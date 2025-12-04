Русская линия
«Величаем Тя, Пресвятая Дево»
Сегодня Русская Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы…

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы знаменует собой предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения и обетование Христова пришествия и является одним из самых древних христианских праздников.

Упоминание об этом празднике мы встречаем уже в трудах святителя Григория Нисского, подвизавшегося в IV веке. Известно, что в VIII веке торжественные проповеди в честь праздника Введения произносили Константинопольские патриархи Герман и Тарасий. По Преданию, введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось родителями Девы Марии, праведными Иоакимом и Анной, которые, молясь о разрешении неплодства, дали обет посвятить будущего ребенка на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. А Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество.

