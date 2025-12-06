Сегодня Церковь почитает Святого благоверного Великого Князя Александра Невского, преставившегося ко Господу 14 ноября 1263 г. Он родился 30 мая 1220 г., был сыном Великого Князя Ярослава Всеволодовича, Великим Князем Владимирским стал в 1252 г. Почитание св. Александра во Владимире началось уже в 1280-х гг., официально же он был канонизирован в 1549 г. В 1710 г. в его честь была основана Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге, куда в 1724 г. Император Петр I повелел перевезти мощи св. князя. Тогда же был установлен праздник в память перенесения мощей св. блгв. Великого Князя Александра 30 августа — в день заключения победоносного Ништадского мира со Швецией. В 1725 г. супруга Петра Великого Императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского, а дочь Петра Императрица Елизавета Петровна пожертвовала серебряную раку его мощам.





Обстоятельства, в которых ему пришлось княжить, требовали незаурядных способностей и качеств, по слову Писания: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16). «Мудрость же и остроумие дадеся ему от Бога, яко Соломону, — свидетельствует о князе писатель его жития. — Вселися в сердце его страх Божий, еже соблюдати заповеди Господни и творити я во всем. Смиренномудрие вседушно держаше, воздержася и бдя, чистоту душевную и телесную соблюдаше, кротость же стяжа и от тщеславия отвращашеся. Во устех же беспрестанно бяху божественная словеса, услаждающа его паче меда и сота».

Сугубый подвиг выпал на долю св. Александра: для спасения России он должен был одновременно явить доблесть воителя и смирение инока. Подвиг брани предстоял князю на берегах Невы и на льду Чудского озера: святыня русского Православия требовала защиты от латинского поругания. Всей душой чувствуя в Церкви «столп и утверждение Истины», понимая значение этой Истины в русской судьбе, князь вступил в служение «удерживающего» Русской земли — державного защитника чистоты церковного вероучения. Подвиг смирения ожидал святого Александра в его отношениях с надменной и пресыщенной победами Ордой. Батый послал сказать князю: «Мне Бог покорил многие народы: ты ли один не хочешь покориться власти моей?» Видя в случившемся попущение Божие, святой Александр добровольно склонился под старшинство татар.

«Не бойтесь убивающих тело, — провозглашает Слово Божие, — бойтесь того, кто может и тело и душу погубить в геенне». Душа России жила и дышала благодатью церковной. Монгольское рабство не грозило ей, неся смерть лишь государственному телу раздробленной удельной Руси. Смертельным повреждением угрожало русской жизни еретичествующее латинство. Благоверный князь знал это, поэтому делом его жизни стала забота о сохранении мира с Ордой, под прикрытием которого он мог бы все силы бросить на отражение агрессии Рима.

В 1247 году, после смерти отца, впервые пришлось ехать на поклон к Батыю и святому Александру. Тогда, по смерти Ярослава, великокняжеский престол остался незанятым, и от воли хана зависело — дать его тому или иному князю. Батый принял св. Александра ласково, но назад в Россию не пустил, отправив в Большую Орду к Великому хану. Там князь нашел прием не хуже, чем у Батыя: Великий хан утвердил его на престоле Владимирском, поручив всю Южную Русь и Киев.

Возможно, именно в это время св. князь обратил ко Христу сына всемогущего Батыя, царевича Сартака, став его побратимом. От него Александр Невский получил старшинство над всеми русскими князьями — Сартак в то время управлял делами Орды за дряхлостью своего грозного отца, и это открывало перед св. Александром широкие возможности в деле объединения Руси под единой властью вел. князя. Так был заложен фундамент будущего Московского государства: возрастание Русского Православного царства совершилось на почве, уготованной мудрой политикой князя.

Но недолго пришлось наслаждаться покоем. В 1255 году умер Батый, и в Орде произошел государственный переворот: Сартак был умерщвлен своим дядей Берке, который и стал ханом. В Русскую землю были посланы татарские чиновники для переписи народа и сбора дани. В русских землях росло недовольство притеснениями. Положение стало нестерпимым, когда монгольскую дань взяли на откуп хивинские купцы-мусульмане, получившие название бесерменов. Сам способ сбора дани был очень отяготительным — в случае недоимок насчитывались грабительские проценты, при невозможности заплатить брали в рабство чуть ли не целыми семьями. Но не это переполнило чашу народного терпения. Когда к тяготам хозяйственным прибавились глумления над верой — расплата стала неминучей.

В 1262 году во Владимире, Суздале, Переяславле, Ростове, Ярославле и других городах ударили в набат. По старому обычаю, собрали народное вече, на котором решено было ненавистных откупщиков истребить. Бунт, естественно, вызвал ханский гнев. В Орде собирались полки для наказания непокорных, когда св. Александр, в который уже раз «избавы ради христианския» приехал в Сарай. Ему снова удалось уладить дело благополучно — хан Берке оказался даже более милостив, чем можно было ожидать: он не только простил русским избиение бесерменов, но и освободил Русь от обязанности поставлять воинов для своего ближайшего похода. Достигнуть этого оказалось не просто, и князю пришлось провести в Орде всю зиму и лето. Осенью, возвращаясь на родину с радостными вестями, он заболел и умер, приняв перед смертью монашеский постриг с именем Алексий.

Весть о кончине св. Александра достигла Владимира в то самое время, когда народ молился в соборном храме о его благополучном возвращении на родину. Блж. митр. Кирилл, выйдя к народу, со слезами воскликнул: «Чада мои милые! Закатилось солнце земли Русской!» Останки любимого князя первосвященник с духовенством, бояре и народ встретили у Боголюбова: по словам летописца, земля стонала от вопля и рыданий.

