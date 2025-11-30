«Господь сказал притчу: У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк. 12, 16−21).

Жизнь человеческая очень коротка, но если бы она была не сто лет, а тысячу, всё равно эта тысяча лет проходила бы быстро. День за днём, месяц за месяцем, год за годом, и потом уже приближается конец. По сравнению с той вечностью, которая нас ожидает впереди, тот краткий отрезок времени, пока мы живём на земле, не только ничтожен, он вообще незаметен. Говоря математически, это бесконечно малая величина. Но если посмотреть, какое количество чувств, мыслей, дум, всяких дел человек употребляет на то, чтобы здесь есть, пить и веселиться, оказывается, что большую часть времени. А о том, какова его участь будет в вечности, к сожалению, человек вспоминает, как это ни парадоксально, тогда, когда его земной жизни начинает угрожать какая-то опасность, тогда он вспоминает о Боге, вспоминает о молитве. Из этого мы можем сделать вывод: как это ни прискорбно, человек это — бесконечно глупое и недальновидное существо.

Почему же человек, несмотря на свой разум, который может проникнуть до края вселенной и в микромир, который бесконечно мал, оказывается таким глупцом? Это происходит от того, что человек утратил очень важное свойство своей души, а именно: духовное зрение. Поэтому человек стал видеть только материальную часть этого мира. И чтобы напомнить человеку о Себе, Бог Сам пришёл на Землю, родился как маленький мальчик Иисус в Вифлеемской пещере для того, чтобы людям на их человеческом языке напомнить о Боге. Причём не всем людям, потому что большинство людей на это никак не реагируют, про них сказал однажды пророк: «не может пребывать Дух с этими людьми, потому что они есть плоть». Всякую духовную составляющую человек утратил и вообще не понимает этих реалий, и в самом себе не находит. Вот это очень важный компонент — вера. Вера Богу, вера своему Создателю, своему Отцу исчезает из сердец и сознания людей. Люди погружаются в такую материальную жизнь, и если посмотреть на жизнь маленьких детей, мы видим, что они всё время ссорятся, дерутся, друг друга обижают, старшие бьют младших, часто очень коварно, потому что обвиняют других в том, что сделали сами. Сам что-то натворил и говорит: «Это не я, это Вася». Ему лишь бы избежать наказания, а то, что будут наказывать невиновного, его совершенно не трогает, хотя он ему родной брат. Он знает, что есть брат, есть сестра, есть одноклассник, это он знает как понятие, но у него отношение к брату, к сестре такое же, как к доске от ящика из-под пива, который лежит рядом с магазином, который находится в другом городе. То есть вообще не волнует, лишь бы меня не ругали. Такое отношение у детей друг к другу. Почему? Они утратили самое главное, у них нет ни сострадания, ни любви, только желание достичь того, что хочется сейчас. Откуда это в детях? Ну как откуда? От взрослых, взрослые такие.

То есть то, зачем пришёл Христос на землю, реально никого не волнует и не интересует. Вот Господь сказал эту притчу для того, чтобы человек задумался. Приводит в этой притче такой пример совершенно очевидный, который касается всех, потому что все люди вовлечены в круговорот материальной жизни, они, всячески убегая от размышлений о смерти, как я давеча говорил, даже слово «смерть» боятся. Тем не менее, она будет, а для кое-кого будет завтра. И сегодня из Москвы больше тысячи покойников повезут на кладбище, в крематории, сегодня. Вот сейчас, после службы, после 11 часов повезут. А ещё через месяц, через год каждого из нас повезут. И вот это событие гораздо важней, чем квартирный вопрос, чем-то, что я сегодня буду есть на ужин, чем свадьба собственной дочери, чем какие-то биржевые спекуляции, вот это важно. Что будет с моей душой? Господь знает, если задумываемся мы о духовном, то только в минуту опасности для нашей материальной жизни. Он об этом и говорит, какой глупый человек. Пей, веселись на собственных похоронах. Не больно-то повеселишься. Есть такие вопросы в жизни самые серьёзные. Их, собственно, так и называют: вопрос жизни и смерти. И в свете этого очень важно, что происходит в нашей жизни.

Сегодня с одним человеком я говорил, и вот как раз ему передал одну мудрость. Один человек сказал: «Если ты веруешь Богу, и ты умер, и ты узнал, что Бог есть, ты приобретаешь всё. А если ты умер и узнал, что никакого Бога нет, это всё поповские сказки, тогда ты ничего не теряешь. Если ты не веришь Богу, и умер, и узнал, что Бога нет, ты ничего не теряешь. Но если Бог есть, ты теряешь всё». Элементарная логика говорит, что даже с этой точки зрения веровать просто выгодно.

