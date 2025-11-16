Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Господь наш Иисус Христос во время земной жизни Свое Божественное Слово, Божественное учение утверждал многочисленными чудесами. Казалось бы, что современники Христовы должны были веровать и принимать с благоговением каждое слово Его. Однако мы видим, что многие не только не принимали слов Божией благодати, но, сознательно противясь очевидному, сеяли в сердцах людей ложное понимание о том, что совершал Христос. Они смели проявления Божией благодати кощунственно называть действиями вражьей силы, безумно хуля Духа Божьего, отдавая себя вполне во власть темной силы. Нередко издеваясь, высмеивали не только Его слова, но и Его Самого.

Сегодняшнее евангельское чтение представляет нам наглядный пример отношения к Спасителю веры и неверия. Исцелив гадаринского бесноватого, Христос переправился через озеро и опять оказался окруженным толпой. К ногам Его тотчас пал человек, начальник синагоги по имени Иаир. Любовь к умирающей дочери и вера к Чудотворцу, питаемая слухами, привела его к Христу. Иисус беспрекословно пошел за ним. Толпа безмолвно, толкаясь и теснясь, двинулась вослед. Неожиданно это движение приостановилось вопросом Спасителя: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Чья-то вера, настоящая сердечная вера, без слов и просьб, исторгла для себя чудодейственную силу исцеления. По-человечески в недоумении были даже и ученики, упрекнув Христа: «Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?» Но Учитель всему миру дает урок, показывает один из самых действенных образов молитвы — безмолвной молитвы сердца. Она — тайна для всех окружающих, она — невидимый подвиг сердца, но всегда ведома Богу. В трепете и страхе пала женщина пред Христом и услышала награду своей вере и душе верующей Самим Богом изреченную: «дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей» (Мк. 5: 34).

«Не бойся, только веруй!» И опять только к вере призывает Христос Иаира при известии о смерти дщери. «Не бойся, только веруй!» Сама Жизнь рядом с тобой, так веруй же без сомнения, как веровал ты, когда призывал врача к болящей. А проходя в дом скорби среди смятения, плача и воплей по умершей девочке, Иисус Христос, желая сохранить в тайне чудо воскрешения отроковицы, запретил плакать о ней, сказав: не умре отроковица, но спит (Лк. 8, 52).

Такими словами Господь начал утверждать Божественную истину вечной жизни для верующих, назвал смерть девочки сном; для людей же духовно косных, чтобы до времени не возмущать их немощного духа, Он намеренно сокрыл чудо ее воскрешения за тайной, пробуждая умершую якобы от сна.

Други наши, по отношению к «общему воскресению», о котором по Своем подвиге возвестил Спаситель людям (Ин. 56: 25−29), смерть земнородных есть не более как сон. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20: 32). Мир слышал эти жизнеутверждающие слова еще в Ветхом Завете, но что значили они теперь, когда Христос — сама Жизнь явилась и свидетельствует о вечной жизни воскрешением юноши в Наине, воскрешением отроковицы, воскрешением четырехдневного Лазаря и, наконец, Своим самовластным воскресением из мертвых: «Где твое, смерти, жало, где твоя, аде, победа?» А как отнеслись к словам Божиим в свое время ветхозаветные люди, как восприняли современники слова Спасителя: «не умре отроковица, но спит»? И смеялись над Ним, зная, что она умерла, свидетельствует Евангелие (Лк. 8, 53). Как относимся все мы к смерти, наглядно предстающей пред нами, какие приходят к нам думы, когда мы ощущаем приближение дыхания ее к себе?

Неверующие и неправо верующие в слово Божие, в учение Господа Иисуса Христа были всегда, есть они и сейчас, и, конечно, самое важное для жизни и здесь, на земле, и для жизни вечной — наше отношение к смерти.

Несмотря на то что истины православного христианства непрестанно подтверждаются самой жизнью и бесчисленными чудесами, неверы не довольствуются своим неверием, но стараются распространять его в мире между современниками. Для этой цели они употребляют и наставления свои, и насмешки над нашей верой. Подсознательно сами боясь будущего, они внушают простецам в вере, а главное, чтобы убедить и самих себя, что со смертью все кончится — не будет ни загробной жизни, ни воскресения мертвых, — не будет ни рая, ни ада.

В предостережение от доверия басням неверующих и для укрепления нас в правой вере и доброй жизни я расскажу вам пример из жизни людей современных нам как доказательства истин, возвещаемых нам Священным Писанием.

Это произошло в начале двадцатого века. Сын одного знаменитого человека вошел в близкое знакомство со сверстником, ведущим рассеянный образ жизни. Незаметно для себя юноши преступили порог дозволенного и, как говорят, пустились во вся тяжкая, утратив не только благоговение к святыне, но отмели само понятие о чести и долге. Осмеивая, как им казалось, мракобесие и безумие веры даже своих близких и родных, они дошли до полного отрицания веры и бессмертия души. Понятие о рае и аде стало для них поводом для злого кощунства. И чем чаще они обращались к этой теме, тем беспокойнее становилось на душе у обоих. Желая освободиться от навязчивых неприятных дум, они дали друг другу клятвенное обещание по смерти одного из них поделиться с другом опытом своей загробной жизни. В своем кощунстве друзья зашли так далеко, что написали клятву, заверив ее своей кровью. Прошло малое время, которое они проводили в пороках, и чаша грехов одного из них переполнилась настолько, что возмездие пришло к нему неожиданной смертью. А дальше приведу полностью рассказ оставшегося в живых. «В одну ночь, сидя в своей комнате, я перебирал бумаги и неожиданно обрел то кровавое рукописание — клятву. Тяжелые воспоминания недавнего прошлого овладели мной. И в ту самую минуту меня освятило пламя, в котором я увидел образ моего умершего друга. С ужасом вскочил я и хотел бежать, но был остановлен словами: я пришел исполнить священный обет, утвержденный моею кровью; знай, что есть ад, страшный ад развратителям, ад притеснителям невинности, есть ад безбожникам!..

