Карс представлял собой город-крепость, являвшуюся основной базой турецких войск и мел огромное оперативно-стратегическое значение. Расположенный на южном склоне крутой горы, самую возвышенную часть которой венчала древняя цитадель, Карс был обнесен земляными укреплениями, и на таком значительном расстоянии, что между городскими стенами и этими укреплениями турецкие войска могли расположиться лагерем. Турецкая крепость была укреплена английскими инженерами, которые возвели на горах Карадага сильный форт, названный Араб-табия, а также ряд неприступных редутов вооруженных артиллерией крупного калибра. Гарнизон крепости насчитывал 30 тысяч солдат при почти 140 орудиях. Возглавлял его Вассиф-паша. Но на самом деле руководили обороной англичане — генерал Вильямс, полковник Лэйк, майоры артиллерии Олфорт и Томпсон, капитан Тисдал.

Назначенный в мае 1855 г. новым кавказским наместником Николай Муравьев поставил целью предстоящей кампании овладение Карсом и в июле начал его осаду. Особенно отличились, выполняя эту задачу, казаки знаменитого героя Кавказской войны генерала Якова Бакланова. Они не давали покоя туркам ни днем, ни ночью, постоянно находясь настороже.

Однако Крымская война уже заканчивалась не в пользу Россию — вскоре стало известно, что пал Севастополь, положение нашей Кавказской армии осложнилось высадкой в Батуме 20-тысячного корпуса Омер-паши, переброшенного из Крыма. Несмотря на это, 17 сентября Муравьев приказал штурмовать город.

Весь расчет на успех строился лишь на внезапности, стремительности натиска и силе русского штыкового удара. Именно на это надеялся Муравьев, рассчитывая победой поднять упавший после оставления Севастополя боевой настрой Русских войск, «порадовать успехом Царя и Россию». После молитвы Муравьев объявил приказ: «Ребята! Вы идете на славное дело, на дело, о котором будет говорить вся Россия: вы идете брать Карс. Я надеюсь, вы будете драться как храбрые солдаты».

Хотя первый штурм успеха не принес, блокада турецкой крепости не прекратилась — Карс обложили еще жестче. Вырваться из крепости у турок не было никакой возможности, вскоре в Карсе начала свирепствовать цинга. В первых числах ноября из Карса в качестве парламентера в русский лагерь отправился адъютант генерала Вильямса: последний в собственноручной записке просил о личной встрече с Муравьевым. Согласие было дано, и беседа состоялась. В результате 16 ноября 1855 г. крепость капитулировала. Ее осада длилась 108 дней. Из 30-тысячного гарнизона к моменту сдачи уцелела половина (за время осады 8500 турок было убито и умерло, 2000 взято в плен, до 3000 бежало). В качестве трофеев Русским войскам достались 12 знамен, 50 значков и 136 орудий. Николай Муравьев получил титул графа Карского и орден Св. Георгия 2 степени.

Взятие Карса к началу мирных переговоров стало для российской дипломатии настоящим подарком, позволившим добиться более или менее приемлемых условий мира.