Старые лагерники мне говорили, что всегда на склад ставили заключённых священников. Почему? Ну поставить блатного — будет воровство, поставить попа — воровать не будет. Даже лагерю выгодны верующие люди. Даже в тюрьме. С ними можно иметь дело. С остальными — нет, потому что у человека, у которого в голове одна корысть, он всё равно рано или поздно начнёт воровать. Говорят, вот коррупция неистребима. Ничего подобного. Если все люди будут соблюдать заповедь «не укради», если они будут верующими людьми, так даже поводов никаких не будет. Будет совершенно другой принцип жизни. Да, если мир безбожен, то тогда приходится четыре пятых населения одеть в форму с погонами: одни — полиция, другие — следователи, третьи — прокуроры, четвертые — судьи, пятые — надзиратели в пенитенциарной системе, и так далее. И за ними ещё постоянный контроль, ну и каждые пять лет, может быть, расстреливать, потому что другого пути нет. Если у человека только одна мотивация — корысть, он так и будет смотреть, где обмануть для того, чтобы мне было больше, потому что это смысл жизни.

А Христос предлагает другой смысл жизни. Этот смысл жизни — богатеть, но в Бога. Приобретать не материальное, которое мы всё равно все оставим. Можно даже спросить у здесь присутствующих: «А не всё ли тебе равно похоронят тебя в голландских ботинках на коже или в старых кедах? Какая разница? Какой тебе гранитный безвкусный сделают памятник или просто деревянный крест? Да какая тебе разница»? Это действительно полная чушь, потому что приобретать материальное здесь, на земле, — несусветная глупость. Но можно приобрести то, как Господь говорит, что не ветшает, что не ржавеет, что нельзя украсть. Приобрести не деньги, на которые мы улучшаем качество нашей жизни, а приобрести само качество, причём качество души. Вот ты злой — стал добрым, ты был хамло — стал вежливым, ты был наркоман и врун — а теперь ты честный и трезвый. Это же твоё? Твоё. Если ты добрый, разве можно у тебя отнять доброту? Нет. А если ты терпеливый? Нет. А если ты трудолюбивый? И вот душа твоя покидает тело, и всё, что ты приобрёл здесь, на земле, — из последнего гада и скотины ты путём твоих стараний, стараний всей жизни превратился в прекрасного человека, — это всё прекрасное ты же возьмёшь с собой, в вечную жизнь. Это же на земле не останется. На земле останутся только следы твоего пребывания и память о том, что ты был за человек. Не такая скотина, как все прочие, которые только и смотрят, как бы кого обворовать, как бы кого унизить, как бы за счёт кого-то себе поживиться. А совсем наоборот, человек, который живёт и смотрит, не как бы с кого чего поиметь, а думает как бы кому чего-нибудь дать, кому бы помочь, за кого бы заступиться. Совершенно другой принцип жизни. Поэтому мы должны выбрать. Это не должно импульсивно в нас присутствовать как у неразумных, ещё более эмоциональных женщин: одна эмоция возникла, ей следую, вот этот мне нравится, вот этот не нравится. Это не будет качеством. Качеством души является то, что не зависимо ни от погоды, ни от артериального давления, ни от того, что устал ты или тебя достали, ни от того, началась ли у нас во дворе ядерная война, или пока отложили. Не зависимо ни от курса доллара, ни от того, кто тебя обобрал, или ты, наоборот, на улице нашёл. Не зависит. Это — качество твоей души. Приобретение этих качеств, которые можно назвать христианскими, — в этом и есть смысл христианской жизни. А то, что этому не соответствует, то называется общим словом «грех». Осознание греха происходит для того, чтобы мы могли в нём покаяться. Покаяться — это значит удалиться от него. И те страсти, которые приводят ко греху, победить противоположными качествами души. И вот на это нужно потратить жизнь.

И вот так нужно воспитывать детей. А мы совершенно об этом не думаем ни при выборе школы, ни при выборе занятий ребёнка, ни при темах общения, ни при тоне этого общения. Поэтому и получается, что мы вообще своих детей не понимаем. Мы что-то от них всё время хотим, требуем, а у них совершенно что-то своё. Получается война на местном уровне, которая всё вокруг разоряет.

