Святой Апостол Андрей был учеником Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Когда появился Иисус, он первый последовал за Спасителем, отчего и получил прозвание Первозванного. Согласно жребию, после Пятидесятницы он отправился во Фракию, Иверию, Таврию и Скифию проповедовать Слово Божие среди иверов, тавров, скифов и сарматов. Преподобный Нестор Летописец в своей «Повести временных лет» писал: «Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко от Корсуня устье Днепра, и. проплыл в устье недалеко днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру. И случилось так, что он пришел и стал над горами на берегу. И утром встал и сказал бывшим с ним ученикам: „Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей“. И, взойдя на горы эти, благословил их и поставил крест и помолился Богу и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошел вверх по Днепру. И пришел к словенам, где нынче стоит Новгород». Существует благочестивое предание, что Святой Апостол дошел до Валаама.

Затем Апостол Андрей вернулся в Малую Азию и Грецию, где снова проповедовал, и в 62 г. принял мученическую кончину в городе Патры, был распят на косом кресте, с тех пор получившем наименование «андреевского». В 357 г. Св. равноап. Император Константин Великий повелел перенести мощи Апостола в столицу Империи Царьград. После захвата Константинополя крестоносцами кардинал Петр Капуанский в 1208 г. перенес мощи в храм итальянского города Амальфи, с 1458 г. честная глава Апостола Андрея находится в соборе Св. Петра в Риме. Десница же его была перенесена в Москву в 1644 г.

На Руси издревле почитают Андрея Первозванного. Первый Андреевский храм был построен в Киеве уже в 1086 г. трудами Великого Князя Всеволода Ярославича, сына Св. блгв. Великого Князя Ярослава Мудрого, отца Великого Князя Владимира Мономаха. С тех пор андреевские церкви появлялись практически в каждом населенном пункте России. В 1698 г. Царь Петр I учредил орден Св. Апостола Андрея Первозванного, бывший до 1917 г. высшей наградой в Российской Империи (в нынешних условиях орден возрожден). Русский народ почитал и почитает Апостола Андрея как своего особенного заступника и покровителя, но особенным покровительством Апостола с давних пор пользуются русские моряки, на флаге ВМФ России изображен Андреевский Крест.

В день памяти св. апостола Андрея Первозванного, в 2003 году в Сальске состоялась торжественная установка первого в новой России памятника Георгиевскому кавалеру, участнику Русско-японской и Великих войн белому генералу Сергею Маркову. Полковым знаком марковцев был чёрно-белый Андреевский флаг.

Инициатором установки памятника стал вице-президент Скобелевского комитета и руководитель проекта «Белые воины» Александр Алекаев.

Идея создания памятника была поддержана администрацией Ростовской области — губернатором В.Ф. Чубом и первым вице-премьером правительства И.А. Станиславовым, а также администрацией города Сальска — мэром города А.Н. Кашиным. Благословление на установку памятника дал архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеймон.

Не случайно была выбрана и дата открытия памятника. 13 декабря — день Св. Апостола Андрея Первозванного — символичная для Маркова и марковцев дата. Андреевский крест всегда присутствовал на флаге марковцев, под которым они прошли через всю гражданскую войну.

Автором памятника стал известный скульптор В.А. Суровцев.

Русская линия