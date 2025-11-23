Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Други наши, каждый воскресный день Святая Церковь назидает чад своих словом Божиим, словом, произнесенным Самим Христом. И вы не могли не заметить, что воскресные беседы Христос облекает в притчи. Это не случайно, притча не привязана ни к какому определенному времени, ни к месту. Она несет слово Божие сквозь всю историю человечества для всех времен и для всех народов, и духовно-нравственные уроки притч — вернейший указатель пути ко спасению. Так что же сегодня скажет нам с вами Божественный Учитель, какого уголка души коснется, чему научит?

Христос и перед ним молодой человек, Его современник. Почтительное обращение и вопрос, казалось бы, самый насущный для возраста вопрошающего: «Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А кто из нас, задумавшись о вере, о спасении, не искал ответа на этот вопрос? Но почему вопросом на вопрос отвечает юноше Христос: «в законе что написано? Как читаешь?» Для сердцеведца нет тайн, Он видит каждую душу, каждое сердце, обращенное к Нему, и каждому дает ответ по потребности его души. И вокруг Христа всегда и во все времена толпится народ. В этой толпе мудрецы и невежды, простецы и лукавые совопросники, любящие и верующие, уже отрицающие и даже ненавидящие. Юношу, как совопросника, как искусного в законе, Господь отсылает к закону. Щадя молодое самолюбие, Христос прикровенно, только для юноши открывает свое ведение о нем, вопросом отвечая на вопрос. И законник спешит блеснуть знанием закона, оправдываясь за вопрос свой: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Это Сам Христос всех думающих о спасении души, слушающих тогда этот разговор и тех, кто слушает его сегодня, отправляет к Божественному Писанию как источнику, который отвечает на любой наш вопрос: обращайся к Слову Божию, вникай и прилагай к своей жизни исполнением в мыслях, в чувствах и делах. «Поступай так и будешь жить», — говорит нам Христос. И этот урок, данный Господом, остается ценным на все времена и на всю жизнь для каждого. Путь ко спасению прокладывается для нас не только знанием закона, но и деятельным исполнением его. И еще один немаловажный урок преподан нам сегодня: «Не искушай Господа Бога твоего». Не мы ли подобно юноше задаем вопросы ради вопросов, на которые и не стремимся отвечать своей жизнью. И эта притча напоминает нам всем, что к Богу и к Священному Писанию надо обращаться не как праздные или лукавые совопросники, но как собирающие светлые понятия о жизни, истинно желая спасения души.

Заповедь о любви к Богу не требует размышлений и пояснений. Но глубоко ранено самолюбие юноши, желая оправдаться за первый вопрос, он спешит задать другой: «А кто мой ближний?» Не подумайте обо мне плохо, не подумайте, что я не исполняю закона, разве что по неопределенности его требований я задаю этот новый вопрос. В законе не определено, кого считать ближним. И на помощь первому лукавству спешит второе. Так закон Божий и саму веру человек приспосабливает к своему каверзному уму и лукавым помышлениям. Заповедь о любви к ближнему подвергается и нашей ревизии. Лукавый ум сеет в душе нашей смущение в виде помысла: «А кто же мой ближний? Если этот, но достоин ли он моей любви?»

Господь произносит притчу о милосердном самарянине, не словом, но самим делом и примером показывая, что значит быть ближним, кого мы воспринимаем для себя ближним и кому мы становимся ближним. И светом божественной истины так просто разоблачается всякая наша ложь и лукавство. Сами, сами ответьте на вопрос, кто же для вас ближний, так говорит Христос этой притчей. И мы все подобно юноше-законнику не посмеем солгать себе, отвечая на этот вопрос. Кто, шествуя по дорогам жизни, периодически не впадает в ту или иную беду? Сколько всяческих разбойников видимых и невидимых подстерегает нас ежедневно. Мы безошибочно чувствуем, кто мимо нас, страждущих, прошел молча с равнодушием, лишь скользнув взглядом на наши страдания, кто отделался ничего не значащими словами, а кто мудрым советом и соучастием облегчил наше недоумение и скорбь души, кто пожертвовал для нас своим временем. Так кратко сказание Господа, но как емко. Поток людей проходит мимо нас каждый день, и кто-то сейчас едва жив от духовной туги и уныния, при болезни души в одиночестве остается в этой толпе, уже не ожидая ни от кого милосердия. Мы все заняты собой, нам некогда, мы проходим мимо. А в Церкви мы уже давно, мы читаем и знаем благую весть Христова Евангелия, но почему знание не оживотворяет жизнь нашу, и мы подобно юноше спешим придумать оправдание своей бесчувственности, даже когда у нас просят помощи. Господь из года в год не устает напоминать нам о юноше-законнике и о милосердном самарянине, о двух направлениях жизни, прокладывающих нам путь в вечность.

Дорогие мои, надо быть очень внимательными ко всем, кого Господь посылает нам на жизненном пути. У Бога не бывает ошибок, и Он ничего не творит бездумно. Или мы бываем нужны данному человеку, или он посылается, чтобы оказать милость нам. И нам нужно это понять. Будем помнить, что исполнить обязанность любви к бедствующему несчастному, павшему от руки разбойников, наш священный долг. И пусть не возникает у нас вопрос: «А кто же мой ближний?» Ближним для нас должен стать всякий, кому мы можем оказать милость. Дорогие мои, будем всегда помнить обетование Спасителя: «милость превозносится над судом».

Через законника Христос научает и нас, как нужно поступать по отношению к другим людям. Не разбирая, кто ближний и дальний, надо оказывать посильную помощь всякому несчастному, кто сейчас встретился на нашем пути. Ближнего не надо искать, не надо выбирать ни по духу, ни по крови и тем более ни по корыстным интересам. Не будем опасаться, как бы не возлюбить того, кого любить не должно. Господь же так говорит нам: сам сделайся ближним тому, кто в тебе нуждается, и не спрашивай, ближний ли он тебе или нет. Стань ты ближним ему. Не на человека смотри в этот момент, а на себя, на свое сердце, чтобы холод бесчувственности и черствости не парализовал сострадания и благожелательности, и пример милосердного самарянина ожил в душе твоей, и ты делом явил себя ближним страждущему человеку. Кому мы окажем милость, тот и будет наш ближний, кто бы он ни был по вере и национальности. А так как все люди имеют нужду во взаимной помощи, то все люди и должны быть ближними между собою.

Аминь.

