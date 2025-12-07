В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! Ты освобождаешься от недуга твоего (Лк. 13, 10−12). Каждый недуг, каждое скорбное обстоятельство попускается Богом человеку для спасения. А чтобы человеку спастись, нужна человеку благодать Божия, ибо только она спасает человека. И всякие болезни, трудные обстоятельства, горестные испытания даются человеку, чтобы он смирился. Когда человек смиряется, к нему приходит благодать Божия, которая выводит его из скорбных обстоятельств, или исцеляет от болезни, или научает молитве и спасает его душу. Вот, женщина 18 лет трудилась над своей душой, несмотря на то что была скорчена в три погибели. Израиль — страна горная, холмистая, там всегда один дом выше, другой ниже, очень часто приходится ходить в гору. Но она упорно каждую субботу приходила в синагогу слушать слово Божие и умных толкователей, которые изъясняли это слово Божие. И Господь увидел её. А может быть, специально для неё и пришёл, этого мы не знаем.

Он сказал ей такие замечательные слова: женщина! Ты освобождаешься от недуга твоего (Лк. 13, 12). То есть этот её недуг, эта её скрюченность свою роль сыграла. Он посмотрел на неё, увидел, что перед Ним стоит смиренный, кроткий человек, совершенно уже готовый христианин. И говорит Господь: освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась — а через руки благодать Божия пришла к ней — и стала славить Бога (Лк. 13, 12−13) — что тоже интересно: некий Человек возложил на неё руки, а она стала славить Бога, ещё не зная, что этот Человек и есть Бог. Но она выпрямилась. Почему она стала славить Бога? Почему большинство людей всё время обращаются за помощью к другим людям? И только те, которые вкусили благодать Божию, обращаются к Богу. Потому что у них с Богом есть связь, у них с Богом есть определённые отношения, и Бог реализует эти отношения и человеку помогает, как и этой женщине. Поэтому она совершенно отчётливо поняла, что произошедшее с ней возможно только от Бога, Которого она тут же и прославила.

При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний (Лк. 13, 14). Суббота — день покоя, шабат, и нечего со своими болезнями. Да, действительно, суббота — день покоя. Даже в современном Израиле во многих лифтах управление голосом, чтобы не дай Бог, кнопку не нажать, на которой будет написано: «1», и ты поедешь вниз — потому что это грех. Ибо шесть дней делай (Исх. 23, 12) — шесть дней на лифте езди, а в седьмой — не моги. Идя навстречу заказчикам, изготовители делают в лифтах управление голосом. Это специально для того, чтобы, не дай Бог, страшно не согрешить — нажать на кнопку, и этим самым согрешить перед Богом, Который сотворил весь мир. И когда им удаётся этого избежать, они этим очень утешаются. Почему? Потому что больше утешаться нечем. Господь сказал иудеям: Се, оставляется вам дом ваш пуст (Мф. 23, 38). Он не имел в виду диваны, скатерти, серебряную посуду, нет, Он имел в виду благодать Божию. И поэтому они хотят угодить Богу такими, на взгляд разумного человека, странными вещами. Может, поэтому и выбрали начальником синагоги такого формалиста. Там при назначении начальника синагоги испокон веков всё было демократично, наверняка большинством голосов, а может быть, и коррупционная была составляющая, не без этого, народ торговый, поэтому деньги для них всегда играли большую роль. Он стал начальником синагоги для чего? Чтобы служить порядку.

Порядок указан в Писании: Шесть дней <…> делай <…>, а суббота Господу <…> твоему (Исх. 20, 9−10). И вот, Господь приходил всегда в субботу. С какой целью? Начальники синагог и некоторые из заядлых посетителей синагоги думали, что Он это делает им назло, чтобы подразнить. Пришёл бы в понедельник — и нет никаких вопросов. Но Он-то приходил в субботу почему? Потому что все ищущие Бога иудеи приходили именно в субботу, потому что день субботний должен был посвящаться общению с Богом и совершению всяких дел ради Господа. Поэтому когда Христос приходил в субботу, Он там встречался с людьми, которые неравнодушны к Богу. И, конечно, когда Он столкнулся с таким явлением, что душа согбенной женщины уже вызрела для того, чтобы её освободить от недуга, Он тут же исцелил. Почему? Ну Он-то и был Господином субботы, Он мог её тут же упразднить. Но он просто сказал: не нарушить (закон) пришел Я, но исполнить (Мф. 5, 17). Что такое «исполнить» по-славянски? В переводе на русский язык это значит — «наполнить до верха». Наполнить смыслом. Какой же был смысл субботы? Чтобы народ приучить к общению с Богом, чтобы люди хотя бы один день в неделю вспоминали о Боге и творили дела, угодные Богу. А нет лучше дела, чем помочь ближнему. Особенно старому, одинокому и болящему. И Он это очень наглядно демонстрировал. Но, к сожалению, так бывает, что исполнение какой-то инструкции, какого-то правила довлеет над человеком гораздо больше, чем закон Божий.