Мы такие все и несчастные, потому что мы в состоянии войны со всеми и против всех. Самое главное, мы воюем против закона Божия. Потому что Бог создал человека не как обезьянку, которая только хочет схватить и съесть, а создал человека существом духовным. Совершенно другая задача. Ни чтоб съесть, а чтоб кого-то накормить. Так и Господь, Он же всё для нас создал, всю вселенную, но не для того, чтобы Самому есть и себя утучнять, нет, а чтобы этим благом мы пользовались, Его создания. Вот для чего. Вот если мы покаемся, увидим, что духовная жизнь лучше, если мы изменим эту жизнь, что значит покаяние, тогда мы сможем стать христианами и прожить эту короткую жизнь по-христиански.

Но это не значит, что нам за это дадут орден, похоронят на Новодевичьем кладбище, будут нас прославлять. Нет, за всё это нас могут и убить, это самая обычная вещь. Христа убили и всех апостолов убили, это естественно: убить, выгнать, обокрасть, расстрелять, пытать, это всё как раз для этого мира. Но всё равно местная жизнь наша очень короткая. Какие страдания ни испытывал бы человек здесь на земле, они всё равно кончаются, а впереди ждёт вечность. Несмотря на то, что живёшь среди этого зверского мира, который ничего, кроме своей выгоды, не понимает, не чувствует, ничего подлинного, благородного, вечного. Самое приятное в этом мире что? Ну сесть, налить, закусить, даже меню одинаковое, даже фантазии нет, всё одно и то же, до такой противной пошлости, что даже есть этого ничего не хочется. Поэтому христианство — вещь очень простая. Она зависит от того, что мы с вами выберем. И вот эта притча и ставит нас перед этим выбором. Всю жизнь стараться как можно больше всего собрать, и когда всё соберёшь, отправиться в преисподнюю. Либо с самого начала поставить своей целью богатеть в Бога, тогда приобретёшь себе Его Божье Царство.

Каждый день приходят люди, говорят, что мне делать с моей дочкой, с моим сыном? А кто учил дитя духовной жизни? Чему учили, то сейчас и получается. Можно учить теоретически, а духовной жизни теоретически учить нельзя. Это передаётся только от одного к другому, как от спичечки зажигается свечечка, только так. Поэтому если просто нотации читать: надо молиться, надо поститься, надо в церковь ходить, слушать радио «Радонеж», тогда от этого христианином никак не станешь, нет. Нужно показывать, что это, чтобы маленький человек увидел — в этом такая красота, которой нет ни в школе, ни на улице, ни в мультиках. Нужно чтобы маленький человек умел различать красоту духовного мира и пошлую мерзость окружающей материальной жизни, чтобы он выбрал это, эту красоту. А ребёнку? А ребёнку со школы хочется того. Почему? Из зависти, вот у него-то есть, а у меня-то нет. А мама говорит: «Ну пусть». А папа говорит: «Ну ладно». А в 15 лет: «А пошёл ты, папа..» Ну это же твоё воспитание. Ты что, не думал, что этим кончится? Да это ничем другим не может кончиться, кроме как «пошёл ты». Почему? Ну ты мне мешаешь вот это всё потреблять, всё вот это материальное, а ничего другого и нет, Бога нет, Ангелов нет, загробной жизни нет, святых нет, а всё это: история, культура, поэзия, архитектура — это всё галиматья. Это всё галиматья. Поэтому и создали совершенно уродливый, отвратительный мир, в котором жизнь тошно происходит. Потому что есть вот это стремление к материальному. Ждать, что родится какой-то новый человек, который будет это чувствовать, красоту понимать — бессмысленно. Нет, он перестанет различать, как поросёнок, ему всё равно: что Пушкин, что Некрасов. Он не различает. Перед тобой грязная тряпка или полотно великого художника, всё равно. Он даже музыку любит только такую, которая оказывает наркотическое воздействие, либо нажимает на его эротические клавиши, либо на ещё какие-то клавиши удовольствия, потому что главным результатом этой музыки является вхождение в определённое состояние, которое можно с помощью медикаментов каких-то получить или каких-то растений. Это только называется музыкой, а все же понимают, что это никакая не музыка.

Вот перед таким выбором мы стоим. Сейчас пост Рождественский, и цель поста не в том, чтобы отслеживать в винегретике селёдочку, а в образе нашего мировоззрения и в наших устремлениях. Либо мы стремимся к духовному, либо к материальному. Всё очень просто. Если будем стремиться к духовному, то тогда Господь обещает: «О материальном Я Сам позабочусь». А если мы будем стремиться к материальному, ну, тогда Господь скажет: «Ну, раз ты такой занятый человек, тебе некогда, ну и занимайся». Вот христианство в этой притче очень замечательно, и главное, наглядно излагается.

