же явился величественный муж и произнес: «Господь всего мира повелел мне изгладить имя Троила и вместо него написать имя Иоанна, патриарха Александрийского, который выкупил этот дом».

Любые пристрастия к чему-либо, в том числе и к земному богатству, могут стать преградой на пути спасения, стирая в нас саму память о приобретении благ вечных, небесных. Они подавляют жизнь духа, иссушают сердце, искажают понятия добра и зла, лишают сердце сочувствия и сострадания. Всякое пристрастие несет в себе страшную нравственную угрозу. Будем же помнить, дорогие мои, что на Страшном Суде Господь наш Спаситель скажет нам: «Я не требовал от вас великих подвигов, их брали на себя добровольно те, кто ощущал в себе силу духа и кто носил в себе огромную любовь ко Мне. Я ждал, что вы будете исполнителями тех Моих заповедей, которые не только по силам вам, но исполнение которых доставляет человеку огромное счастье. Об этих Моих заповедях Я сказал: Иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть. Я звал вас: Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд, любите друг друга, не судите, да не судимы будете. Разве трудно исполнять эти заповеди? Разве не дали бы они, как и обещал Я, покой душам вашим?»

Аминь.