Собственно, то же самое происходит и в нашем обществе, и в любом другом. Вот, приезжает прокуратура. На что она смотрит? На документы, на числа, на печати, на нужный комплект. Если все документы в порядке, значит всё в порядке. А люди могут торговать гнильём и, например, если это торговля продуктами питания, находиться в полностью антисанитарных условиях. А они — раз! — на стол бумагу: вчера была санэпидстанция, и вот бумага, печать, что всё было в порядке. Звонят туда и слышат: «Да, мы проверили, всё в порядке». Формально всё в порядке. А практически? А практически — антисанитария и преступная деятельность. Но людям главное — формальность соблюсти. Так же и суды не смотрят на человека, на его внутреннее состояние, они смотрят только на одно — на документы. Каждый судья имеет дело не с людьми, а с документами. Почему? А потому что если он увидит нечто и будет судить невзирая на документы, то судья следующей инстанции это опротестует, потому что судья следующей инстанции уже с людьми дело не имеет, а с теми же точно документами.

И такой же формалист был этот начальник синагоги, которого эта ситуация, когда Господь женщину болящую исцелил, не устроила. 18 лет женщина страдала. Попробуйте кто-нибудь из нас, согнитесь по форме буквы «Г» и 18 лет так поживите, как это симпатично, приятно, удобно. Господь сказал ему в ответ: лицемер! (Лк. 13, 15). А в чём лицемерие? Лицемерие в том, что ты вроде начальник синагоги, которая существует для того, чтобы люди приобщались к Богу, а ты вместо этого способствуешь как раз противоположному, отвергаешь людей. Вот этот внешний порядок, который ты устроил, никому не нужен, а нужно совсем обратное. В данном конкретном случае порядок, который ты установил, нужно нарушить ради этой женщины. Поэтому твоя забота о порядке — это сплошное лицемерие, потому что это фашизм и это совершенно бесчеловечно.

Недавно министерство здравоохранения обсуждало предложение нашего Святейшего Патриарха Кирилла о том, чтобы вывести аборты из обязательного медицинского страхования. Почему? Потому что верующие люди — евреи, мусульмане, буддисты, христиане — не хотят платить налоги, из которых идут деньги на то, чтобы убивать их граждан. Каждый, кто хочет прикончить своего ребёнка, должен оплачивать это сам. Вот женщина решила, может быть, под давлением мужчины, что этот ребёнок нежеланен — ей нежеланен или мужчине нежеланен, а может быть, даже и мужу. Ведь у большинства женщин теперь нет мужей, у них есть любимый мужчина. Такая временная функция. И вот она с этой функцией и живёт. Зато любимый. И этот любимый её-то любит, а её детей-то нет, хотя они наполовину его. И когда ребёнок всё-таки зачался, они его убивают. Идут в государственное учреждение и там за мои налоги, за налоги Василия Сергеевича их убивают. Я против. Почему? Я своими деньгами участвую в убийстве детей, хотя я этого совсем не желаю. Я считаю, что было бы правильно в том государстве, где практически отменена смертная казнь, не казнить своих детей за счёт государства. Если люди уж так хотят убивать своих детей, прям удержу никакого нет, пусть убивают за свой счёт. Им кажется, что ребёнок очень много ест: сто грамм кашки — это же разориться можно на этих только кашках, а если уж ползунки покупать, то это вообще сумасшедший дом. Как это дико дорого — взять у многодетной семьи, которая иногда целыми возами в контейнер спускает эти ползунки, потому что один ребёночек сносить столько одежды не может. Почему я так говорю? Потому что ситуация полного абсурда. И вот, этот лицемер, который является заместителем министра здравоохранения, сказал потрясающую фразу об изъятии абортов из медицинского страхования. Хотя непонятно, при чём тут медицина, потому что аборт калечит женщину, а не лечит, а многие вообще после этого остаются бесплодными. Но почему-то это относят к медицине. Я предлагал создать структуру: федеральная служба уничтожения детей. При чём тут медицина? Детей убивать. Назначить туда какого-то бывшего врача, и сделать прям с крематорием. Может, какое-нибудь название звонкое придумать, например, «Освенцим». Звучит? И всем сразу ясно, что здесь убивают, а потом сжигают. Всем бы сразу всё было ясно. Пришёл, заплатил, убили. И вот, этот заместитель министра сказал, что если это совершить, то это будет дискриминация женщин, хотя четыре пятых женщин делают себе аборты платно, и только одна пятая обращаются в государственные структуры, обычно в роддома, где в одной комнате ребёночка спасают, выхаживают, а в другой комнате такого же ребёночка уничтожают. Разве это не лицемерие? Берём большие весы: на одну чашу кладём убийство ребёнка, а на другую кладём дискриминацию женщин. И что важнее? Фёдор Михайлович Достоевский говорил, что есть такие вещи в нашей цивилизации, которые не стоят даже слезы ребёнка. А здесь пролитие его крови — крови невинного. Он вообще ни в чём не виноват, его зачали, Господь благословил его на жизнь, а мама с папой его убивают посредством палача — врача, который клятву Гиппократа давал, а в клятве синим по зелёному написано: «Я, врач, не дам абортивного средства беременной женщине». Это было ещё до всякого Христа, язычники, и то давали клятву, чтобы не убивать во чреве матери детей. Современные язычники убивают, это является наглядным лицемерием. Мы живём в такой ситуации, что и начальник синагоги, и большинство врачей являются с точки зрения Евангелия (я, конечно, это поддерживаю), самыми натуральными лицемерами. Поэтому когда они говорят о спасении жизни, об этом высоком служении, о гуманной профессии — это только красивые слова. Что это за гуманная профессия, в результате которой миллионы убиваются ежегодно? Миллионы. И потом это называть гуманной профессией? Это что, такой гуманизм что ли? Под названием «Алеппо», или «мировой террор», или «Мосул». Интересный такой получается гуманизм. А почему? Это лицемерие.

