Сегодня, в день празднования Шуйской иконы Божией Матери, мы вспоминаем русского писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка…

Святая икона Божией Матери Одигитрия, именуемая Шуйская, явилась в городе Шуе Владимирской епархии в самый разгар свирепствовавшего морового поветрия в 1654—1655 годах.

Население города в этой беде прибегало к молитве, собиралось в храмах, прося у Господа милости. Один благочестивый прихожанин Воскресенской церкви посоветовал своим согражданам собрать средства и заказать список со Смоленской иконы Божией Матери и поставить ее в храме, что и было сделано.

Уповая на милость Божию и заступничество Богородицы, прихожане Воскресенской церкви поручили одному благочестивому иноку написать этот образ. Икона была написана в 7 дней, во время которых жители Шуи постились и совершали усердные молитвы к Божией Матери.

Причастившись Святых Таин, они во главе со священником внесли вновь написанную икону в церковь. С того времени моровая язва прекратилась. В 1831 году заступлением Богоматери прекратилась в Шуе и эпидемия холеры. От этой святой иконы совершилось много чудесных исцелений, особенно от глазных болезней.

Сегодня мы вспоминаем русского писателя Д.Н.Мамина, более известного под псевдонимом Мамин-Сибиряк, скончавшегося в 1912 году.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк родился 25 октября 1852 г. в семье священника. Учился в Пермской духовной семинарии, закончив которую в 1872 г. поступил на ветеринарный факультет Петербургской медико-хирургической академии, а оттуда — на юридический факультет Петербургского университета. Однако в 1877 гг. Мамин был вынужден из-за материальной необеспеченности оставить университет и уехать на Урал, где находился до 1891 г.

Будущий известный писатель начал печататься в 1875 г. Известность Мамину-Сибиряку принес цикл романов преимущественно из горнозаводской жизни: «Приваловские миллионы» (1883), «Горное гнездо» (1884), «Дикое счастье» (1884), «Три конца» (1890), «Золото» (1892), «Хлеб» (1895), а также циклы очерков, рассказов и повестей — «Уральские рассказы», «Сибирские рассказы» и др. Ему также принадлежат драматические произведения, легенды, исторические повести и сказки («Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая шейка» и др.).

Произведения писателя представляют собой огромную по своим масштабам эпопею народной жизни. В историю русской литературы он вошел как выдающийся писатель реалист. Художественный талант Мамина-Сибиряка высоко ценили Н.С.Лесков. А.П.Чехов, И.А.Бунин.

В этот день, 2 ноября 1860 г. был заключен Пекинский договор с Китаем, согласно которому в состав Российской Империи был включен Уссурийский край (территория нынешнего Приморского и части Хабаровского краев). Договор определил русско-китайскую границу в Приморье и Центральной Азии; установил привилегии русских купцов в Китае, Россия получила право беспошлинной торговли вдоль всей восточной границы. В год подписания договора графом Николаем Игнатьевым, на месте китайской деревни Порт-Мэй было начато строительство русского г. Владивостока.

Русская линия