23 ноября тело великого труженика и радетеля Православной России было погребено во владимирской соборной церкви Рождественского монастыря. Современники повествуют, что при отпевании усопший князь сам, как бы живой, простер руку и принял грамоту с разрешительной молитвой из рук митрополита.

Почитание его как святого заступника Руси установилось сразу вслед за кончиной. «Драгоценная отрасль священного корня, — молитвенно взывает Церковь к блгв. князю, — блаженный Александр, тебя явил Христос Русской земле, как некое божественное сокровище. Радуйся, презревший догматы латинян и вменивший в ничто все их обольщения!.. Радуйся, заступник Русской земли: моли Господа, даровавшего тебе благодать, соделать державу сродников твоих Богоугодною и сынам России даровать спасение».

Митрополит Иоанн (Снычев). Из книги «Самодержавие духа»

Сегодня мы также вспоминаем великого русского ученого, основоположника военно-полевой хирургии Н.И.Пирогова, скончавшегося в 1881 году.

Николай Иванович Пирогов родился 13 ноября 1810 г. в Москве в семье мелкого служащего. Окончив с отличием частный пансион, Пирогов стал студентом медицинского отделения Московского университета. После учился в профессорском институте в Дерпте, защитил докторскую диссертацию (1832), совершенствовал свои знания в Берлине и Париже. С 1841 г. Пирогов стал профессором Медико-хирургической академии в Петербурге.

Главной заслугой Пирогова является то, что ученый сделал хирургию наукой. Он создал образцовые анатомические атласы, впервые в России выступил с идеей пластических операций, первый в мире выдвинул идею костной пластики, применил наркоз в военно-полевой хирургии, впервые наложил гипсовую повязку в полевых условиях. За свои заслуги в 1847 г. Пирогов стал членом-корреспондентом Российской Академии наук.

Во время Крымской войны Пирогов принимал участие в обороне Севастополя (работал с группой молодых хирургов на перевязочных пунктах и в госпиталях), когда «возможность умереть возрастает. до 36 400 раз в сутки (число неприятельских выстрелов)», делал виртуозные операции, был одним из создателей службы сестер милосердия. По опыту Крымской войны 1853−56 Пирогов создал учение об общих принципах военно-полевой хирургии, явившееся вкладом в отечественную и мировую военную медицину. Ученый придавал большое значение управлению медицинской службой; считал необходимым в ходе боя оказание помощи, настаивал на обеспечении личного состава индивидуальными перевязочными пакетами, обучении его приёмам наложения первичной повязки и остановки кровотечения. Много внимания уделял организации выноса раненых с поля боя и транспортировке их на перевязочные пункты. По его настоянию в штаты войсковых частей в 1869 были введены специальные носильщики.

После войны Пирогов служил попечителем Одесского, затем Киевского учебного округа. В 1862 — 1866 гг. руководил молодыми русскими учеными, командированными в Германию. С 1866 г. жил в своем имении в селе Вишня, где открыл больницу, аптеку и передал землю крестьянам в дар. В 1879—1881 гг. ученый работал над «Дневником старого врача», завершив рукопись незадолго до кончины.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского флотоводца Адмирала Флота, Героя Советского Союза Н.Г.Кузнецова, скончавшегося в 1974 году.

Николай Герасимович Кузнецов родился 11 (24) июля 1902 г. в деревне Медведки Вологодской губернии, в крестьянской семье. Свою службу во флоте начал в 1919 г., принимал участие в Гражданской войне. В 1926 г. будущий адмирал окончил Военно-морское училище, а в 1932 г. — Военно-морскую академию. В 1934−36 гг. Кузнецов командовал крейсером «Червона Украина», в 1936−37 гг. был военно-морским атташе и советником в Испании, в 1937−39 гг. являлся заместителем, а затем командующим Тихоокеанским флотом. В 1939—1946 гг. Кузнецов был назначен наркомом ВМФ СССР, а с началом Великой Отечественной войны — главнокомандующим Отечественную войну полностью боеготовым и не потерял в первый роковой день войны ни одного боевого корабля. Под руководством Кузнецова флот победоносно прошел всю войну, а после войны флотоводец заложил основы нового ракетно-ядерного океанского флота. Кузнецов оказывал самое действенное влияние на ход боевых действий. С 1944 года флоты и флотилии были непосредственно подчинены наркому ВМФ. Адмирал блестяще справился со сложнейшими боевыми задачами стратегического уровня, стоящими перед сражающимся Военно-морским флотом страны.

По окончании войны Кузнецов последовательно служил начальником Управления военно-морских учебных заведений, заместителем главнокомандующего войсками Дальнего Востока по военно-морским силам (1948), командующим Тихоокеанским флотом (1950), военно-морским министром (1950), 1-м заместителем министра обороны СССР, главнокомандующим ВМФ (1953). В 1948 г. по сфабрикованному обвинению адмирал Кузнецов был понижен в звании до контр-адмирала (в мае 1953 г. восстановлен в звании); в 1956 г. (после гибели линкора «Новороссийск») вновь понижен в звании до вице-адмирала (в 1988 гг. посмертно восстановлен в звании Адмирала Флота). С февраля 1956 г. в отставке.

«..Мне довелось пережить необычное колебание в званиях: быть дважды контр-адмиралом, три раза ходить в звании вице-адмирала, дважды подниматься до звания адмирала и Адмирала Флота Советского Союза. Такого в истории, пожалуй, не бывало», — писал о крутых поворотах своей судьбы Н.Г.Кузнецов.