Что такое лицемерие? Это когда человек на себя надевает маску благородного человека. В древнегреческих трагедиях все актёры были в масках, потому что тогда так арены были устроены, что только на первых рядах можно было увидеть игру мимики человека. А чтобы можно было увидеть, кто в гневе, кто злой, кто добрый, кто весёлый, надевали такие маски. На лицо примеряли маску. Человек мог быть в плохом настроении, но на морде у него маска, изображающая веселье. Это и есть лицемерие — маска, за которой человек прячется. Лицемерие — это есть богопротивная вещь. У людей это очень принято. Как мы это наблюдаем? Среди детей: они могут капризничать, плохо себя вести, но если кто-то войдёт в комнату незнакомый, они сразу меняют поведение. Или в классе шум, гам, входят завуч, все садятся смирно. Что это такое? Лицемерие. Они все из себя изображают тут же послушных, внимательных, отличников. Лицемерие натуральное, хотя ему семь лет. Это свойственно всему грешному человечеству. Но одно дело, это в себе видеть и всю жизнь до смерти с этим бороться, а другое — ставить своё лицемерие во главу угла, говоря: «Приходите в будние дни, не приходите в субботу», вопреки воле Божией.

Не отвязывает ли каждый из вас — лицемеры поганые — вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? (Лк. 13, 15). Отвязываю и веду. Почему? Вол-то мой, моя скотина. Когда касается меня, я для себя, для своих внучков всё сделаю, а бабка пусть ходит горбатая ещё два дня, это ничего, она же мне не внучок. И какой же ты после этого начальник синагоги и как ты после этого будешь читать Пророков и Закон Божий, где сказано: люби ближнего твоего, как самого себя (Лев. 19, 18). А получается, себе-то всё, как наши академики — каждому сыночку, а кто и жене институтик подарил. Позор на весь мир. Все стали академики, один в 31 год стал. По наследству передают должности, институты. Почему? Ну как не порадеть дорогому сыночку? Полный он дурень, не полный, ну не важно, главное, что он наследует медицинский институт, который построили за государственный счёт. Мы все, кто постарше, построили. А если не мы, то наши отцы. А почему это переходит в собственность его сыночку? Это по какому такому праву? По праву лицемерия. Он изображает из себя крупного учёного. А у всех этих крупных и средних учёных такая круговая порука. И получается, что вся Академия наук состоит из мужей, жён и их сыночков. Интересно. Хочешь быть крупным учёным? Брось учиться! Родись у дорогого папочки и наследуешь его институт и зарплату. Зарплаты тоже неплохие. Там про одного рассказывали — 21 миллион рублей в год. Неплохая, на первое время хватит, жить можно. А скрюченная бабка — она всё равно скрюченная, что ей особо надо? Давай «Диклофенак» ей пропишем, обезболивающее, которое сожрёт её желудок, и всё. А всё равно ей помирать. А сынок молодой, 30 лет, сейчас членкор, а через некоторое время будет академик, а потом, может быть, директор Академии наук. Жаль, нельзя стать директором райкома, а то бы открыл райком ещё, и вообще деньги бы лились рекой сами. Вот, ещё две тысячи лет тому назад Господь сказал об этих вещах, на которых современная цивилизация стоит, и всё это продолжается до сих пор.

Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И, когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его (Лк. 13, 16−17). Все стыдились. Две тысячи лет спустя, когда уже наступила эпоха христианства, не стыдятся. А спросишь — все крещёные. Крещёные, но бесстыжие. Если в человеке нет стыда, можно его крестить хоть сто раз, это ничего не меняет. Для христианина очень важное качество, и в конце этого евангельского текста оно подчёркнуто: они стыдились. Стыд жжёт совесть человеческую, но вылечивает. Кто потерял стыд, тот вылечиться уже не может. Нет того горчичника, который можно прикладывать к его сердцу и который может вылечить. Какое резюме? Не надо нам, дорогие сестры и братья, терять стыд.

