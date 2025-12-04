Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы знаменует собой предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения и обетование Христова пришествия и является одним из самых древних христианских праздников.

Упоминание об этом празднике мы встречаем уже в трудах святителя Григория Нисского, подвизавшегося в IV веке. Известно, что в VIII веке торжественные проповеди в честь праздника Введения произносили Константинопольские патриархи Герман и Тарасий. По Преданию, введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось родителями Девы Марии, праведными Иоакимом и Анной, которые, молясь о разрешении неплодства, дали обет посвятить будущего ребенка на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. А Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество.

Русская линия