Слова-стенания мой несчастный друг произнес таким страшным голосом, что я, упав на колени и подняв руки к небу, восклицал: Господи, Господи! Милостив буди мне, грешному! В одну минуту предстали предо мной наши деяния, и оценка их совершилась в душе моей.

Вопли услышали, в комнату ко мне вбежал слуга. Он увидел меня от ужаса лежащим на полу, а стол, на который опирался рукой друг мой, пылал огнем. Слуга бросился тушить его, но я закричал ему: не тронь! Это адское пламя! Но он, перекрестившись, затушил огонь. Отпечаток же пламенной ладони оставался зримым, изгладить его было невозможно. Так он и остался".

После такого вразумления душа юноши, бывшего кощунника, преобразилась, его жизнь изменилась, покаянные чувства и чувство благодарности к милости Божией, воскресившей его душу ранее смерти, он пронес до конца дней.

Перед нами тысячелетняя история христианства, перед нами опыт жизни многих святых и грешных, так будем же помнить и мы, что жить нам предстоит вечно. Будем чаще приводить себе на память слова Христа, обращенные к человечеству: «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите? И не понимаете?» (Мк. 8: 17)

Други наши, дай Бог, чтобы примеры и опыт других научали нас не дожидаться страшных вразумлений. Пробудимся от сна греховного пониманием и осознанием, как бедственно и неразумно человеку отлагать свое спасение, как опасно начинать думы о приближающейся вечности только в старости и как тщетна может быть надежда, что мы еще успеем покаяться прежде смерти.

И вера, живая вера, о которой нам постоянно напоминает Христос, убеждением нашего разума и опытом сердца станет для нас путеводителем по жизни нашей. Сама жизнь свидетельствует, что земная жизнь наша есть время воспитания души и приготовления к вечности. Мы все Божиим определением предназначены к жизни вечной. Не будем, дорогие мои, столь драгоценное и единственное время для обретения спасения терять, предаваясь праздности, надеясь на какое-то будущее время, которое не в нашей власти.

Когда приходит весна, медлит ли земледелец начинать дела свои, потому что весна еще пройдет не скоро? Когда ранним утром начинается день, покоится ли беспечно труженик в надежде на продолжение дня? Так должен поступать и каждый из нас!

Мир для нас есть поле сеяния; пребывание наше на земле есть странствие к вожделенному отечеству. И должны мы все время нашей жизни посвятить на приготовление к вечности. Не будем тешить себя надеждами, что для приготовления к вечности достаточно нескольких дней, или думой, что мы самовластны и у нас все еще впереди, и когда захочу, тогда и начну жить благочестиво.

Надо не забывать, други наши, что человеческие силы слабы и ограниченны, а душевные раны велики и многочисленны, и будет ли достаточно нашей жизни для излечения болезни души, оставленной долгое время без внимания.

Когда в пагубной беспечности мы отлагаем заботы о душе своей, тогда вместе с быстротечным временем неприметно уходит от нас и наше спасение, и как невозможно удержать жизнь в ее быстром течении, так трудно и возвратить ушедшее время.

Но, может быть, некоторые из нас сейчас подумают: разбойник в одночасье уже на кресте покаялся и получил прощение. Правда, некоторые получают прощение во грехах своих и при конце своей жизни, но это дело благости и милосердия Божия, Который Один знает достоинство жизни каждого. Но чаще те, которые не думают о своем спасении, умирают неожиданно, не успев предварить конца своего одним вздохом, одною слезою покаяния.

Святой Григорий Богослов свидетельствовал: «часто те, их же беззаконие Бог долго терпит, нечаянною смертью похищаются, так что ниже проплакать им о содеянных грехах возможно бывает при смерти».

И мы все умрем, но не умрут дела наши. Они некогда предстанут свидетелями нашей жизни, когда будет определяться наша участь навечно. Дорогие мои надо всем нам учиться видеть тайное присутствие Воли Божией, которая все направляет и двигает в жизни и которая всем человекам хочет спасения. Господь долготерпит на нас, не хотяй, да кто погибнет, но да вси в покаяние приидут (2 Петр. 3, 9).

Посвятим же на служение Богу жизнь. Чистое и пламенеющее любовью сердце наше да будет благоприятным приношением и жертвою Богу.

Итак, братья и сестры, приготовить обитель для Господа Иисуса Христа в сердцах наших вполне зависит от нас самих. Спаситель же со Своей стороны прямо заявляет верующим: «се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел со Отцем Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит!»

Аминь.

